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21 февраля 2020, 14:18

Я сейчас в отъезде, стульчик на моем месте, или Свое не отдам!

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Фото пользователя 110km.ru
Лет пять-семь назад зимний Санкт-Петербург захлестнула война за машиноместа возле жилых зданий. То из одного, то из другого спального района города ежедневно приходили сведения о стычках между жильцами за возможность оставить автомобиль там, где хочется каждому.

Дошло, как все мы помним, до того, что автовладельцы начали «метить» так называемые «свои» места – оставлять пластиковые бутылки, вбивать в снег колышки и т.п. Именно об этом вспомнилось, когда увидел в эти февральские безснежные дни похожую картину. Стул, как «забронированное» место на парковку.

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Мы отправили этот снимок в соцсети, и пользователи, естественно, откликнулись. Одни увидели в этой истории свой двор:

Татьяна Курнина: «У нас во дворе такая же история. Дамочка решила застолбить место, но не стулом, а нашла где-то дорожную полосатую тумбу. Андрей Иванов: «И никто эту тумбу не «тревожит»? Татьяна Курнина: «Эта дама очень скандальная, связываться никто не хочет. Если вот только кто-то такой же наглый найдется, может, и потягаться с ней. Но, думаю, что люди опасаются «прокола» колёс на своих машинах».

Другие поупражнялись в юморе:

Олег Трофимов: «Откидное место». Владимир Тимофеев: «Парковка Главного Архитектора нашего города»! Владимир Тен: «Не, это от детского автокресла избавились. Выросло дите-то»...

Третьи приняли историю на полном серьёзе:

Ирина Ващилова: «Как-то вы неправильно понимаете укрепленный газон, на который специально укладывается георешетка, которая позволяет парковаться на газон. А вот за газоном надо следить, травку подсеивать, поливать. Нет никакого нарушения».

А у вас во дворе ситуация с парковками такая же?...


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Я сейчас в отъезде, стульчик на моем месте, или Свое не отдам!
Дошло, как все мы помним, до того, что автовладельцы начали «метить» так называемые «свои» места – оставлять пластиковые бутылки, вбивать в снег колышки и т.п. Именно об этом вспомнилось, когда увидел в эти февральские безснежные дни похожую картину. Стул, как «забронированное» место на парковку. {{material_128820}} Мы отправили этот снимок в соцсети, и пользователи, естественно, откликнулись. Одни увидели в этой истории свой двор:Татьяна Курнина: «У нас во дворе такая же история. Дамочка решила застолбить место, но не стулом, а нашла где-то дорожную полосатую тумбу. Андрей Иванов: «И никто эту тумбу не «тревожит»? Татьяна Курнина: «Эта дама очень скандальная, связываться никто не хочет. Если вот только кто-то такой же наглый найдется, может, и потягаться с ней. Но, думаю, что люди опасаются «прокола» колёс на своих машинах».Другие поупражнялись в юморе:Олег Трофимов: «Откидное место». Владимир Тимофеев: «Парковка Главного Архитектора нашего города»! Владимир Тен: «Не, это от детского автокресла избавились. Выросло дите-то»...Третьи приняли историю на полном серьёзе:Ирина Ващилова: «Как-то вы неправильно понимаете укрепленный газон, на который специально укладывается георешетка, которая позволяет парковаться на газон. А вот за газоном надо следить, травку подсеивать, поливать. Нет никакого нарушения».А у вас во дворе ситуация с парковками такая же?...
2020-02-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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