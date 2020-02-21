Я сейчас в отъезде, стульчик на моем месте, или Свое не отдам!
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Дошло, как все мы помним, до того, что автовладельцы начали «метить» так называемые «свои» места – оставлять пластиковые бутылки, вбивать в снег колышки и т.п. Именно об этом вспомнилось, когда увидел в эти февральские безснежные дни похожую картину. Стул, как «забронированное» место на парковку.
Татьяна Курнина: «У нас во дворе такая же история. Дамочка решила застолбить место, но не стулом, а нашла где-то дорожную полосатую тумбу. Андрей Иванов: «И никто эту тумбу не «тревожит»? Татьяна Курнина: «Эта дама очень скандальная, связываться никто не хочет. Если вот только кто-то такой же наглый найдется, может, и потягаться с ней. Но, думаю, что люди опасаются «прокола» колёс на своих машинах».
Другие поупражнялись в юморе:
Олег Трофимов: «Откидное место». Владимир Тимофеев: «Парковка Главного Архитектора нашего города»! Владимир Тен: «Не, это от детского автокресла избавились. Выросло дите-то»...
Третьи приняли историю на полном серьёзе:
Ирина Ващилова: «Как-то вы неправильно понимаете укрепленный газон, на который специально укладывается георешетка, которая позволяет парковаться на газон. А вот за газоном надо следить, травку подсеивать, поливать. Нет никакого нарушения».
А у вас во дворе ситуация с парковками такая же?...
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