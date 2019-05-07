7 мая 2019, 12:14

«Я убит подо Ржевом...»: мы посетили избу, в которой ночевал Сталин

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Старинный Ржев известен как место одной из наиболее страшных битв Великой Отечественной. В Ржеве все взывает к праху тех, кто погиб за город. Потери здесь были огромные. Только в одной братской могиле деревни Полунино, что в 5 км от Ржева, покоится свыше 11 000 наших солдат и офицеров. Это самое массовое захоронение на территории Ржевского района. Еще 13,5 тыс. нашли свой последний приют на Мемориальном кладбище на окраине города.
Я убит подо Ржевом мы посетили избу в которой ночевал Сталин
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Ржев был захвачен немецко-фашистскими оккупантами на 115 день войны в ходе генерального наступления на Москву под кодовым названием «Тайфун». День 14 октября 1941 года стал самым черным днем в многовековой истории Ржева. Но уже 8 января 1942-го развернулся целый ряд операций, которые впоследствии получили название Ржевско-Вяземского плацдарма. 

После наступления Красной Армии, которое отбросило врага от стен Москвы, в линии фронта на московском направлении появился выступ. Здесь находилась крайне важная для фашистов железная дорога, которая связывала Ржев и Вязьму. Именно поэтому этот выступ и получил название Ржевско-Вяземский. Отсюда немецкое командование планировало новое наступление на Москву.  

От «Катюш» спасения нет

«Высота 200», что близ д. Полунино. Именно здесь шли самые ожесточенные бои за город Ржев. Начиная с 30 июля 1942 года, в течение трех недель наши войска пытались отбить у немцев эту многострадальную деревню. 

Я убит подо Ржевом мы посетили избу в которой ночевал Сталин
Я убит подо Ржевом мы посетили избу в которой ночевал Сталин
Я убит подо Ржевом мы посетили избу в которой ночевал Сталин
Я убит подо Ржевом мы посетили избу в которой ночевал Сталин
Я убит подо Ржевом мы посетили избу в которой ночевал Сталин
Я убит подо Ржевом мы посетили избу в которой ночевал Сталин
Я убит подо Ржевом мы посетили избу в которой ночевал Сталин
Я убит подо Ржевом мы посетили избу в которой ночевал Сталин
Я убит подо Ржевом мы посетили избу в которой ночевал Сталин
Я убит подо Ржевом мы посетили избу в которой ночевал Сталин
Я убит подо Ржевом мы посетили избу в которой ночевал Сталин
Я убит подо Ржевом мы посетили избу в которой ночевал Сталин
 
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Из воспоминаний старшего сержанта Бориса Сорокина: «30 июля после мощного шквала огня подготовки началось летнее сражение за Ржев. К сотням орудиям добавился залп 10 дивизионов «Катюш». Противник потонул в сплошном огне. Техники у нас было так много, что даже самому неискушенному солдату казалось, что немцев мы вмиг сомнем. Но выжженный передний край противника по какой-то дьявольской причине вновь оживал и огрызался огнем по металлу». 

Из приказа 8-го Гвардейского стрелкового корпуса генерал-майора Захарова: «Несмотря на неоднократные мои приказания и требования, командиры соединений и их заместители по политчасти до сих пор не уделяют внимания вопросу похорон бойцов и командиров, падших смертью храбрых за нашу Родину. В результате этого, трупы бойцов и командиров оставлены на поле боя не похороненными. Трупы убитых солдат и офицеров противника не зарыты. Приказываю: похоронить на поле боя трупы бойцов и командиров в полосах и на участках действия частей и зарыть трупы врагов, стаскивая их в воронки от снарядов».   

Переходим в контрнаступление

2 марта 1943 года ставка Верховного Главнокомандования приказывает: «Немедленно принять меры к энергичному преследованию отступающих войск противника. Создать подвижные отряды преследования из разных родов войск во главе с храбрыми инициативными командирами и направлять их в тыл врага».

Я убит подо Ржевом мы посетили избу в которой ночевал Сталин
Я убит подо Ржевом мы посетили избу в которой ночевал Сталин
Я убит подо Ржевом мы посетили избу в которой ночевал Сталин
Я убит подо Ржевом мы посетили избу в которой ночевал Сталин
Я убит подо Ржевом мы посетили избу в которой ночевал Сталин
Я убит подо Ржевом мы посетили избу в которой ночевал Сталин
Я убит подо Ржевом мы посетили избу в которой ночевал Сталин
Я убит подо Ржевом мы посетили избу в которой ночевал Сталин
Я убит подо Ржевом мы посетили избу в которой ночевал Сталин
Я убит подо Ржевом мы посетили избу в которой ночевал Сталин
Я убит подо Ржевом мы посетили избу в которой ночевал Сталин
Я убит подо Ржевом мы посетили избу в которой ночевал Сталин
Я убит подо Ржевом мы посетили избу в которой ночевал Сталин
Я убит подо Ржевом мы посетили избу в которой ночевал Сталин
Я убит подо Ржевом мы посетили избу в которой ночевал Сталин
Я убит подо Ржевом мы посетили избу в которой ночевал Сталин
 
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Из дневника пленного немецкого офицера: «Утром началась невообразимая стрельба сталинских «Катюш» по нашим позициям. Мы подверглись такому огню, что невозможно описать. Казалось, что наступил конец мира. Можно было сойти с ума. Мы думали, что уже погибнем. Этот день я никогда не забуду». 

3 марта 1943 года бойцы Советской Армии освободили город Ржев. Закончилось одно из самых долгих и кровопролитных сражений Второй Мировой войны. Сталин никогда не говорил о значении Ржева в войне. Это за него сделали другие. Тот же премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль 4 марта 1943 года писал ему: «Примите мои самые горячие поздравления по случаю освобождения Ржева. Из нашего разговора мне известно, какое значение вы придавали освобождению этого города». 

Первый и единственный выезд Сталина на фронт

Наверное, по этой самой причине в августе 1943-го Верховный Главнокомандующий предпринял единственный за всю войну выезд на фронт. 3 августа Иосиф Виссарионович прибыл в Ржев. Прибыл поездом, высадился на полустанке Велихово, после чего его привезли в обычный крестьянский дом д. Хорошево. Хозяйку дома с дочерью временно переселили к соседям. 

Я убит подо Ржевом мы посетили избу в которой ночевал Сталин
Я убит подо Ржевом мы посетили избу в которой ночевал Сталин
Я убит подо Ржевом мы посетили избу в которой ночевал Сталин
Я убит подо Ржевом мы посетили избу в которой ночевал Сталин
Я убит подо Ржевом мы посетили избу в которой ночевал Сталин
Я убит подо Ржевом мы посетили избу в которой ночевал Сталин
Я убит подо Ржевом мы посетили избу в которой ночевал Сталин
Я убит подо Ржевом мы посетили избу в которой ночевал Сталин
Я убит подо Ржевом мы посетили избу в которой ночевал Сталин
Я убит подо Ржевом мы посетили избу в которой ночевал Сталин
Я убит подо Ржевом мы посетили избу в которой ночевал Сталин
Я убит подо Ржевом мы посетили избу в которой ночевал Сталин
Я убит подо Ржевом мы посетили избу в которой ночевал Сталин
Я убит подо Ржевом мы посетили избу в которой ночевал Сталин
Я убит подо Ржевом мы посетили избу в которой ночевал Сталин
Я убит подо Ржевом мы посетили избу в которой ночевал Сталин
Я убит подо Ржевом мы посетили избу в которой ночевал Сталин
Я убит подо Ржевом мы посетили избу в которой ночевал Сталин
 
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Через несколько дней наступают весенние школьные каникулы, и родителям в пору задуматься над тем, как и чем ...
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5 августа в избе состоялась встреча Сталина с командующим Калининским фронтом генералом-полковником А. И. Ерёменко. В этот же день Сталину позвонили из Генштаба и сообщили, что советские войска освободили города Орел и Белгород. 

Из воспоминаний генерала Еременко: «Он улыбнулся – как-то просто и тепло. Приветливо потряс мою руку и, пристально глядя на меня, сказал: Как Вы смотрите на то, чтобы дать салют в честь тех войск, которые взяли Орел и Белгород? Войска почувствуют одобрение своих действий, признательность Родины». Посовещавшись с военачальниками, Сталин принял решение о проведении первого за годы войны салюта...   

Музей восстановлен, музей интересен

В избе, в которой 3-5 августа 1943 года останавливался И. В. Сталин, вот уже без малого 4 года работает музей «Калининский фронт. Август 1943 года», который является филиалом Музея военной истории. После исторического визита лидера государства в избе была устроена изба-читальня, содержащая мемориальную часть, ликвидированную в конце 1950-х годов. В 1983-м мемориальная часть была восстановлена, а в 2013-м в избе установлена мемориальная доска в честь поездки Сталина на фронт.
 
Я убит подо Ржевом мы посетили избу в которой ночевал Сталин
Я убит подо Ржевом мы посетили избу в которой ночевал Сталин
Я убит подо Ржевом мы посетили избу в которой ночевал Сталин
Я убит подо Ржевом мы посетили избу в которой ночевал Сталин
Я убит подо Ржевом мы посетили избу в которой ночевал Сталин
Я убит подо Ржевом мы посетили избу в которой ночевал Сталин
Я убит подо Ржевом мы посетили избу в которой ночевал Сталин
Я убит подо Ржевом мы посетили избу в которой ночевал Сталин
Я убит подо Ржевом мы посетили избу в которой ночевал Сталин
Я убит подо Ржевом мы посетили избу в которой ночевал Сталин
Я убит подо Ржевом мы посетили избу в которой ночевал Сталин
Я убит подо Ржевом мы посетили избу в которой ночевал Сталин
Я убит подо Ржевом мы посетили избу в которой ночевал Сталин
Я убит подо Ржевом мы посетили избу в которой ночевал Сталин
Я убит подо Ржевом мы посетили избу в которой ночевал Сталин
Я убит подо Ржевом мы посетили избу в которой ночевал Сталин
Я убит подо Ржевом мы посетили избу в которой ночевал Сталин
Я убит подо Ржевом мы посетили избу в которой ночевал Сталин
В ходе проведённой реставрации в избе был воссоздан исторический интерьер времён Великой Отечественной. В настоящее время в музее расширенная экспозиция, в которой представлены военные документы, фотоматериалы, личные вещи солдат и офицеров. Часть экспонатов была предоставлена местными жителями. При создании экспозиции применены современные технологии, на мониторах, расположенных в музее, транслируются фильмы, посвящённые Великой Отечественной войне.
 
Во дворе музея установлены бюсты Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина и командующего Калининским фронтом генерал-полковника А.И. Ерёменко.
 
Режим работы музея:
 
Вторник-пятница с 10.00 до 18.00
Суббота – воскресенье с 10.00 до 17.00
Понедельник — выходной.
 
Карта подъезда прилагается.

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«Я убит подо Ржевом...»: мы посетили избу, в которой ночевал Сталин
{{material_124677}} Ржев был захвачен немецко-фашистскими оккупантами на 115 день войны в ходе генерального наступления на Москву под кодовым названием «Тайфун». День 14 октября 1941 года стал самым черным днем в многовековой истории Ржева. Но уже 8 января 1942-го развернулся целый ряд операций, которые впоследствии получили название Ржевско-Вяземского плацдарма. После наступления Красной Армии, которое отбросило врага от стен Москвы, в линии фронта на московском направлении появился выступ. Здесь находилась крайне важная для фашистов железная дорога, которая связывала Ржев и Вязьму. Именно поэтому этот выступ и получил название Ржевско-Вяземский. Отсюда немецкое командование планировало новое наступление на Москву.  От «Катюш» спасения нет«Высота 200», что близ д. Полунино. Именно здесь шли самые ожесточенные бои за город Ржев. Начиная с 30 июля 1942 года, в течение трех недель наши войска пытались отбить у немцев эту многострадальную деревню. {{gallery_1511}}  {{material_124409}} Из воспоминаний старшего сержанта Бориса Сорокина: «30 июля после мощного шквала огня подготовки началось летнее сражение за Ржев. К сотням орудиям добавился залп 10 дивизионов «Катюш». Противник потонул в сплошном огне. Техники у нас было так много, что даже самому неискушенному солдату казалось, что немцев мы вмиг сомнем. Но выжженный передний край противника по какой-то дьявольской причине вновь оживал и огрызался огнем по металлу». Из приказа 8-го Гвардейского стрелкового корпуса генерал-майора Захарова: «Несмотря на неоднократные мои приказания и требования, командиры соединений и их заместители по политчасти до сих пор не уделяют внимания вопросу похорон бойцов и командиров, падших смертью храбрых за нашу Родину. В результате этого, трупы бойцов и командиров оставлены на поле боя не похороненными. Трупы убитых солдат и офицеров противника не зарыты. Приказываю: похоронить на поле боя трупы бойцов и командиров в полосах и на участках действия частей и зарыть трупы врагов, стаскивая их в воронки от снарядов».   Переходим в контрнаступление2 марта 1943 года ставка Верховного Главнокомандования приказывает: «Немедленно принять меры к энергичному преследованию отступающих войск противника. Создать подвижные отряды преследования из разных родов войск во главе с храбрыми инициативными командирами и направлять их в тыл врага».{{gallery_1513}}  {{material_124238}} Из дневника пленного немецкого офицера: «Утром началась невообразимая стрельба сталинских «Катюш» по нашим позициям. Мы подверглись такому огню, что невозможно описать. Казалось, что наступил конец мира. Можно было сойти с ума. Мы думали, что уже погибнем. Этот день я никогда не забуду». 3 марта 1943 года бойцы Советской Армии освободили город Ржев. Закончилось одно из самых долгих и кровопролитных сражений Второй Мировой войны. Сталин никогда не говорил о значении Ржева в войне. Это за него сделали другие. Тот же премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль 4 марта 1943 года писал ему: «Примите мои самые горячие поздравления по случаю освобождения Ржева. Из нашего разговора мне известно, какое значение вы придавали освобождению этого города». Первый и единственный выезд Сталина на фронтНаверное, по этой самой причине в августе 1943-го Верховный Главнокомандующий предпринял единственный за всю войну выезд на фронт. 3 августа Иосиф Виссарионович прибыл в Ржев. Прибыл поездом, высадился на полустанке Велихово, после чего его привезли в обычный крестьянский дом д. Хорошево. Хозяйку дома с дочерью временно переселили к соседям. {{gallery_1514}}  {{material_125983}} 5 августа в избе состоялась встреча Сталина с командующим Калининским фронтом генералом-полковником А. И. Ерёменко. В этот же день Сталину позвонили из Генштаба и сообщили, что советские войска освободили города Орел и Белгород. Из воспоминаний генерала Еременко: «Он улыбнулся – как-то просто и тепло. Приветливо потряс мою руку и, пристально глядя на меня, сказал: Как Вы смотрите на то, чтобы дать салют в честь тех войск, которые взяли Орел и Белгород? Войска почувствуют одобрение своих действий, признательность Родины». Посовещавшись с военачальниками, Сталин принял решение о проведении первого за годы войны салюта...   Музей восстановлен, музей интересенВ избе, в которой 3-5 августа 1943 года останавливался И. В. Сталин, вот уже без малого 4 года работает музей «Калининский фронт. Август 1943 года», который является филиалом Музея военной истории. После исторического визита лидера государства в избе была устроена изба-читальня, содержащая мемориальную часть, ликвидированную в конце 1950-х годов. В 1983-м мемориальная часть была восстановлена, а в 2013-м в избе установлена мемориальная доска в честь поездки Сталина на фронт. {{gallery_1512}}В ходе проведённой реставрации в избе был воссоздан исторический интерьер времён Великой Отечественной. В настоящее время в музее расширенная экспозиция, в которой представлены военные документы, фотоматериалы, личные вещи солдат и офицеров. Часть экспонатов была предоставлена местными жителями. При создании экспозиции применены современные технологии, на мониторах, расположенных в музее, транслируются фильмы, посвящённые Великой Отечественной войне. Во дворе музея установлены бюсты Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина и командующего Калининским фронтом генерал-полковника А.И. Ерёменко. Режим работы музея: Вторник-пятница с 10.00 до 18.00Суббота – воскресенье с 10.00 до 17.00Понедельник — выходной. Карта подъезда прилагается.
2019-05-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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