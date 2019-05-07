7 мая 2019, 12:14
«Я убит подо Ржевом...»: мы посетили избу, в которой ночевал Сталин
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Старинный Ржев известен как место одной из наиболее страшных битв Великой Отечественной. В Ржеве все взывает к праху тех, кто погиб за город. Потери здесь были огромные. Только в одной братской могиле деревни Полунино, что в 5 км от Ржева, покоится свыше 11 000 наших солдат и офицеров. Это самое массовое захоронение на территории Ржевского района. Еще 13,5 тыс. нашли свой последний приют на Мемориальном кладбище на окраине города.
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После наступления Красной Армии, которое отбросило врага от стен Москвы, в линии фронта на московском направлении появился выступ. Здесь находилась крайне важная для фашистов железная дорога, которая связывала Ржев и Вязьму. Именно поэтому этот выступ и получил название Ржевско-Вяземский. Отсюда немецкое командование планировало новое наступление на Москву.
От «Катюш» спасения нет
«Высота 200», что близ д. Полунино. Именно здесь шли самые ожесточенные бои за город Ржев. Начиная с 30 июля 1942 года, в течение трех недель наши войска пытались отбить у немцев эту многострадальную деревню.
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Из приказа 8-го Гвардейского стрелкового корпуса генерал-майора Захарова: «Несмотря на неоднократные мои приказания и требования, командиры соединений и их заместители по политчасти до сих пор не уделяют внимания вопросу похорон бойцов и командиров, падших смертью храбрых за нашу Родину. В результате этого, трупы бойцов и командиров оставлены на поле боя не похороненными. Трупы убитых солдат и офицеров противника не зарыты. Приказываю: похоронить на поле боя трупы бойцов и командиров в полосах и на участках действия частей и зарыть трупы врагов, стаскивая их в воронки от снарядов».
Переходим в контрнаступление
2 марта 1943 года ставка Верховного Главнокомандования приказывает: «Немедленно принять меры к энергичному преследованию отступающих войск противника. Создать подвижные отряды преследования из разных родов войск во главе с храбрыми инициативными командирами и направлять их в тыл врага».
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3 марта 1943 года бойцы Советской Армии освободили город Ржев. Закончилось одно из самых долгих и кровопролитных сражений Второй Мировой войны. Сталин никогда не говорил о значении Ржева в войне. Это за него сделали другие. Тот же премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль 4 марта 1943 года писал ему: «Примите мои самые горячие поздравления по случаю освобождения Ржева. Из нашего разговора мне известно, какое значение вы придавали освобождению этого города».
Первый и единственный выезд Сталина на фронт
Наверное, по этой самой причине в августе 1943-го Верховный Главнокомандующий предпринял единственный за всю войну выезд на фронт. 3 августа Иосиф Виссарионович прибыл в Ржев. Прибыл поездом, высадился на полустанке Велихово, после чего его привезли в обычный крестьянский дом д. Хорошево. Хозяйку дома с дочерью временно переселили к соседям.
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Музей восстановлен, музей интересен
В избе, в которой 3-5 августа 1943 года останавливался И. В. Сталин, вот уже без малого 4 года работает музей «Калининский фронт. Август 1943 года», который является филиалом Музея военной истории. После исторического визита лидера государства в избе была устроена изба-читальня, содержащая мемориальную часть, ликвидированную в конце 1950-х годов. В 1983-м мемориальная часть была восстановлена, а в 2013-м в избе установлена мемориальная доска в честь поездки Сталина на фронт.
Во дворе музея установлены бюсты Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина и командующего Калининским фронтом генерал-полковника А.И. Ерёменко.
Режим работы музея:
Вторник-пятница с 10.00 до 18.00
Суббота – воскресенье с 10.00 до 17.00
Понедельник — выходной.
Карта подъезда прилагается.
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