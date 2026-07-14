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Автор: Мария Степанова

14 июля 2026, 14:22

ЯАЗ-210: грузовик, который изменил подход к тяжелой технике в СССР

ЯАЗ-210: грузовик, который изменил подход к тяжелой технике в СССР

Почему ЯАЗ-210 стал последним ярославским большегрузом в своем классе

ЯАЗ-210: грузовик, который изменил подход к тяжелой технике в СССР

ЯАЗ-210 - не просто тяжелый грузовик, а важная веха в истории советского автопрома. Его конструкция и универсальность повлияли на развитие отечественных большегрузов, а опыт эксплуатации до сих пор вызывает интерес у специалистов.

ЯАЗ-210 - не просто тяжелый грузовик, а важная веха в истории советского автопрома. Его конструкция и универсальность повлияли на развитие отечественных большегрузов, а опыт эксплуатации до сих пор вызывает интерес у специалистов.

ЯАЗ-210 занимает особое место среди советских грузовиков: он стал последней крупной моделью Ярославского автозавода в сегменте большегрузной техники и одновременно предшественником будущих моделей КрАЗа. В послевоенные годы стране требовались мощные и выносливые машины для восстановления, и именно ЯАЗ-210 оказался ответом на этот вызов.

Работа над новым семейством началась в 1947 году, когда инженерам поручили создать трёхосный грузовик с повышенной грузоподъёмностью. В основу легла идея максимальной унификации с двухосным ЯАЗ-200, однако требования к производительности и надёжности были значительно выше. Первый опытный образец собрали уже весной 1948 года под руководством Виктора Осепчугова, и с этого момента началась новая глава в истории отечественного автопрома.

Главной технической «изюминкой» ЯАЗ-210 стал двухтактный шестицилиндровый дизель ЯАЗ-206, разработанный на базе американского прототипа GMC 6-71. В советской версии двигатель выдавал около 165 л.с. и 691 Н·м крутящего момента — впечатляющие показатели для своего времени. Благодаря этому грузовик уверенно справлялся с тяжёлыми условиями эксплуатации, что было особенно важно для строительных и военных задач.

Конструкция ЯАЗ-210 отличалась универсальностью: помимо стандартного бортового варианта, на той же платформе выпускались тягачи и самосвалы. Такой подход позволял использовать машины в самых разных сферах — от промышленности до армии. Инженеры удлинили колёсные базы и сместили кабину назад, чтобы распределить нагрузку по осям. В первых версиях кабина была деревянной, что подчёркивало переходный характер эпохи.

Паспортная грузоподъёмность ЯАЗ-210 достигала 12 тонн; машина проектировалась для работы в максимально сложных условиях. В эксплуатации грузовик зарекомендовал себя как надёжный, но довольно прожорливый: расход топлива был высоким, особенно у тягачей. Однако прочность и тяговая сила компенсировали этот недостаток, и техника успешно использовалась там, где экономичность отходила на второй план.

С 1957 года на смену базовой версии ЯАЗ-210 пришли более современные модели — ЯАЗ-219, ЯАЗ-221 и ЯАЗ-222. Они сохранили преемственность в идеологии грузовиков, но получили более современные кабины и двигатели. Именно на этой базе позже развернулось производство в Кременчуге, где идеи ярославских инженеров нашли продолжение в новых КрАЗах.

За годы производства (до 1958 года) было выпущено несколько тысяч экземпляров ЯАЗ-210. Сегодня этот грузовик интересен не только как технический памятник, но и как символ перехода от довоенных традиций к новым стандартам отечественного машиностроения. В нём соединились прагматизм послевоенного времени, влияние иностранных технологий и стремление создать собственную школу, основанную на отечественных автомобилях. Тот факт, что ЯАЗ-210 стал основой для будущих КрАЗов, подтверждает его инновационность для всей отрасли. Кроме того, опыт эксплуатации этих машин до сих пор изучается специалистами, а сохранившиеся экземпляры представляют ценность для коллекционеров и историков техники.

Интересно, что история ЯАЗ-210 перекликается с другими знаковыми событиями в советском автомобилестроении. Например, вопросы подготовки к дальним поездкам и эксплуатации техники в сложных условиях остаются актуальными и сегодня — как видно из материала о современных маршрутах, например, в статье о тонкостях автопутешествия в Крым на нашем сайте .

Упомянутые марки: ГАЗ
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