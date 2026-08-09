Yadea Velax H Plus: электроскутер с запасом хода 163 км и интеллектуальной защитой

На вьетнамском рынке дебютировал электроскутер Yadea Velax H Plus с запасом хода до 163 км, интеллектуальными системами и современным дизайном. Модель ориентирована на городских жителей, ищущих надежный и технологичный транспорт в условиях роста цен на топливо и ужесточения экологических стандартов.

На вьетнамском рынке дебютировал электроскутер Yadea Velax H Plus с запасом хода до 163 км, интеллектуальными системами и современным дизайном. Модель ориентирована на городских жителей, ищущих надежный и технологичный транспорт в условиях роста цен на топливо и ужесточения экологических стандартов.

Появление Yadea Velax H Plus на вьетнамском рынке стало важным событием для сегмента городского транспорта. В условиях, когда стоимость топлива продолжает расти, а экологические требования ужесточаются, интерес к электроскутерам с высокой автономностью и современными технологиями законен. Новая модель отличается не только спортивным обликом, но и набором функций, которые ранее встречались лишь в премиальном сегменте.

Дизайн Yadea Velax H Plus придает ему динамичный характер: габариты 1950х704х1090 мм, высота сиденья 760 мм и грузоподъемность до 150 кг позволяют комфортно передвигаться вдвоем. Полная светодиодная оптика обеспечивает освещение на расстоянии до 62 метров, стальная рама Q235 выдерживает серьезные нагрузки - производитель заявляет о миллионных испытаниях на вибрацию. Практичность модели состоит из вместительного багажника под сиденьем, переднего отсека с интеллектуальным выключателем и удобных крючков для сумок. Двухлетняя гарантия на раму подтверждает уверенность в качестве сборки.

Техническая начинка Velax H Plus требует особого внимания. Электродвигатель мощностью 3050 Вт позволяет развивать скорость до 68 км/ч, два режима движения — TTFAR и SPORT — переключаются кнопками на руле. Скутер уверенно справляется с подъемом до 15 градусов, защита двигателя по стандарту IPX7 позволяет использовать его даже в сильный дождь. Дисковые тормоза с системой CBS, 14-дюймовые литые диски и бескамерные стойки обеспечивают устойчивость и надежное сцепление с дорогой. Литий-железо-фосфатный аккумулятор емкостью 72 В 45 Ач заряжается за 6-8 часов, запас хода в 163 км позволяет неделями не думать о подзарядке при городском ритме. Система BMS поддерживает батарею от перегрева, гарантия на нее составляет 36 месяцев или 30 000 км.

В числе интеллектуальных функций - смарт-ключ, мобильное приложение, Bluetooth, распознавание владельца, GPS-навигация, противоугонная система с отслеживанием и поддержка обновлений по воздуху (OTA). Именно такой набор делает Yadea Velax H Plus одной из самых технологичных моделей в своем классе. На фоне этого стоит помнить, что современные дизайнерские решения и технологические инновации становятся трендом не только в сегменте электроскутеров, но и в автомобильной промышленности - например, в виртуальных проектах Alfa Romeo Milano , где внимание также уделяется стилю и функциональности.

Стоимость Yadea Velax H Plus на вьетнамском рынке примерно 123 000 рублей, что делает его конкурентоспособным по сравнению с бензиновыми аналогами.