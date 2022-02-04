Яхта Джеффа Безоса такая огромная, что придется разобрать мост в Роттердаме: но для миллиардера это сущий пустяк
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
В последний раз операция по сборке-разборке переправы состоялась в 2017 года. Тогда же городские власти пообещали, что больше никогда не будут разбирать мост. Однако, для Джеффа Безоса, похоже, все-таки сделают исключение. Если запрос будет одобрен, Oceanco и Безосу придется возместить все расходы. Потребуется минимум неделя, чтобы разобрать мост, и еще неделя, чтобы снова собрать его. На данный момент муниципалитет готов одобрить запрос, но Роттердамское историческое общество выступает против.
Будущая суперяхта Джеффа Безоса достигает 127 метров в длину. В высоту ее пока не достраивают, ожидая решения властей по демонтажу моста. Представители судостроительной компании уже заявили, что достраивать яхту где-то в другом месте будет проблематично. Кроме того, Роттердам считается морской столицей Европы, а судостроение – важная отрасль местной экономики, обеспечивающая городу тысячи рабочих мест.
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