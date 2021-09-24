Яхта, которая создана для полного расслабления
Фото: Urge Studio
Фото: Urge Studio
Фото: Urge Studio
Фото: Urge Studio
Фото: Urge Studio
Фото: Urge Studio
На самой верхней палубе расположена лаундж-зона с джакузи, небольшой бар и обеденная зона на свежем воздухе. Шезлонги на корме позволяют принимать солнечные ванны. На главной палубе имеется просторный холл со столом, диваном и подушками. В кормовой части этой палубы есть еще одна гостиная, и ее можно затенять частью надстройки, расположенной выше.
Каюта хозяина располагается на нижней палубе, а ее стеклянные стены обеспечивают отличный обзор окрестностей. На самых нижних уровнях находятся каюты гостей и ванные комнаты, а также камбуз и помещения для экипажа. Цена всего этого великолепия официально не называется, но аналогичные яхты стоят порядка 3 млн долларов.
- 2 225 000 РKIA Stinger 2019 в Москве
- 45 000 000 РMercedes Maybach S-класс 2016 в Москве
- 1 317 777 РBMW 5 серия 2012 в Москве
- 4 750 000 РMercedes Maybach S-класс 2016 в Москве
- 3 790 000 РBMW 7 серии 2018 в Москве
- 2 290 000 РSubaru Outback 2016 в Москве
- 1 380 000 РKIA ceed 2020 в Москве
- 4 455 000 РLand Rover Range Rover Evoque 2019 в Москве
- 1 150 000 РToyota Hilux 2018 в Москве
- 360 000 РУАЗ Профи 2020 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий