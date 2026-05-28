Почему яхт-клубы не могут предложить комфортный ночлег - взгляд на проблему

28 мая 2026, 17:36
Яхтенный туризм в России растет, но инфраструктура не поспевает за спросом
В России увеличивается интерес к яхтингу. Однако отрасль сталкивается с нехваткой мест для ночевки. Аналитики отмечают слабое развитие инфраструктуры. Впереди - новые проекты и перемены.
В последние годы яхтенный туризм в России переживает заметный подъем. Все больше людей выбирают водные путешествия внутри страны, что связано как с ограничениями на зарубежные поездки, так и с желанием сменить городской ритм на спокойствие природы. Однако, несмотря на растущий интерес, развитие инфраструктуры для размещения туристов пока отстает от потребностей рынка, пишет Abn.agency.
По данным консалтинговой компании IBC Real Estate, в России насчитывается свыше тысячи объектов, связанных с яхтингом. Однако только 52 из них можно назвать полноценными яхт-клубами с развитой инфраструктурой, и лишь 16 предлагают услуги размещения. Причем речь идет в основном о небольших гостевых домах и базах отдыха с ограниченным количеством номеров.
Большинство крупных яхт-клубов сосредоточено в шести регионах: Московская область, Севастополь, Ленинградская, Самарская, Саратовская и Тверская области. Москва и Севастополь лидируют по количеству клубов, а самые вместительные объекты расположены вдоль Волги. Например, «Лодка Хаус» в Саратовской области способен принять до 570 судов, а сочинская «Гранд Марина» - яхты длиной до 140 метров.
Аналитики считают, что именно нехватка гостиничной инфраструктуры сдерживает развитие отрасли. Для решения проблемы необходимы масштабные туристические кластеры, где яхт-клубы станут центром притяжения. Уже реализуются два крупных проекта: «Санкт-Петербург Марина» на 1,5 тысячи яхт с гостиницами на 6,7 тысячи номеров и «Казань Марина», рассчитанная на 800 судов и 1,3 тысячи гостиничных номеров категории 3-4 звезды.
Для сравнения, в Санкт-Петербурге на май 2026 года насчитывается 19,6 тысячи номеров в крупных отелях, а в Татарстане - 4,4 тысячи. Государство поддерживает развитие яхтенного туризма через национальные проекты и целевое финансирование, а с 2026 года парусный спорт признан базовым видом в восьми регионах, что открывает новые возможности для модернизации инфраструктуры.
Эксперты уверены: потенциал внутреннего водного туризма в России огромен, но для его раскрытия необходимы инвестиции и комплексный подход к развитию инфраструктуры. В ближайшие годы отрасль ожидают масштабные перемены, которые могут сделать яхтинг доступнее и привлекательнее для широкой аудитории.
