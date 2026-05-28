Почему яхт-клубы не могут предложить комфортный ночлег - взгляд на проблему

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Элина Градова

28 мая 2026, 17:36

Яхтенный туризм в России растет, но инфраструктура не поспевает за спросом

Яхтенный туризм в России растет, но инфраструктура не поспевает за спросом

Почему яхт-клубы не могут предложить комфортный ночлег - взгляд на проблему

Яхтенный туризм в России растет, но инфраструктура не поспевает за спросом

В России увеличивается интерес к яхтингу. Однако отрасль сталкивается с нехваткой мест для ночевки. Аналитики отмечают слабое развитие инфраструктуры. Впереди - новые проекты и перемены.

В России увеличивается интерес к яхтингу. Однако отрасль сталкивается с нехваткой мест для ночевки. Аналитики отмечают слабое развитие инфраструктуры. Впереди - новые проекты и перемены.

В последние годы яхтенный туризм в России переживает заметный подъем. Все больше людей выбирают водные путешествия внутри страны, что связано как с ограничениями на зарубежные поездки, так и с желанием сменить городской ритм на спокойствие природы. Однако, несмотря на растущий интерес, развитие инфраструктуры для размещения туристов пока отстает от потребностей рынка, пишет Abn.agency.

По данным консалтинговой компании IBC Real Estate, в России насчитывается свыше тысячи объектов, связанных с яхтингом. Однако только 52 из них можно назвать полноценными яхт-клубами с развитой инфраструктурой, и лишь 16 предлагают услуги размещения. Причем речь идет в основном о небольших гостевых домах и базах отдыха с ограниченным количеством номеров.

Большинство крупных яхт-клубов сосредоточено в шести регионах: Московская область, Севастополь, Ленинградская, Самарская, Саратовская и Тверская области. Москва и Севастополь лидируют по количеству клубов, а самые вместительные объекты расположены вдоль Волги. Например, «Лодка Хаус» в Саратовской области способен принять до 570 судов, а сочинская «Гранд Марина» - яхты длиной до 140 метров.

Аналитики считают, что именно нехватка гостиничной инфраструктуры сдерживает развитие отрасли. Для решения проблемы необходимы масштабные туристические кластеры, где яхт-клубы станут центром притяжения. Уже реализуются два крупных проекта: «Санкт-Петербург Марина» на 1,5 тысячи яхт с гостиницами на 6,7 тысячи номеров и «Казань Марина», рассчитанная на 800 судов и 1,3 тысячи гостиничных номеров категории 3-4 звезды.

Для сравнения, в Санкт-Петербурге на май 2026 года насчитывается 19,6 тысячи номеров в крупных отелях, а в Татарстане - 4,4 тысячи. Государство поддерживает развитие яхтенного туризма через национальные проекты и целевое финансирование, а с 2026 года парусный спорт признан базовым видом в восьми регионах, что открывает новые возможности для модернизации инфраструктуры.

Эксперты уверены: потенциал внутреннего водного туризма в России огромен, но для его раскрытия необходимы инвестиции и комплексный подход к развитию инфраструктуры. В ближайшие годы отрасль ожидают масштабные перемены, которые могут сделать яхтинг доступнее и привлекательнее для широкой аудитории.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Гибридный Wey V9X: старт продаж в Китае, новые технологии и перспективы для России
ИИ в автосервисе: как новые технологии меняют работу механиков и сервисов
Volga объявила цены на новые модели: старт продаж уже в июне
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Олдтаймеры
Ferrari 250 GTO и еще 57 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники
Москвич 3 и еще 260 моделей
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Махачкала Благовещенск Оренбург
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться