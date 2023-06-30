Yamaha больше не хочет выпускать снегоходы

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Yamaha представила свой первый снегоход в 1968 году. Революционная модель SL350 получила двухтактный двигатель от гоночного мотоцикла. Именно знания и опыт, накопленные в мотоспорте, позволили компании предлагать покупателям интересные модели. Актуальная линейка снегоходов включает 18 моделей разного уровня мощности и специализации. Есть даже особые детские снегоходы.

Однако в последнее время продажи снегоходов Yamaha перестали расти, более того, наметилась тенденция к спаду. Одна из причин – глобальное потепление. Люди не хотят платить по 4 000 до 21 000 долларов за аппарат, которым могут пользоваться несколько раз в год на протяжении короткого периода времени. Производство и продажи снегоходов на домашнем рынке в Японии уже завершены. Местные дилеры распродают складские запасы.

Фото: yamahamotorsports.com

На европейском рынке продажи свернут в 2024 году, а в США и Канаде – в 2025 году. Здесь Yamaha занимает далеко не первые строчки продаж, пропустив вперед конкурентов из Arctic Cat, Ski-Doo и Polaris. Важным рынком для снегоходов Yamaha была Россия, но из-за введенных весной 2022 года санкций официальные поставки в нашу страну были прекращены. Накануне представители Yamaha заявили, что «трудно продолжать устойчивый бизнес» в сегменте снегоходов, поэтому компания решила сосредоточиться на других областях, особенно на тех, где есть возможности для роста.

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