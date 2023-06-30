Yamaha больше не хочет выпускать снегоходы
Однако в последнее время продажи снегоходов Yamaha перестали расти, более того, наметилась тенденция к спаду. Одна из причин – глобальное потепление. Люди не хотят платить по 4 000 до 21 000 долларов за аппарат, которым могут пользоваться несколько раз в год на протяжении короткого периода времени. Производство и продажи снегоходов на домашнем рынке в Японии уже завершены. Местные дилеры распродают складские запасы.
На европейском рынке продажи свернут в 2024 году, а в США и Канаде – в 2025 году. Здесь Yamaha занимает далеко не первые строчки продаж, пропустив вперед конкурентов из Arctic Cat, Ski-Doo и Polaris. Важным рынком для снегоходов Yamaha была Россия, но из-за введенных весной 2022 года санкций официальные поставки в нашу страну были прекращены. Накануне представители Yamaha заявили, что «трудно продолжать устойчивый бизнес» в сегменте снегоходов, поэтому компания решила сосредоточиться на других областях, особенно на тех, где есть возможности для роста.
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30.06.2023, 07:27
Водителей предупредили о новой схеме мошенников: в зоне риска нарушители правил парковки
Недобросовестные эвакуаторщики объявили настоящую охоту на неправильно припаркованные автомобили. Они придумали изящный способ отъема денег у безалаберных водителей.Читать далее
-
29.06.2023, 18:17
Китайский одноклассник «ГАЗели» удивил ценой: очень дешево
Легкий грузовичок Linxys Gold Card недавно начали собирать на совместном предприятии SAIC-GM-Wuling в Китае. По габаритам он близок к нашей «ГАЗели Next». Колесная база «китайца» составляет 3,65 метра, а длина грузовой платформы – 3,5 метра. Сейчас производитель назвал цены и комплектации.Читать далее
-
29.06.2023, 16:42
В Москве сошли с рельсов 6 вагонов с цементом: названа причина
Днем в четверг, 29 июня на станции Бирюлево-Товарная с рельсов сошли 6 вагонов грузового поезда. Из-за аварии было приостановлено движение пригородных электричек и аэроэкспрессов.Читать далее
-
29.06.2023, 15:14
Глава иранской Saipa рассказал о проблемах с качеством и ценах для России
Иранский автопроизводитель Saipa обещает привезти в Россию сразу три модели: хэтчбек Quik и седаны Saina и Shahin. Глава компании Мохаммад Али Тимури рассказал о ценах и качестве автомобилей.Читать далее
-
29.06.2023, 13:13
В Петербурге проверяющие нашли в бананах кокаин
Сотрудники петербургской таможни обнаружили в контейнере с бананами, прибывшими морем из Африки, кокаина на 450 млн рублей. Груз следовал транзитом через Европу в Узбекистан.Читать далее
-
29.06.2023, 12:00
Новым директором завода «Москвич» стал немец
Информация о скорой смене руководителя автозавода «Москвич», появившаяся несколько дней назад, получила официальное подтверждение. Нынешний директор предприятия Дмитрий Пронин уступит место Хансу-Петеру Мозеру.Читать далее
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