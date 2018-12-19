19 декабря 2018, 16:00

Yamaha отзывает в России несколько сотен мотоциклов

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Компания Yamaha объявила о начале двух пересекающихся отзывных акций. Две разные проблемы обнаружили у мотоциклов одних и тех же моделей: Yamaha YZF-R3A и MTN320-A.
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Первая сервисная кампания затрагивает 280 мотоциклов Yamaha YZF-R3A и MTN320-A, проданных с мая 2015 года по сентябрь 2018 года. Как сообщает производитель у некоторых мотоциклов шланг радиатора может треснуть, что неизбежно приведет к утечке охлаждающей жидкости. Причина кроется в некачественном материале, из которого был изготовлен шланг. В рамках отзыва все дефектные шланги бесплатно заменят на новые надлежащего качества.

Вторая акция касается 240 мотоциклов Yamaha YZF-R3A и MTN320-A, реализованных с июня 2015 года по июнь 2016 года. Причина – дефектная возвратная пружина, которая не в состоянии выдержать требуемые нагрузки. В результате у владельцев мотоциклов могли возникнуть проблемы с переключением передач. В ближайшее время всех их пригласят в ближайший дилерский сервис-центр на бесплатную замену пружины. Список мотоциклов, подпадающих по действие обеих отзывных кампаний опубликован на сайте Росстандарта.
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Yamaha отзывает в России несколько сотен мотоциклов
{{material_125031}}Первая сервисная кампания затрагивает 280 мотоциклов Yamaha YZF-R3A и MTN320-A, проданных с мая 2015 года по сентябрь 2018 года. Как сообщает производитель у некоторых мотоциклов шланг радиатора может треснуть, что неизбежно приведет к утечке охлаждающей жидкости. Причина кроется в некачественном материале, из которого был изготовлен шланг. В рамках отзыва все дефектные шланги бесплатно заменят на новые надлежащего качества.Вторая акция касается 240 мотоциклов Yamaha YZF-R3A и MTN320-A, реализованных с июня 2015 года по июнь 2016 года. Причина – дефектная возвратная пружина, которая не в состоянии выдержать требуемые нагрузки. В результате у владельцев мотоциклов могли возникнуть проблемы с переключением передач. В ближайшее время всех их пригласят в ближайший дилерский сервис-центр на бесплатную замену пружины. Список мотоциклов, подпадающих по действие обеих отзывных кампаний опубликован на сайте Росстандарта.
2018-12-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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