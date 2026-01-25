Не прошли мимо: мало кто знает, как изменился Yamaha Tenere 700 с редким тюнингом от португальских мастеров

Yamaha Tenere 700 с новым обвесом: лимитированный комплект в стиле Baja

Yamaha Tenere 700 получил уникальный лимитированный комплект кузова, вдохновленный гонками Baja. Португальские мастера из Holy Moly Motorcycles создали не просто тюнинг, а полноценный образ для любителей приключений. Чем выделяется этот проект и почему он уже на слуху у поклонников мотоциклов - рассказываем в материале.

В мире кастомных мотоциклов имя Holy Moly Motorcycles из Португалии давно стало синонимом безупречного вкуса и технического совершенства. Руководитель мастерской Франсиско Менезеш и его команда не признают компромиссов, когда речь идет о качестве и деталях. Каждый их проект – это вызов привычному подходу, а новая новая работа вызывает интерес даже у самых искушенных поклонников мотоциклов.

На этот раз мастера Holy Moly решили поработать с Yamaha Tenere 700 — моделью, которая уже давно завоевала репутацию надежного и универсального эндуро. Однако португальцы не ограничились стандартным подходом: они доработали кузов, вдохновившись атмосферой классических гонок Baja. Такой обвес не только преображает внешний вид мотоцикла, но и придает ему внедорожный характер.

В основе комплекта - тщательно продуманные элементы из легких и прочных материалов. Новый пластик, измененная форма топливного бака, оригинальные боковые панели и особая передняя часть – все это создает узнаваемый силуэт, который сразу ассоциируется с духом приключений и скоростью пустынных трасс. Дизайн выполнен с учетом эргономики.

Holy Moly Motorcycles не просто реализует очередной тюнинг-набор. Они создают продукт, который меняет суть модели Yamaha Tenere 700. Внешний вид становится более агрессивным, а функциональность - шире. Такой комплект подойдет тем, кто не боится популяризироваться и ищет индивидуальность даже в деталях. К тому же, ограниченная серия делает каждый экземпляр на уровне настоящего признания.

По информации автоэкспертов, спрос на подобные комплекты растет, особенно среди тех, кто предпочитает дальние путешествия и не боится бездорожья. В условиях российских дорог и климата такой обвес может стать не только украшением, но и практическим решением защиты мотоцикла. К тому же, есть возможность заказать комплект напрямую у мастеров из Португалии, придав проекту особый статус.

В целом, Yamaha Tenere 700 с новым обвесом от Holy Moly Motorcycles — это не просто очередная модификация, а пример того, как страсть к мотоциклам и внимание к деталям могут создавать настоящие произведения техники. Такой подход вдохновляет и задает новые стандарты для всего рынка кастомных мотоциклов.

