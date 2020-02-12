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12 февраля 2020, 00:29

Yamaha тестирует мощный электромотор

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Фото: Yamaha
Компания Yamaha приступила к дорожным испытаниям электромотора мощностью 272 л.с. Тестовыми мулами для нового агрегата выступают автомобили Alfa Romeo. Возможно, в обозримом будущем японская компания оснастит электромотором один из своих мотоциклов?
Yamaha тестирует мощный электромотор

Фото: Yamaha

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Компания Yamaha известна преимущественно своими мотоциклами и музыкальными инструментами. Но у нее есть опыт создания и двигателей внутреннего сгорания для автомобилей. Ее инженеры сотрудничали с Toyota и Volvo, а также проектировали моторы V6 и V8 для спортивного седана Ford Taurus SHO. Очередное творение японцев – новый электромотор.

Пока агрегат имеет статус прототипа, но основные его параметры уже известны. Это синхронный индукторный двигатель с постоянными магнитами и жидкостным или масляным охлаждением. В зависимости от модификации он может развивать от 48 до 272 лошадиных сил (35 – 200 кВт). Агрегат проходит испытания на автомобилях Alfa Romeo, но Yamaha готова рассмотреть и предложения от других производителей.

Представители Yamaha утверждают, что новый электромотор отличается особой легкостью и компактностью с учетом выдаваемой мощности. Этого удалось добиться благодаря использованию высокоэффективных проводников и передовых технологий литья сплавов. В будущем компания могла бы оснастить электрическим агрегатом одну или несколько своих моделей. Базовые 48-сильные моторы могли бы устанавливать на скутеры. А мотоцикл с топовым 272-сильным двигателем мог бы составить достойную конкуренцию серийному супербайку Yamaha YZF-R1M (на первом фото), который сейчас оснащается 200-сильным рядным четырехцилиндровым мотором.

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Комментарии
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Отзывы по теме
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Интересно, дешевый это сколько по мнению порше. Если сейчас минимум 4,2 млн рублей, ну сколько они скинут... Навряд ли народ, у кого есть 4,2 будет покупать бюджетную версию порше
Денис
Новый УАЗ «Патриот»: еще одна версия
Задняя дверь открывается, как у японских автомобилей, т.е. в наших условиях - в сторону проезжей части, а не в сторону тротуара. Кроме того и подвеска запасного колеса сокращает видимость при движении задним ходом. Странно, что это не видят наши конструкторы, слепо копируя японцев.
Валерий
Отзыв о SsangYong Actyon 2007 года
Хочу с Вами поделиться моей ситуацией , вчера на Бронницкой попала в ДТП , так бывает
Алёна
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Yamaha тестирует мощный электромотор
{{material_127845}}Компания Yamaha известна преимущественно своими мотоциклами и музыкальными инструментами. Но у нее есть опыт создания и двигателей внутреннего сгорания для автомобилей. Ее инженеры сотрудничали с Toyota и Volvo, а также проектировали моторы V6 и V8 для спортивного седана Ford Taurus SHO. Очередное творение японцев – новый электромотор.Пока агрегат имеет статус прототипа, но основные его параметры уже известны. Это синхронный индукторный двигатель с постоянными магнитами и жидкостным или масляным охлаждением. В зависимости от модификации он может развивать от 48 до 272 лошадиных сил (35 – 200 кВт). Агрегат проходит испытания на автомобилях Alfa Romeo, но Yamaha готова рассмотреть и предложения от других производителей.Представители Yamaha утверждают, что новый электромотор отличается особой легкостью и компактностью с учетом выдаваемой мощности. Этого удалось добиться благодаря использованию высокоэффективных проводников и передовых технологий литья сплавов. В будущем компания могла бы оснастить электрическим агрегатом одну или несколько своих моделей. Базовые 48-сильные моторы могли бы устанавливать на скутеры. А мотоцикл с топовым 272-сильным двигателем мог бы составить достойную конкуренцию серийному супербайку Yamaha YZF-R1M (на первом фото), который сейчас оснащается 200-сильным рядным четырехцилиндровым мотором.
2020-02-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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