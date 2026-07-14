Забудьте про скутеры: Yamaha создала электрокар, который едет на трех колесах

14 июля 2026, 19:03
Yamaha Tricera: электрический трицикл с уникальным рулевым управлением и новым подходом
Yamaha Tricera: электрический трицикл с уникальным рулевым управлением и новым подходом
Японская Yamaha представила на Japan Mobility Show необычный трехколесный электромобиль Tricera с инновационной системой управления. Новинка может изменить представление о городском транспорте и задать тренд для будущих моделей.
Компания Yamaha, которую мы привыкли ассоциировать с мотоциклами, сделала неожиданный шаг в будущее автомобилестроения, представив на токийском автосалоне Japan Mobility Show концептуальный трехколесный электромобиль Tricera. Новинка сразу привлекла к себе внимание благодаря дерзкому сочетанию ретро-дизайна и передовых технологий, и, по мнению экспертов, именно этот концепт может стать отправной точкой для развития городского транспорта в ближайшие годы.
Визуально Tricera напоминает гибрид между Morgan 3-Wheeler и Polaris Slingshot, однако в нем безошибочно угадывается фирменный почерк Yamaha: круглые фары, горизонтальные «световые брови» дневных ходовых огней и сложный передний обвес выдают японское происхождение новинки. По сравнению с ранними эскизами, нынешняя версия стала заметно практичнее — интерьер получил темно-красные ковшеобразные кресла, спортивный руль и золотистые лепестки переключения передач, а завершают образ изящные аэродинамические элементы и миниатюрные зеркала заднего вида, которых не было на первых набросках.
Главная «фишка» Tricera кроется не только в полностью электрической силовой установке, но и в уникальной системе управления всеми тремя колесами. Хотя точные характеристики мотора и емкость батареи пока держатся в тайне, инженеры Yamaha уже раскрыли свою цель: они стремились добиться «нового уровня единения» водителя и машины. Чтобы компенсировать отсутствие привычного гула бензинового двигателя, разработчики оснастили электромобиль адаптивным звуковым модулем, который меняет тембр работы электромотора в зависимости от режима езды, добавляя острых ощущений.
Пока неизвестно, получит ли Tricera серийное производство, однако сам факт показа такого прототипа говорит о серьезных намерениях Yamaha закрепиться в сегменте электротранспорта. Компания не ограничилась одной премьерой: на выставке также были представлены двухколесный концепт Motoroid с подвижной рамой и электрический спортбайк Proto BEV, что наглядно демонстрирует вектор развития бренда на ближайшие годы.
Если оценивать перспективы Tricera в России, то компактные и маневренные электромобили подобного типа могли бы стать настоящим спасением в условиях плотных городских пробок и вечной нехватки парковочных мест. Важно отметить, что трехколесный транспорт во многих странах попадает в отдельную налоговую категорию, что может сделать его более привлекательным для определенных групп водителей. Кроме того, развитие таких необычных машин подчеркивает глобальный тренд на персонализацию городской мобильности, где ценятся не только экологичность, но и новые, яркие эмоции от вождения.
Интересно, что Yamaha давно присматривается к автомобильной сфере: компания уже участвовала в создании моторов для Toyota, Lexus, Ford и Volvo, и накопленный опыт должен помочь ей быстро адаптироваться к ужесточающимся требованиям рынка. Для сравнения, даже в истории советского автопрома были примеры техники, ломавшей привычные конструктивные стереотипы — например, легендарный грузовик ЯАЗ-210 стал символом инженерных инноваций своего времени.
Похожие материалы Ямаха, Тойота
-
15.07.2026, 20:17
Jeland J6 вытесняет Jaecoo J6: реальные цены, скидки и нюансы выбора на рынке
На российском рынке кроссоверов происходит заметная смена: Jeland J6 постепенно заменяет Jaecoo J6, предлагая идентичные характеристики, но с локальной сборкой и выгодными скидками. Разбираемся, что важно знать при выборе между этими моделями именно сейчас.Читать далее
-
15.07.2026, 19:05
Daihatsu показал Kayoibako-K и K-Vision: новые электрокеи с акцентом на практичность
На Japan Mobility Show дебютировали концепты Daihatsu Kayoibako-K и K-Vision, которые могут изменить подход к городским перевозкам и отдыху на природе. Оба автомобиля ориентированы на современные технологии и функциональность, что особенно актуально для рынка Японии.Читать далее
-
15.07.2026, 16:13
Infiniti задержала выход QX80 Red Sport: новые сроки и неожиданные изменения
Infiniti изменила планы по запуску самой мощной версии QX80 Red Sport, отложив премьеру более чем на год. Компания решила доработать модель, чтобы она могла соперничать с Mercedes-AMG и BMW M. Какие перемены ждут флагманский кроссовер, что изменится в технической части и как это повлияет на рынок - разбираемся подробно. Читать далее
-
15.07.2026, 15:59
Автодом на базе ГАЗ С41А23 Садко Next: стеклопластик, дизель и полный привод 4х4
В России растет интерес к полноприводным автодомам для экспедиций и охоты. Новый проект на базе ГАЗ С41А23 Садко Next выделяется стеклопластиковым кузовом, автономностью и возможностью индивидуальной комплектации. Разбираемся, чем он отличается от конкурентов и почему его выбирают для сложных маршрутов.Читать далее
-
15.07.2026, 15:50
Mazda CX-5 и Haval Jolion: сравнение характеристик, цен и отзывов владельцев
В 2026 году выбор между Mazda CX-5 и Haval Jolion становится особенно актуальным: автомобили заметно различаются по техническим параметрам, стоимости и пользовательским оценкам. Разбираемся, что важно знать перед покупкой и на что обратить внимание при выборе кроссовера.Читать далее
-
15.07.2026, 15:48
Названы автомобили, которые служат дольше всех на больших пробегах
Эксперты выяснили, какие авто не боятся больших пробегов. В лидерах оказались японские бренды. Рейтинг удивил даже опытных автомобилистов. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
15.07.2026, 14:49
Lamborghini готовит новую модель для бездорожья: детали и перспективы
Lamborghini вновь обсуждает выпуск необычных автомобилей для бездорожья, что может изменить рынок спортивных моделей. Компания не раскрывает сроки, но интерес к таким проектам растет. Какие перспективы открываются для российских автолюбителей и что думают специалисты - разбираемся в деталях.Читать далее
-
15.07.2026, 14:37
Evolute i-Sky выходит на российский рынок: старт производства и новые детали
Осенью в России стартует производство электрокара Evolute i-Sky, который обещает занять новую нишу между популярными моделями бренда. Уже в августе начнутся продажи, а к концу года появятся и гибридные версии. Почему это событие может изменить рынок и что говорят специалисты - разбираемся в деталях.Читать далее
-
15.07.2026, 14:16
Мини байк БР-Байк: российский мотовездеход для сложных маршрутов и активного отдыха
БР-Байк - компактный мини байк российского производства, который выделяется простотой конструкции, экономичностью и возможностью преодолевать сложные участки вне дорог. Модель ориентирована на рыболовов, охотников и всех, кто ищет надежный транспорт для активного отдыха в условиях российской природы.Читать далее
-
15.07.2026, 14:10
Alpine A110 Future: как изменится культовое купе в третьем поколении
Alpine готовит третье поколение A110 на новой платформе APP, делая ставку на электрификацию и инновационные технологии. Модель уже привлекла внимание на Goodwood 2026, а эксперты обсуждают, как изменится характер легендарного купе.Читать далее
Похожие материалы Ямаха, Тойота
-
15.07.2026, 20:17
Jeland J6 вытесняет Jaecoo J6: реальные цены, скидки и нюансы выбора на рынке
На российском рынке кроссоверов происходит заметная смена: Jeland J6 постепенно заменяет Jaecoo J6, предлагая идентичные характеристики, но с локальной сборкой и выгодными скидками. Разбираемся, что важно знать при выборе между этими моделями именно сейчас.Читать далее
-
15.07.2026, 19:05
Daihatsu показал Kayoibako-K и K-Vision: новые электрокеи с акцентом на практичность
На Japan Mobility Show дебютировали концепты Daihatsu Kayoibako-K и K-Vision, которые могут изменить подход к городским перевозкам и отдыху на природе. Оба автомобиля ориентированы на современные технологии и функциональность, что особенно актуально для рынка Японии.Читать далее
-
15.07.2026, 16:13
Infiniti задержала выход QX80 Red Sport: новые сроки и неожиданные изменения
Infiniti изменила планы по запуску самой мощной версии QX80 Red Sport, отложив премьеру более чем на год. Компания решила доработать модель, чтобы она могла соперничать с Mercedes-AMG и BMW M. Какие перемены ждут флагманский кроссовер, что изменится в технической части и как это повлияет на рынок - разбираемся подробно. Читать далее
-
15.07.2026, 15:59
Автодом на базе ГАЗ С41А23 Садко Next: стеклопластик, дизель и полный привод 4х4
В России растет интерес к полноприводным автодомам для экспедиций и охоты. Новый проект на базе ГАЗ С41А23 Садко Next выделяется стеклопластиковым кузовом, автономностью и возможностью индивидуальной комплектации. Разбираемся, чем он отличается от конкурентов и почему его выбирают для сложных маршрутов.Читать далее
-
15.07.2026, 15:50
Mazda CX-5 и Haval Jolion: сравнение характеристик, цен и отзывов владельцев
В 2026 году выбор между Mazda CX-5 и Haval Jolion становится особенно актуальным: автомобили заметно различаются по техническим параметрам, стоимости и пользовательским оценкам. Разбираемся, что важно знать перед покупкой и на что обратить внимание при выборе кроссовера.Читать далее
-
15.07.2026, 15:48
Названы автомобили, которые служат дольше всех на больших пробегах
Эксперты выяснили, какие авто не боятся больших пробегов. В лидерах оказались японские бренды. Рейтинг удивил даже опытных автомобилистов. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
15.07.2026, 14:49
Lamborghini готовит новую модель для бездорожья: детали и перспективы
Lamborghini вновь обсуждает выпуск необычных автомобилей для бездорожья, что может изменить рынок спортивных моделей. Компания не раскрывает сроки, но интерес к таким проектам растет. Какие перспективы открываются для российских автолюбителей и что думают специалисты - разбираемся в деталях.Читать далее
-
15.07.2026, 14:37
Evolute i-Sky выходит на российский рынок: старт производства и новые детали
Осенью в России стартует производство электрокара Evolute i-Sky, который обещает занять новую нишу между популярными моделями бренда. Уже в августе начнутся продажи, а к концу года появятся и гибридные версии. Почему это событие может изменить рынок и что говорят специалисты - разбираемся в деталях.Читать далее
-
15.07.2026, 14:16
Мини байк БР-Байк: российский мотовездеход для сложных маршрутов и активного отдыха
БР-Байк - компактный мини байк российского производства, который выделяется простотой конструкции, экономичностью и возможностью преодолевать сложные участки вне дорог. Модель ориентирована на рыболовов, охотников и всех, кто ищет надежный транспорт для активного отдыха в условиях российской природы.Читать далее
-
15.07.2026, 14:10
Alpine A110 Future: как изменится культовое купе в третьем поколении
Alpine готовит третье поколение A110 на новой платформе APP, делая ставку на электрификацию и инновационные технологии. Модель уже привлекла внимание на Goodwood 2026, а эксперты обсуждают, как изменится характер легендарного купе.Читать далее