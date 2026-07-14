Забудьте про скутеры: Yamaha создала электрокар, который едет на трех колесах

Yamaha Tricera: электрический трицикл с уникальным рулевым управлением и новым подходом

Японская Yamaha представила на Japan Mobility Show необычный трехколесный электромобиль Tricera с инновационной системой управления. Новинка может изменить представление о городском транспорте и задать тренд для будущих моделей.

Японская Yamaha представила на Japan Mobility Show необычный трехколесный электромобиль Tricera с инновационной системой управления. Новинка может изменить представление о городском транспорте и задать тренд для будущих моделей.

Компания Yamaha, которую мы привыкли ассоциировать с мотоциклами, сделала неожиданный шаг в будущее автомобилестроения, представив на токийском автосалоне Japan Mobility Show концептуальный трехколесный электромобиль Tricera. Новинка сразу привлекла к себе внимание благодаря дерзкому сочетанию ретро-дизайна и передовых технологий, и, по мнению экспертов, именно этот концепт может стать отправной точкой для развития городского транспорта в ближайшие годы.

Визуально Tricera напоминает гибрид между Morgan 3-Wheeler и Polaris Slingshot, однако в нем безошибочно угадывается фирменный почерк Yamaha: круглые фары, горизонтальные «световые брови» дневных ходовых огней и сложный передний обвес выдают японское происхождение новинки. По сравнению с ранними эскизами, нынешняя версия стала заметно практичнее — интерьер получил темно-красные ковшеобразные кресла, спортивный руль и золотистые лепестки переключения передач, а завершают образ изящные аэродинамические элементы и миниатюрные зеркала заднего вида, которых не было на первых набросках.

Главная «фишка» Tricera кроется не только в полностью электрической силовой установке, но и в уникальной системе управления всеми тремя колесами. Хотя точные характеристики мотора и емкость батареи пока держатся в тайне, инженеры Yamaha уже раскрыли свою цель: они стремились добиться «нового уровня единения» водителя и машины. Чтобы компенсировать отсутствие привычного гула бензинового двигателя, разработчики оснастили электромобиль адаптивным звуковым модулем, который меняет тембр работы электромотора в зависимости от режима езды, добавляя острых ощущений.

Пока неизвестно, получит ли Tricera серийное производство, однако сам факт показа такого прототипа говорит о серьезных намерениях Yamaha закрепиться в сегменте электротранспорта. Компания не ограничилась одной премьерой: на выставке также были представлены двухколесный концепт Motoroid с подвижной рамой и электрический спортбайк Proto BEV, что наглядно демонстрирует вектор развития бренда на ближайшие годы.

Если оценивать перспективы Tricera в России, то компактные и маневренные электромобили подобного типа могли бы стать настоящим спасением в условиях плотных городских пробок и вечной нехватки парковочных мест. Важно отметить, что трехколесный транспорт во многих странах попадает в отдельную налоговую категорию, что может сделать его более привлекательным для определенных групп водителей. Кроме того, развитие таких необычных машин подчеркивает глобальный тренд на персонализацию городской мобильности, где ценятся не только экологичность, но и новые, яркие эмоции от вождения.

Интересно, что Yamaha давно присматривается к автомобильной сфере: компания уже участвовала в создании моторов для Toyota, Lexus, Ford и Volvo, и накопленный опыт должен помочь ей быстро адаптироваться к ужесточающимся требованиям рынка. Для сравнения, даже в истории советского автопрома были примеры техники, ломавшей привычные конструктивные стереотипы — например, легендарный грузовик ЯАЗ-210 стал символом инженерных инноваций своего времени.