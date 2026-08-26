Не просто игрушки: Yamaha выводит на рынок Европы универсальный «малый катер» CrossWave и спортивный WaveBlaster

Yamaha выводит на европейский рынок самый крупный гидроцикл и возвращает WaveBlaster

Yamaha представила обновленную линейку гидроциклов WaveRunner для Европы, включая флагманский CrossWave и полностью новый WaveBlaster. Эти модели могут изменить расстановку сил на рынке водной техники и задать новые стандарты для любителей активного отдыха и рыбалки.

Yamaha представила обновленную линейку гидроциклов WaveRunner для Европы, включая флагманский CrossWave и полностью новый WaveBlaster. Эти модели могут изменить расстановку сил на рынке водной техники и задать новые стандарты для любителей активного отдыха и рыбалки.

Осенний сезон обычно не ассоциируется с запуском водной техники, но Yamaha решила иначе, и вывела на европейский рынок сразу несколько обновленных моделей гидроциклов. В центре внимания — CrossWave, самый крупный представитель семейства WaveRunner, и полностью новый WaveBlaster, вдохновленный 90-ми годами. Подобный шаг японского бренда может изменить ситуацию на рынке, где конкуренция становится все жестче.

CrossWave впервые появился в США год назад и сразу привлек внимание своими размерами и возможностями. Этот гидроцикл рассчитан на четырех человек, а по вместимости и функциональности ближе к малым катерам, чем к классическим моделям. Просторная палуба со свободным перемещением, грузовой отсек на 310 литров и вариант исполнения - 7-дюймовый цветной дисплей, аудиосистема и система крепления аксессуаров T-Track - делают CrossWave универсальным решением для водных прогулок и рыбалки. В Европе цена пока не объявлена, но в США модель стоит 32 499 долларов, что выглядит оправданно для техники такого класса.

Фото: Yamaha

Второе главное обновление — возвращение WaveBlaster. Эта модель рассчитана на одного райдера, но подходит как для стоячей, так и для сидячей езды, и оснащена трехцилиндровым мотором TR-1 с объемом 1049 куб. см. Дизайн отсылает к культовым гидроциклам 90-х, а техническая начинка соответствует современным требованиям. Стоимость WaveBlaster пока не раскрыта, но интерес к новинке уже заметен среди сторонников активного отдыха.

Остальные модели линейки WaveRunner получили в основном новые цветовые решения: JetBlaster PRO теперь доступен в черном и мятном цветах, GP SVHO — в черном, а VX Limited HO — в оттенке lagoon blue. Данные обновления позволяют Yamaha поддерживать интерес к уже известным моделям и подчеркивают индивидуальность каждой серии.

Yamaha четко разделяет свои гидроциклы по назначению: WaveBlaster и JetBlaster – для развлечений, CrossWave, FX и VX – для круизных поездок, GP и SuperJet – для спорта. В каждой подгруппе есть несколько вариантов, что позволяет подобрать технику под любые задачи. Подобный подход помогает бренду удерживать позиции на рынке и реагировать на запросы покупателей разных категорий.

Для российского рынка запуск WaveRunner может быть особенно интересен: спрос на многофункциональные гидроциклы растет, а универсальные модели типа CrossWave способны заменить сразу несколько видов техники. По данным отраслевых экспертов, подобные новинки могут подтолкнуть к обновлению парков водной техники и повысить интерес к семейному отдыху на воде.

Появление CrossWave и WaveBlaster в Европе может ознаменовать новый этап развития рынка водной техники. Сочетание вместимости, современных технологий и ориентации на разных ландшафтах использования делает эти модели ведущими игроками в своем сегменте. Для покупателей это шанс получить больше возможностей за разумные деньги, а в качестве альтернативы можно подумать о качественных обновлениях.