Как британский инженер превратил Virago в уникальный кастом – смелый эксперимент или искусство?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

6 января 2026, 14:55

Yamaha XV920 Alpha: новый взгляд на классику Virago в стиле кафе-рейсер

Yamaha XV920 Alpha: новый взгляд на классику Virago в стиле кафе-рейсер

Как британский инженер превратил Virago в уникальный кастом – смелый эксперимент или искусство?

Yamaha XV920 Alpha: новый взгляд на классику Virago в стиле кафе-рейсер

Yamaha Virago давно стала любимой платформой для кастомайзеров. В этот раз британский инженер с опытом в автопроме решил переосмыслить культовый мотоцикл. Его проект удивляет сочетанием инженерной строгости и творческого подхода. Чем закончился этот эксперимент, узнаете в материале.

Yamaha Virago давно стала любимой платформой для кастомайзеров. В этот раз британский инженер с опытом в автопроме решил переосмыслить культовый мотоцикл. Его проект удивляет сочетанием инженерной строгости и творческого подхода. Чем закончился этот эксперимент, узнаете в материале.

Yamaha Virago — легендарная платформа для кастомайзеров, символ безграничных возможностей для творчества. Именно эту модель выбрала британская мастерская ASE Custom Motorcycles из Вест-Мидлендса, чтобы создать свой уникальный проект — Yamaha XV920 Alpha.

За этим кастомом стоит Энди Стюард — не просто энтузиаст, а инженер с одиннадцатилетним опытом работы в Jaguar Land Rover. Его профессиональный бэкграунд в проектировании и решении сложных задач помог подойти к «Вираго» с новой, технически выверенной перспективой.

XV920 Alpha — это переосмысление классики. Целью было не просто изменить внешность, а придать узнаваемому силуэту Virago дерзкую динамику в духе кафе-рейсеров. В этом убеждает всё: низкая посадка, лаконичный бак, минималистичное сиденье и агрессивная линия рамы. Дизайн продуман до мелочей, сохраняя при этом уважение к духу оригинала.

Ключевой подход Энди — приоритет функциональности. Мотоцикл подвергся глубокой технической переработке для улучшения управляемости. Были установлены современные компоненты подвески, новые тормозные системы и облегчённые колёса. Эти изменения не только добавили динамики, но и сделали Alpha идеально приспособленной для городской эксплуатации.

Важно, что в работе не было слепого следования трендам. Автор сознательно отказался от излишней вычурности в пользу чистоты линий и практичности. В результате получился мотоцикл, который одинаково впечатляет и на шоу-подиуме, и на обычной улице.

Вдохновляясь классикой, команда ASE смело экспериментировала с материалами и технологиями. В конструкции появились алюминиевые элементы, а некоторые детали были изготовлены на 3D-принтере. Это позволило снизить вес и добиться уникального облика, который не спутаешь с другими кастомами на базе Virago.

Yamaha XV920 Alpha — больше чем просто проект. Это наглядный пример того, как инженерный подход в союзе со страстью к мотоциклам рождает нечто по-настоящему новое. В мире, где многие кастомы похожи друг на друга, Alpha выделяется своей индивидуальностью и вниманием к деталям. Именно такие проекты двигают кастом-культуру вперёд.

Упомянутые марки: Yamaha
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Ямаха

Похожие материалы Ямаха

Какой компактный кроссовер стоит покупать на вторичке в 2026 году?
С 2026 года штраф за тонировку коснется всех автомобилей в России
Jetour T2 с классическим автоматом: испытания на сибирских дорогах и вне их
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Jeep Liberty и еще 8 моделей
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Челябинск Ярославль Брянск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться