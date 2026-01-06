Как британский инженер превратил Virago в уникальный кастом – смелый эксперимент или искусство?

6 января 2026, 14:55
Yamaha XV920 Alpha: новый взгляд на классику Virago в стиле кафе-рейсер
Yamaha XV920 Alpha: новый взгляд на классику Virago в стиле кафе-рейсер
Yamaha Virago давно стала любимой платформой для кастомайзеров. В этот раз британский инженер с опытом в автопроме решил переосмыслить культовый мотоцикл. Его проект удивляет сочетанием инженерной строгости и творческого подхода. Чем закончился этот эксперимент, узнаете в материале.
Yamaha Virago — легендарная платформа для кастомайзеров, символ безграничных возможностей для творчества. Именно эту модель выбрала британская мастерская ASE Custom Motorcycles из Вест-Мидлендса, чтобы создать свой уникальный проект — Yamaha XV920 Alpha.
За этим кастомом стоит Энди Стюард — не просто энтузиаст, а инженер с одиннадцатилетним опытом работы в Jaguar Land Rover. Его профессиональный бэкграунд в проектировании и решении сложных задач помог подойти к «Вираго» с новой, технически выверенной перспективой.
XV920 Alpha — это переосмысление классики. Целью было не просто изменить внешность, а придать узнаваемому силуэту Virago дерзкую динамику в духе кафе-рейсеров. В этом убеждает всё: низкая посадка, лаконичный бак, минималистичное сиденье и агрессивная линия рамы. Дизайн продуман до мелочей, сохраняя при этом уважение к духу оригинала.
Ключевой подход Энди — приоритет функциональности. Мотоцикл подвергся глубокой технической переработке для улучшения управляемости. Были установлены современные компоненты подвески, новые тормозные системы и облегчённые колёса. Эти изменения не только добавили динамики, но и сделали Alpha идеально приспособленной для городской эксплуатации.
Важно, что в работе не было слепого следования трендам. Автор сознательно отказался от излишней вычурности в пользу чистоты линий и практичности. В результате получился мотоцикл, который одинаково впечатляет и на шоу-подиуме, и на обычной улице.
Вдохновляясь классикой, команда ASE смело экспериментировала с материалами и технологиями. В конструкции появились алюминиевые элементы, а некоторые детали были изготовлены на 3D-принтере. Это позволило снизить вес и добиться уникального облика, который не спутаешь с другими кастомами на базе Virago.
Yamaha XV920 Alpha — больше чем просто проект. Это наглядный пример того, как инженерный подход в союзе со страстью к мотоциклам рождает нечто по-настоящему новое. В мире, где многие кастомы похожи друг на друга, Alpha выделяется своей индивидуальностью и вниманием к деталям. Именно такие проекты двигают кастом-культуру вперёд.
Похожие материалы Ямаха
-
07.01.2026, 19:20
Honda GL1000 превратили в кафе-рейсер с мотором Valkyrie - смелый проект из Испании
Огромный Honda Gold Wing редко становится основой для кафе-рейсеров. Но испанский мастер решил иначе. Он не только полностью изменил облик GL1000, но и оснастил его еще более мощным двигателем. Итог поражает воображение и вызывает вопросы даже у опытных байкеров.Читать далее
-
07.01.2026, 18:13
Владелец купил Chevrolet Corvette ZR1 за 18,9 млн рублей и перепродал с прибылью через 79 км
Chevrolet Corvette ZR1 2026 года с уникальной комплектацией был куплен за внушительную сумму. Владелец почти не ездил на нем, а затем выставил на аукцион. Итоговая цена удивила даже опытных коллекционеров. Почему такие сделки становятся все популярнее?Читать далее
-
07.01.2026, 18:04
Новый Ram 1500 SRT TRX 2027 года бросает вызов Ford F-150 Raptor R по цене и мощности
Stellantis удивляет автолюбителей: дизельный Cummins для Power Wagon и возвращение Ram 1500 SRT TRX. Новый курс компании уже заметен. Интрига вокруг цен и характеристик сохраняется. Поклонники пикапов ждут подробностей. Конкуренция с Ford выходит на новый уровень.Читать далее
-
07.01.2026, 16:32
EMC Starfire - самый странный и дорогой автодом в истории автопрома
EMC Starfire - редчайший автодом, который удивляет даже бывалых коллекционеров. Его прозвали «Муравьед» за необычную внешность. Почему он стал иконой 80-х и чем поразил рынок - читайте далее.Читать далее
-
07.01.2026, 15:53
Pontiac Firebird превратили в внедорожник - эксперимент, который удивил даже фанатов
Pontiac Firebird никогда не был кроссовером. Но в Канзасе появился уникальный экземпляр. Его создатель явно не боится экспериментов. Причина такого тюнинга удивляет даже скептиков. Оцените, насколько далеко может зайти фантазия автолюбителя.Читать далее
-
07.01.2026, 13:40
В России стартовали продажи семиместного Mitsubishi Xpander с оцинкованным кузовом
В стране появился новый семиместный автомобиль из Японии. Его стоимость оказалась ниже аналогов. Модель отличается оцинкованным кузовом и простым мотором. Подробности о комплектациях и ценах - в материале.Читать далее
-
07.01.2026, 08:42
Уникальный Yamaha XV750 Cafe Racer: кастом с премиальными деталями от De Stijl Moto
В Портленде мастер кастомных мотоциклов Шон Хоган создает настоящие шедевры. Его Yamaha XV750 Cafe Racer - пример безупречного вкуса и внимания к деталям. Каждый проект мастера - это индивидуальный подход и премиальные компоненты. Узнайте, чем удивляет этот байк и почему он стал предметом восхищения.Читать далее
-
07.01.2026, 08:21
Rolls-Royce Cullinan Series II: эффектные диски, но интерьер вызывает вопросы
Rolls-Royce Cullinan Series II с новыми дисками от Forgiato и AG Luxury Wheels выглядит ярко. Но интерьерные решения вызывают недоумение. Внешний лоск не всегда сочетается с внутренним стилем. Неожиданные цветовые сочетания портят впечатление. Узнайте, что пошло не так.Читать далее
-
07.01.2026, 08:12
Дилер из Техаса продал Chevrolet Corvette ZR1 2019 года на 78 тысяч дороже MSRP
Chevrolet Corvette ZR1 2019 года с минимальным пробегом ушел с аукциона за 220 тысяч долларов. Это на 78 тысяч больше рекомендованной цены. Автомобиль отличает черный цвет и топовая комплектация. Такая сделка удивила даже опытных коллекционеров.Читать далее
-
07.01.2026, 06:42
Контрольный разряд: как электромобиль Zeekr 001 пережил русскую зиму
Владелец Zeekr 001 испытал электромобиль в суровой зиме и на трассе. Он проехал из Челябинска в Батуми и обратно. В пути возникли неожиданные сложности с зарядкой. Зимой расход энергии вырос почти вдвое. Некоторые детали эксплуатации удивили даже опытного автолюбителя.Читать далее
Похожие материалы Ямаха
-
07.01.2026, 19:20
Honda GL1000 превратили в кафе-рейсер с мотором Valkyrie - смелый проект из Испании
Огромный Honda Gold Wing редко становится основой для кафе-рейсеров. Но испанский мастер решил иначе. Он не только полностью изменил облик GL1000, но и оснастил его еще более мощным двигателем. Итог поражает воображение и вызывает вопросы даже у опытных байкеров.Читать далее
-
07.01.2026, 18:13
Владелец купил Chevrolet Corvette ZR1 за 18,9 млн рублей и перепродал с прибылью через 79 км
Chevrolet Corvette ZR1 2026 года с уникальной комплектацией был куплен за внушительную сумму. Владелец почти не ездил на нем, а затем выставил на аукцион. Итоговая цена удивила даже опытных коллекционеров. Почему такие сделки становятся все популярнее?Читать далее
-
07.01.2026, 18:04
Новый Ram 1500 SRT TRX 2027 года бросает вызов Ford F-150 Raptor R по цене и мощности
Stellantis удивляет автолюбителей: дизельный Cummins для Power Wagon и возвращение Ram 1500 SRT TRX. Новый курс компании уже заметен. Интрига вокруг цен и характеристик сохраняется. Поклонники пикапов ждут подробностей. Конкуренция с Ford выходит на новый уровень.Читать далее
-
07.01.2026, 16:32
EMC Starfire - самый странный и дорогой автодом в истории автопрома
EMC Starfire - редчайший автодом, который удивляет даже бывалых коллекционеров. Его прозвали «Муравьед» за необычную внешность. Почему он стал иконой 80-х и чем поразил рынок - читайте далее.Читать далее
-
07.01.2026, 15:53
Pontiac Firebird превратили в внедорожник - эксперимент, который удивил даже фанатов
Pontiac Firebird никогда не был кроссовером. Но в Канзасе появился уникальный экземпляр. Его создатель явно не боится экспериментов. Причина такого тюнинга удивляет даже скептиков. Оцените, насколько далеко может зайти фантазия автолюбителя.Читать далее
-
07.01.2026, 13:40
В России стартовали продажи семиместного Mitsubishi Xpander с оцинкованным кузовом
В стране появился новый семиместный автомобиль из Японии. Его стоимость оказалась ниже аналогов. Модель отличается оцинкованным кузовом и простым мотором. Подробности о комплектациях и ценах - в материале.Читать далее
-
07.01.2026, 08:42
Уникальный Yamaha XV750 Cafe Racer: кастом с премиальными деталями от De Stijl Moto
В Портленде мастер кастомных мотоциклов Шон Хоган создает настоящие шедевры. Его Yamaha XV750 Cafe Racer - пример безупречного вкуса и внимания к деталям. Каждый проект мастера - это индивидуальный подход и премиальные компоненты. Узнайте, чем удивляет этот байк и почему он стал предметом восхищения.Читать далее
-
07.01.2026, 08:21
Rolls-Royce Cullinan Series II: эффектные диски, но интерьер вызывает вопросы
Rolls-Royce Cullinan Series II с новыми дисками от Forgiato и AG Luxury Wheels выглядит ярко. Но интерьерные решения вызывают недоумение. Внешний лоск не всегда сочетается с внутренним стилем. Неожиданные цветовые сочетания портят впечатление. Узнайте, что пошло не так.Читать далее
-
07.01.2026, 08:12
Дилер из Техаса продал Chevrolet Corvette ZR1 2019 года на 78 тысяч дороже MSRP
Chevrolet Corvette ZR1 2019 года с минимальным пробегом ушел с аукциона за 220 тысяч долларов. Это на 78 тысяч больше рекомендованной цены. Автомобиль отличает черный цвет и топовая комплектация. Такая сделка удивила даже опытных коллекционеров.Читать далее
-
07.01.2026, 06:42
Контрольный разряд: как электромобиль Zeekr 001 пережил русскую зиму
Владелец Zeekr 001 испытал электромобиль в суровой зиме и на трассе. Он проехал из Челябинска в Батуми и обратно. В пути возникли неожиданные сложности с зарядкой. Зимой расход энергии вырос почти вдвое. Некоторые детали эксплуатации удивили даже опытного автолюбителя.Читать далее