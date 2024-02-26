Ян Хайцеэр развеял 5 популярных, но вредных мифов об эксплуатации автомобиля

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Среди автомобилистов бытует множество мифов, которые не имеют научного подтверждения. Например, белые автомобили реже попадают в аварии, а электрокары вредны из-за сильного электромагнитного изучения. Эти заблуждения вполне безобидны, но другие могут нанести автомобилю серьезный вред. Ян Хайцеэр рассказал изданию Pravda.Ru о пяти самых опасных мифах . Некоторые автовладельцы уверены, что не стоит регулярно менять моторное масло, а достаточно лишь доливать его по мере необходимости. Однако, со временем масло теряет свои свойства и для беспроблемной работы двигателя менять его следует не реже обозначенных производителем интервалов.

Еще одно распространенное заблуждение касается перевода автоматической коробки передач в нейтральный режим на светофорах для экономии топлива. На самом деле экономия топлива ничтожно мала, зато нагрузка на КПП возрастает. Некоторые водители уверены, что загоревшийся индикатор низкого уровня топлива еще не повод спешить на заправку. В итоге, повышается вероятность обсохнуть в самый неподходящий момент, да и ездить на топливе, взятом с самого дня бака, вредно не двигателя.

Упорно живет миф о том, что добавление авиационного керосина в бензобак помогает очистить топливную систему. Это чревато серьезными поломками системы. Также некоторые водители уверены, что ремни безопасности не позволят быстро выбраться из машины в случае аварии, поэтому никогда не пристегиваются. Это смертельно опасное заблуждение. Ремни безопасности спасли уже не одну тысячу жизней.

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