Ян Хайцеэр развеял 5 популярных, но вредных мифов об эксплуатации автомобиля
Еще одно распространенное заблуждение касается перевода автоматической коробки передач в нейтральный режим на светофорах для экономии топлива. На самом деле экономия топлива ничтожно мала, зато нагрузка на КПП возрастает. Некоторые водители уверены, что загоревшийся индикатор низкого уровня топлива еще не повод спешить на заправку. В итоге, повышается вероятность обсохнуть в самый неподходящий момент, да и ездить на топливе, взятом с самого дня бака, вредно не двигателя.
Упорно живет миф о том, что добавление авиационного керосина в бензобак помогает очистить топливную систему. Это чревато серьезными поломками системы. Также некоторые водители уверены, что ремни безопасности не позволят быстро выбраться из машины в случае аварии, поэтому никогда не пристегиваются. Это смертельно опасное заблуждение. Ремни безопасности спасли уже не одну тысячу жизней.
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Россиян предупредили о резком повышении штрафов. Некоторые вырастут в 20 раз
Госдума рассматривает законопроект, предусматривающий существенное увеличение штрафов за нарушение ПДД. Парламентарии предлагают кратно увеличить наказание за неостановку по требованию сотрудника ГИБДД и за отказ от прохождения весового и габаритного контроля.Читать далее
-
26.02.2024, 16:25
Новые резиденты ОЭЗ «Санкт‑Петербург» инвестируют более 16 млрд рублей
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков рассказал о новых резидентах Особой экономической зоны (ОЭЗ) «Санкт-Петербург». Все компании инвестируют в производство современного оборудования для различных отраслей промышленности.Читать далее
-
26.02.2024, 14:40
Бракованные автомобили Volkswagen больше не ремонтируют бесплатно в России
Концерн Volkswagen Group перестал проводить в России отзывные кампании, а значит, владельцы автомобилей Volkswagen, Skoda и Audi с выявленным производственными дефектами больше не могут рассчитывать на бесплатный ремонт, как их коллеги по несчастью во всем мире.Читать далее
-
26.02.2024, 13:49
С 1 апреля изменится порядок ввоза автомобилей в Россию из стран ЕАЭС. Дилеры рассказали о последствиях
С 1 апреля 2024 года в России меняется порядок расчета размера платежа за ввоз автомобилей из стран Евразийского экономического союза. Новый подход осложнит жизнь «серым» дилерам.Читать далее
-
26.02.2024, 10:01
Первые автомобили АмберАвто появились в продаже. Сколько они стоят?
На калининградском заводе «Автотор» наладили сборку легковых автомобилей нового бренда АмберАвто. Первые экземпляры уже появились у дилеров. Покупателей привлекают солидными скидками.Читать далее
-
26.02.2024, 09:27
Фургон Ford побил рекорд Mercedes-AMG GT3 на гоночном треке
Французский гонщик Ромен Дюма побил рекорд своего коллеги и соотечественника Жюля Гугона и показал лучшее время круга на трассе Mount Panorama Circuit. Нюанс в том, что Гугон управлял Mercedes-AMG GT3, а Дюма – фургоном Ford.Читать далее
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