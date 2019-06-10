10 июня 2019, 00:24

Ян Каллум покидает пост главного дизайнера Jaguar

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Компания Jaguar объявила о том, что с 1 июля 2019 года Ян Каллум после 20 лет работы покидает пост главного дизайнера британской марки. С его именем связана целая эпоха. Но и в дальнейшем Ян Каллум, занимаясь другими проектами, останется консультантом Jaguar.
Ян Каллум покидает пост главного дизайнера Jaguar
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Ян Каллум занял пост главного дизайнера Jaguar в 1999 году. Он собрал команду высокопрофессиональных автомобильных дизайнеров. Итогом его работы стала новая дизайн-философия Jaguar, которая нашла воплощение в облике стильных седанов XF, XE и XJ, а также спорткара F-Type. Затем появились первые в истории британского бренда кроссоверы. F-Pace и E-Pace, отмеченные престижными премиями за лучший автомобильный дизайн. А электрический кроссовер Jaguar I-Pace признали в 2019 году «Лучшим автомобилем в мире» (WCOTY-2019).

По словам самого Яна Каллума, он пришел в Jaguar с единственной целью – поднять дизайн автомобилей компании на тот уровень, который они заслуживают. Одним из главных своих достижений он считает создание седана Jaguar XF, который стал для марки началом новой эры. Сейчас, спустя 20 лет, миссию можно считать выполненной. С 1 июля Ян Каллум уступает свой пост креативному директору по дизайну Джулиану Томпсону, с которым работал на протяжении последних 18 лет.

Ради каких именно проектов Ян Каллум покидает Jaguar, пока остается неизвестным. Дизайнер лишь отметил, что настало время двигаться дальше, как в личном, так и в профессиональном плане. Вместе с тем, Каллум продолжит сотрудничать с Jaguar в качестве ведущего консультанта по дизайну.

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Ян Каллум покидает пост главного дизайнера Jaguar
{{material_122889}}Ян Каллум занял пост главного дизайнера Jaguar в 1999 году. Он собрал команду высокопрофессиональных автомобильных дизайнеров. Итогом его работы стала новая дизайн-философия Jaguar, которая нашла воплощение в облике стильных седанов XF, XE и XJ, а также спорткара F-Type. Затем появились первые в истории британского бренда кроссоверы. F-Pace и E-Pace, отмеченные престижными премиями за лучший автомобильный дизайн. А электрический кроссовер Jaguar I-Pace признали в 2019 году «Лучшим автомобилем в мире» (WCOTY-2019).По словам самого Яна Каллума, он пришел в Jaguar с единственной целью – поднять дизайн автомобилей компании на тот уровень, который они заслуживают. Одним из главных своих достижений он считает создание седана Jaguar XF, который стал для марки началом новой эры. Сейчас, спустя 20 лет, миссию можно считать выполненной. С 1 июля Ян Каллум уступает свой пост креативному директору по дизайну Джулиану Томпсону, с которым работал на протяжении последних 18 лет.Ради каких именно проектов Ян Каллум покидает Jaguar, пока остается неизвестным. Дизайнер лишь отметил, что настало время двигаться дальше, как в личном, так и в профессиональном плане. Вместе с тем, Каллум продолжит сотрудничать с Jaguar в качестве ведущего консультанта по дизайну.
2019-06-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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