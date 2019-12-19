19 декабря 2019, 13:09
«Яндекс» анонсировал обновленную систему «Яндекс.Авто»
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Компания «Яндекс» в ближайшее время обновит систему «Яндекс.Авто» до версии 1.7. Изменится дизайн интерфейса, а функционал пополнится новыми возможностями.
Фото: Яндекс
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Единый аккаунт «Яндека» поможет связать между собой Навигатор в мобильном приложении и в бортовом компьютере автомобиля. Предстоящий маршрут водители смогут планировать, находясь еще дома. В приложении можно посмотреть, где припаркована машина, построить от неё маршрут и одной кнопкой перенести его на экран бортового компьютера.
В новой версии сохранится весь функционал нынешней системы. Сервис «Яндекс.Заправки» помогает оплачивать топливо, не выходя из автомобиля. «Яндекс.Навигатор» способен распознавать шесть типов дорожных камер и предупреждать о приближении к ним, в том числе голосом. Предупредит система и о приближении к школам, попросив снизить скорость. Подобные уведомления помогают водить без нарушений и штрафов.
Автовладельцы, самостоятельно установившие «Яндекс.Авто», смогут обновить систему через меню настроек. Если «Яндекс.Авто» был предустановлен в автомобиль на заводе, то обновлением системы займутся сотрудники дилерского центра при очередном визите в сервис.
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