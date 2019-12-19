Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
19 декабря 2019, 13:09

«Яндекс» анонсировал обновленную систему «Яндекс.Авто»

  • 120
  • 0
Компания «Яндекс» в ближайшее время обновит систему «Яндекс.Авто» до версии 1.7. Изменится дизайн интерфейса, а функционал пополнится новыми возможностями.
Яндекс анонсировал обновленную систему Яндекс Авто

Фото: Яндекс

Ранее мы писали
Компания «Яндекс» накануне начала нового учебного года дополнила функционал навигатора полезной опцией. В ...
Читать далее
На главном экране обновленной версии «Яндекс.Авто» теперь будут отображаться наиболее часто используемые сервисы. Отдельные виджеты появятся не только для Навигатора, но и для любимой музыки и избранных маршрутов. Музыкальный плеер обзаведется единым интерфейсом для радио, «Яндекс.Музыки» и записей на внешнем носителе.

Единый аккаунт «Яндека» поможет связать между собой Навигатор в мобильном приложении и в бортовом компьютере автомобиля. Предстоящий маршрут водители смогут планировать, находясь еще дома. В приложении можно посмотреть, где припаркована машина, построить от неё маршрут и одной кнопкой перенести его на экран бортового компьютера.

В новой версии сохранится весь функционал нынешней системы. Сервис «Яндекс.Заправки» помогает оплачивать топливо, не выходя из автомобиля. «Яндекс.Навигатор» способен распознавать шесть типов дорожных камер и предупреждать о приближении к ним, в том числе голосом. Предупредит система и о приближении к школам, попросив снизить скорость. Подобные уведомления помогают водить без нарушений и штрафов.

Автовладельцы, самостоятельно установившие «Яндекс.Авто», смогут обновить систему через меню настроек. Если «Яндекс.Авто» был предустановлен в автомобиль на заводе, то обновлением системы займутся сотрудники дилерского центра при очередном визите в сервис.  

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Эксперты Euro NCAP разбили 12 автомобилей в очередной серии тестов
Полезная информация, безопасность наше все. Порадовали оценки нового форестера. надежный по максимуму не только в плане ходовки и качества деталей, но и в безопасности. А это прям основа основ. Еще одна галочка в пользу субарей.
АндрюхаР
В России стартовали продажи Range Rover Evoque нового поколения
Давно купил. Почти полгода прохожу ТО в Автопассаж, там ребята более тщательно проверяют неполадки и ремонтируют так, что второй раз уже не ломается.
vlad.l
Форум Infiniti FX35
Подскажите, стоит вода под ковриком водительского сидения, не могу найти причину на Инфинити fx 35
Влад
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Ретро-тест Honda Accord V: старый музыкант
Автомобили разрешат продавать через госуслуги
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 9 моделей
Класс Пикапы
УАЗ 23632 и еще 29 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Volkswagen Tiguan и еще 8 моделей
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 15 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
«Яндекс» анонсировал обновленную систему «Яндекс.Авто»
{{material_127371}}На главном экране обновленной версии «Яндекс.Авто» теперь будут отображаться наиболее часто используемые сервисы. Отдельные виджеты появятся не только для Навигатора, но и для любимой музыки и избранных маршрутов. Музыкальный плеер обзаведется единым интерфейсом для радио, «Яндекс.Музыки» и записей на внешнем носителе.Единый аккаунт «Яндека» поможет связать между собой Навигатор в мобильном приложении и в бортовом компьютере автомобиля. Предстоящий маршрут водители смогут планировать, находясь еще дома. В приложении можно посмотреть, где припаркована машина, построить от неё маршрут и одной кнопкой перенести его на экран бортового компьютера.В новой версии сохранится весь функционал нынешней системы. Сервис «Яндекс.Заправки» помогает оплачивать топливо, не выходя из автомобиля. «Яндекс.Навигатор» способен распознавать шесть типов дорожных камер и предупреждать о приближении к ним, в том числе голосом. Предупредит система и о приближении к школам, попросив снизить скорость. Подобные уведомления помогают водить без нарушений и штрафов.Автовладельцы, самостоятельно установившие «Яндекс.Авто», смогут обновить систему через меню настроек. Если «Яндекс.Авто» был предустановлен в автомобиль на заводе, то обновлением системы займутся сотрудники дилерского центра при очередном визите в сервис.  
2019-12-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Чебоксары Ульяновск Вологда
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.