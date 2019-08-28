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28 августа 2019, 16:00

«Яндекс.Навигатор» предупредит водителей о приближении к школам

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Компания «Яндекс» накануне начала нового учебного года дополнила функционал навигатора полезной опцией. В приложении «Яндекс.Навигатор» вблизи школ появятся знаки «Осторожно, дети» и соответствующие голосовые оповещения.
Яндекс Навигатор предупредит водителей о приближении к школам

Фото взято из открытых источников

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«Яндекс.Навигатор» поможет водителям быть более внимательными при приближении к школам. На карте приложения будут отображаться знаки «Осторожно, дети». А в случае, если скорость автомобиля превышает разрешенную на данном участке, при приближении к нерегулируемому пешеходному переходу возле школы водитель услышит звуковое предупреждение: «Будьте внимательны, рядом школа».

Нововведения появятся в «Яндекс.Навигаторе» при ближайшем обновлении приложения. В дальнейшем аналогичной функцией дополнят другие сервисы «Яндекса» на основе навигации: такси, каршеринг и встроенный бортовой компьютер «Яндекс.Авто». Обновлять и корректировать информацию о школах пользователи смогут самостоятельно при помощи «Народной карты». Например, можно будет обозначить участок с нерегулируемым пешеходным переходом около школы, если его не оказалось в навигаторе.

Новая функция стала еще одним шагом на пути повышения безопасности дорожного движения, которое планомерно реализуют разработчики «Яндекса». Во всех сервисах есть предупреждения о превышении разрешённой скорости. «Яндекс.Навигатор» сообщает о местоположении дорожных камер. «Яндекс.Такси» ограничивает водителям доступ к заказам в случае систематических нарушений. Каршеринг «Яндекс.Драйв» контролирует скоростной режим, оценивает стиль вождения и опасные манёвры клиентов.


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«Яндекс.Навигатор» предупредит водителей о приближении к школам
{{material_126603}}«Яндекс.Навигатор» поможет водителям быть более внимательными при приближении к школам. На карте приложения будут отображаться знаки «Осторожно, дети». А в случае, если скорость автомобиля превышает разрешенную на данном участке, при приближении к нерегулируемому пешеходному переходу возле школы водитель услышит звуковое предупреждение: «Будьте внимательны, рядом школа».Нововведения появятся в «Яндекс.Навигаторе» при ближайшем обновлении приложения. В дальнейшем аналогичной функцией дополнят другие сервисы «Яндекса» на основе навигации: такси, каршеринг и встроенный бортовой компьютер «Яндекс.Авто». Обновлять и корректировать информацию о школах пользователи смогут самостоятельно при помощи «Народной карты». Например, можно будет обозначить участок с нерегулируемым пешеходным переходом около школы, если его не оказалось в навигаторе.Новая функция стала еще одним шагом на пути повышения безопасности дорожного движения, которое планомерно реализуют разработчики «Яндекса». Во всех сервисах есть предупреждения о превышении разрешённой скорости. «Яндекс.Навигатор» сообщает о местоположении дорожных камер. «Яндекс.Такси» ограничивает водителям доступ к заказам в случае систематических нарушений. Каршеринг «Яндекс.Драйв» контролирует скоростной режим, оценивает стиль вождения и опасные манёвры клиентов.
2019-08-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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