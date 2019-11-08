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8 ноября 2019, 11:30

«Яндекс» построил шестиколесный беспилотник

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Фото: Яндекс
Компания «Яндекс» представила беспилотного робота для службы доставки. Шестиколесный аппарат по форме напоминает луноход, поэтому его решили назвать Яндекс.Ровер.
Яндекс построил шестиколесный беспилотник

Фото: Яндекс

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Автономный Яндекс.Ровер высотой около 50 см способен ездить со скоростью пешехода. При его создании инженеры использовали наработки компании в области беспилотных технологий. Он оснащен лидаром, камерами, сенсорами и соответствующим ПО с подробными картами местности. В будущем робот сможет самостоятельно перевозить документы и небольшие грузы на складах или в службах доставки. Пока за ним присматривает оператор.

«Яндекс» построил уже несколько беспилотников и сейчас тестирует их в московской штаб-квартире. Яндекс.Роверы возят документы от дверей головного офиса до автобуса, который доставляет их в другие подразделения компании по всей Москве. Робот способен распознавать окружающие объекты, планировать маршрут, объезжать препятствия, пропускать пешеходов и животных. Причем делать все это он может даже в темноте благодаря лидару («лазерному радару»). Кроме того, он может преодолевать небольшие неровности – пороги или невысокие бордюры.

Грузоподъемность робота пока не раскрывается. Но по словам представителей Яндекса, он станет идеальным решением проблемы «последней мили» в логистике. После завершения испытаний Яндекс.Ровер смогут использовать другие сервисы компании, например, Яндекс.Еда или Яндекс.Лавка. В дальнейшем беспилотники предложат и сторонним компаниям.


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«Яндекс» построил шестиколесный беспилотник
{{material_127577}}Автономный Яндекс.Ровер высотой около 50 см способен ездить со скоростью пешехода. При его создании инженеры использовали наработки компании в области беспилотных технологий. Он оснащен лидаром, камерами, сенсорами и соответствующим ПО с подробными картами местности. В будущем робот сможет самостоятельно перевозить документы и небольшие грузы на складах или в службах доставки. Пока за ним присматривает оператор.«Яндекс» построил уже несколько беспилотников и сейчас тестирует их в московской штаб-квартире. Яндекс.Роверы возят документы от дверей головного офиса до автобуса, который доставляет их в другие подразделения компании по всей Москве. Робот способен распознавать окружающие объекты, планировать маршрут, объезжать препятствия, пропускать пешеходов и животных. Причем делать все это он может даже в темноте благодаря лидару («лазерному радару»). Кроме того, он может преодолевать небольшие неровности – пороги или невысокие бордюры.Грузоподъемность робота пока не раскрывается. Но по словам представителей Яндекса, он станет идеальным решением проблемы «последней мили» в логистике. После завершения испытаний Яндекс.Ровер смогут использовать другие сервисы компании, например, Яндекс.Еда или Яндекс.Лавка. В дальнейшем беспилотники предложат и сторонним компаниям.
2019-11-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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