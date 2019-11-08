8 ноября 2019, 11:30
«Яндекс» построил шестиколесный беспилотник
- 162
- 0
Фото: Яндекс
Компания «Яндекс» представила беспилотного робота для службы доставки. Шестиколесный аппарат по форме напоминает луноход, поэтому его решили назвать Яндекс.Ровер.
Фото: Яндекс
Ранее мы писали
«Яндекс» планирует приступить к перевозке пассажиров на своих беспилотных автомобилях через 4 года. Первые ...Читать далее
«Яндекс» построил уже несколько беспилотников и сейчас тестирует их в московской штаб-квартире. Яндекс.Роверы возят документы от дверей головного офиса до автобуса, который доставляет их в другие подразделения компании по всей Москве. Робот способен распознавать окружающие объекты, планировать маршрут, объезжать препятствия, пропускать пешеходов и животных. Причем делать все это он может даже в темноте благодаря лидару («лазерному радару»). Кроме того, он может преодолевать небольшие неровности – пороги или невысокие бордюры.
Грузоподъемность робота пока не раскрывается. Но по словам представителей Яндекса, он станет идеальным решением проблемы «последней мили» в логистике. После завершения испытаний Яндекс.Ровер смогут использовать другие сервисы компании, например, Яндекс.Еда или Яндекс.Лавка. В дальнейшем беспилотники предложат и сторонним компаниям.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Skoda Superb-2020: цена благородства
06.11.2019, 00:06
Тест-драйв Volkswagen Golf VII: прощальная гастроль
15.10.2019, 22:07
Тест-драйв Porsche 911 Carrera: штрафной патрон
11.10.2019, 08:18
Тест-драйв Chery Tiggo 4: восточный коридор
02.10.2019, 17:37
Тест-драйв Suzuki Jimny: аскеза звезд
29.09.2019, 00:01
Тест-драйв Chery Tiggo7: крепкий орешек
21.09.2019, 08:48
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Skoda Superb-2020: цена благородства
06.11.2019, 00:06
Тест-драйв Volkswagen Golf VII: прощальная гастроль
15.10.2019, 22:07
Тест-драйв Porsche 911 Carrera: штрафной патрон
11.10.2019, 08:18
Тест-драйв Chery Tiggo 4: восточный коридор
02.10.2019, 17:37
Тест-драйв Suzuki Jimny: аскеза звезд
29.09.2019, 00:01
Тест-драйв Chery Tiggo7: крепкий орешек
21.09.2019, 08:48
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
В сервисе имеют привычку по телефону называть одну цену, а на приемке -другую, дороже. Иногда это вопрос тысячи рублей и я закрываю глаза. Но однажды грубанули и разница вышла в полтора раза. Я не стал хлопать дверьми, спросил, откуда такая разница. Приемщик тихой сапой вписал мне несколько услуг, о ...
Хороший выбор техники и запчастей, экипа есть не в полном объеме. Продавцы немного медлительные, но свою работу выполняют. Когда покупал квадрик, сделали обкатку при мне, отрегулировали, полностью провели подготовку к продаже. Сервис несколько разочаровывает. Долго делают простые работы, приходится ...
Обслуживание дорогое долгое и с множеством лишних услуг. Поцарапался, приехал, чтобы заполировали, все вроде обсудили с приемщиком, машину забрали, через два часа зовут. Подхожу, мне радостно сообщают, что была проведена разборка и вынесен вердикт, что нарушений конструкции нет. Я ушам не поверил. Какая ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве