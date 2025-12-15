Российский IT-гигант запускает электрокар UMO 5 для такси – что скрывает новинка?

Яндекс представит собственный электромобиль для такси на базе китайской модели GAC Aion Y Plus

Яндекс готовит к выпуску электромобиль для такси. Новинка будет создана на базе китайской платформы. Ожидается старт производства в 2026 году. Стоимость и характеристики уже известны. Рассказываем первые подробности о проекте.

Яндекс готовит к выпуску электромобиль для такси. Новинка будет создана на базе китайской платформы. Ожидается старт производства в 2026 году. Стоимость и характеристики уже известны. Рассказываем первые подробности о проекте.

В 2025 году компания «Яндекс» решила сделать серьезный шаг в автомобильной индустрии, объявив о планах по выпуску собственного электромобиля для такси. Новый автомобиль, получивший имя UMO 5, будет создан на базе китайского кроссовера GAC Aion Y Plus, который хорошо известен на рынке Поднебесной, но до сих пор не был представлен в России. Как сообщает Autonews, проект ориентирован на сегмент «Комфорт+» и рассчитан прежде всего на работу в такси в крупнейших городах страны.

Регистрация товарного знака UMO 5 уже состоялась в Роспатенте, причем по классам, охватывающим не только автомобили, но и зарядные станции. Это говорит о комплексном подходе к запуску нового продукта. При этом «Яндекс» не планирует разрабатывать машину с нуля: речь идет о глубокой локализации и адаптации существующей китайской модели под российские условия и требования.

Сейчас ведутся переговоры с китайскими партнерами о выборе производственной площадки для сборки электрокара. Окончательная дата выхода на рынок пока не определена, однако запуск производства намечен на 2026 год. Не исключено, что процесс согласования и подготовки может занять больше времени, чем планируется изначально.

Базой для UMO 5 станет компактный кроссовер Aion Y Plus, который выпускается в Китае с 2021 года. Для российского рынка это будет абсолютная новинка, ведь официально модель здесь не продавалась. Ожидается, что стоимость электромобиля составит около 2,4 миллиона рублей с учетом государственной поддержки, которая может достигать 925 тысяч рублей. Для таксопарков предусмотрены выгодные условия лизинга: ежемесячный платеж стартует от 69 тысяч рублей при сроке аренды четыре года и отсутствии первоначального взноса.

Техническая начинка UMO 5 включает передний привод, электромотор мощностью 204 лошадиные силы и запас хода от 300 до 430 километров в зависимости от погодных условий. Быстрая зарядка позволит пополнить батарею с 20% до 80% примерно за полчаса, что особенно важно для интенсивной эксплуатации в такси.

Автомобиль рассчитан на работу в тарифе «Комфорт+» в Москве и Санкт-Петербурге. Эксплуатация электрокара обещает быть заметно дешевле по сравнению с аналогичными бензиновыми моделями. По расчетам, годовое обслуживание обойдется примерно в 405 тысяч рублей, что почти на 255 тысяч меньше, чем у машин с ДВС. Основная экономия достигается за счет низких затрат на электроэнергию (около 176,4 тысячи рублей в год) и более простого технического обслуживания (примерно 88,5 тысячи рублей). Межсервисный интервал составит 15 тысяч километров, а гарантия на автомобиль — четыре года или 150 тысяч километров пробега.

Параллельно с этим стало известно, что АвтоВАЗ готовит к передаче партию Lada Aura для нужд такси. В ближайшее время 250 автомобилей в комплектации Premier с тканевым салоном и расширенным набором систем комфорта и безопасности поступят в распоряжение перевозчиков. Таким образом, рынок такси в России ожидает заметное обновление автопарка, где электромобили и современные отечественные модели будут играть все более важную роль.