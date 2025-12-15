Российский IT-гигант запускает электрокар UMO 5 для такси – что скрывает новинка?

15 декабря 2025, 13:47
Яндекс представит собственный электромобиль для такси на базе китайской модели GAC Aion Y Plus
Яндекс представит собственный электромобиль для такси на базе китайской модели GAC Aion Y Plus
Яндекс готовит к выпуску электромобиль для такси. Новинка будет создана на базе китайской платформы. Ожидается старт производства в 2026 году. Стоимость и характеристики уже известны. Рассказываем первые подробности о проекте.
В 2025 году компания «Яндекс» решила сделать серьезный шаг в автомобильной индустрии, объявив о планах по выпуску собственного электромобиля для такси. Новый автомобиль, получивший имя UMO 5, будет создан на базе китайского кроссовера GAC Aion Y Plus, который хорошо известен на рынке Поднебесной, но до сих пор не был представлен в России. Как сообщает Autonews, проект ориентирован на сегмент «Комфорт+» и рассчитан прежде всего на работу в такси в крупнейших городах страны.
Регистрация товарного знака UMO 5 уже состоялась в Роспатенте, причем по классам, охватывающим не только автомобили, но и зарядные станции. Это говорит о комплексном подходе к запуску нового продукта. При этом «Яндекс» не планирует разрабатывать машину с нуля: речь идет о глубокой локализации и адаптации существующей китайской модели под российские условия и требования.
Сейчас ведутся переговоры с китайскими партнерами о выборе производственной площадки для сборки электрокара. Окончательная дата выхода на рынок пока не определена, однако запуск производства намечен на 2026 год. Не исключено, что процесс согласования и подготовки может занять больше времени, чем планируется изначально.
Базой для UMO 5 станет компактный кроссовер Aion Y Plus, который выпускается в Китае с 2021 года. Для российского рынка это будет абсолютная новинка, ведь официально модель здесь не продавалась. Ожидается, что стоимость электромобиля составит около 2,4 миллиона рублей с учетом государственной поддержки, которая может достигать 925 тысяч рублей. Для таксопарков предусмотрены выгодные условия лизинга: ежемесячный платеж стартует от 69 тысяч рублей при сроке аренды четыре года и отсутствии первоначального взноса.
Техническая начинка UMO 5 включает передний привод, электромотор мощностью 204 лошадиные силы и запас хода от 300 до 430 километров в зависимости от погодных условий. Быстрая зарядка позволит пополнить батарею с 20% до 80% примерно за полчаса, что особенно важно для интенсивной эксплуатации в такси.
Автомобиль рассчитан на работу в тарифе «Комфорт+» в Москве и Санкт-Петербурге. Эксплуатация электрокара обещает быть заметно дешевле по сравнению с аналогичными бензиновыми моделями. По расчетам, годовое обслуживание обойдется примерно в 405 тысяч рублей, что почти на 255 тысяч меньше, чем у машин с ДВС. Основная экономия достигается за счет низких затрат на электроэнергию (около 176,4 тысячи рублей в год) и более простого технического обслуживания (примерно 88,5 тысячи рублей). Межсервисный интервал составит 15 тысяч километров, а гарантия на автомобиль — четыре года или 150 тысяч километров пробега.
Параллельно с этим стало известно, что АвтоВАЗ готовит к передаче партию Lada Aura для нужд такси. В ближайшее время 250 автомобилей в комплектации Premier с тканевым салоном и расширенным набором систем комфорта и безопасности поступят в распоряжение перевозчиков. Таким образом, рынок такси в России ожидает заметное обновление автопарка, где электромобили и современные отечественные модели будут играть все более важную роль.
Похожие материалы ГАК
-
21.11.2025, 15:09
В России появятся два новых китайских автобренда Aion и Hyptec
Российский авторынок ждет пополнение. Китайский гигант GAC готовит премьеру. В 2026 году появятся две марки. Они специализируются на электрокарах. Но для России могут сделать исключение. Узнайте подробности о грядущих новинках.Читать далее
-
15.12.2025, 14:08
Omoda Jaecoo раскрыла все характеристики и оснащение электрокроссовера Jaecoo J5 EV для Австралии
Omoda Jaecoo готовит к старту в Австралии новый электрокроссовер Jaecoo J5 EV. Модель появится в единственной версии Track. В салоне – необычные материалы и аксессуары для владельцев с питомцами. Ожидается широкий набор современных функций и высокий запас хода.Читать далее
-
15.12.2025, 13:59
GWM Poer удивил расходом и комфортом в тесте на 11 тысячах километров
Пикап GWM Poer с дизелем 2.4 и автоматом прошел 11 тысяч км. В отчете описаны неожиданные плюсы и минусы. Расход топлива удивил, а комфорт сравнили с американскими траками. Подробности эксплуатации – в материале.Читать далее
-
15.12.2025, 13:36
Китайские автогиганты выиграли суд у блогеров за клевету и получили крупную компенсацию
В Китае завершились громкие судебные разбирательства между автоконцернами и блогерами. Компании добились компенсаций за ложные публикации. Сумма взысканий оказалась внушительной. Подробности судебных решений удивляют. Как блогеры пытались избежать ответственности?Читать далее
-
15.12.2025, 12:55
Декабрьские продажи новых авто: дилеры не ждут обвала, но чудес тоже
Декабрь на рынке новых авто обещает быть напряженным. Дилеры не ждут резких скачков. Спрос держится, но есть нюансы. Эксперты осторожны в прогнозах и не спешат с громкими заявлениями.Читать далее
-
15.12.2025, 12:34
Казахстанский авторынок в ноябре 2025 года установил исторический рекорд продаж
В Казахстане зафиксирован неожиданный всплеск продаж автомобилей. Дилеры удивлены результатами ноября. Лидеры рынка сменились. Итоги года обещают новые рекорды.Читать далее
-
15.12.2025, 11:51
Обновленный Mercedes-Maybach S-Class готовится к премьере с новым дизайном и технологиями
Mercedes готовит рестайлинг флагманского S-Class и версии Maybach. В сети появились рендеры с намеками на будущий стиль. Ожидаются новые технологии и моторы. Дебют намечен на 2027-2028 годы. Подробности пока держатся в секрете.Читать далее
-
15.12.2025, 11:39
Yuejin H500C: новый китайский автодом с дизелем и современным интерьером
Yuejin H500C – свежий взгляд на легкие автодома. Модель сочетает дизельный мотор, автоматическую трансмиссию и продуманный интерьер. Внутри – максимум комфорта и современные технологии. Узнайте, чем еще удивляет этот дом на колесах.Читать далее
-
15.12.2025, 11:28
В Петербурге остался только один дилер BAIC: что происходит с брендом
В Петербурге неожиданно остался лишь один дилер BAIC. Количество автосалонов резко сократилось. Продажи при этом показывают неожиданный рост. Что стоит за этими переменами, выясняем в материале.Читать далее
-
15.12.2025, 11:21
Продажи гибридных автомобилей в России в ноябре 2025 года взлетели до рекорда
Российский рынок гибридов удивил всех в ноябре. Продажи выросли неожиданно резко. Лидеры сегмента сменились. Что стало причиной такого всплеска? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
15.12.2025, 11:12
Электрический хайп сходит на нет: водители возвращаются к бензиновым авто
Мир меняет свои автомобильные привычки. Спрос на электрокары неожиданно упал. Водители снова смотрят на бензин. Что стоит за этим резким разворотом? Новое исследование раскрывает интересные детали.Читать далее
Похожие материалы ГАК
-
21.11.2025, 15:09
В России появятся два новых китайских автобренда Aion и Hyptec
Российский авторынок ждет пополнение. Китайский гигант GAC готовит премьеру. В 2026 году появятся две марки. Они специализируются на электрокарах. Но для России могут сделать исключение. Узнайте подробности о грядущих новинках.Читать далее
-
15.12.2025, 14:08
Omoda Jaecoo раскрыла все характеристики и оснащение электрокроссовера Jaecoo J5 EV для Австралии
Omoda Jaecoo готовит к старту в Австралии новый электрокроссовер Jaecoo J5 EV. Модель появится в единственной версии Track. В салоне – необычные материалы и аксессуары для владельцев с питомцами. Ожидается широкий набор современных функций и высокий запас хода.Читать далее
-
15.12.2025, 13:59
GWM Poer удивил расходом и комфортом в тесте на 11 тысячах километров
Пикап GWM Poer с дизелем 2.4 и автоматом прошел 11 тысяч км. В отчете описаны неожиданные плюсы и минусы. Расход топлива удивил, а комфорт сравнили с американскими траками. Подробности эксплуатации – в материале.Читать далее
-
15.12.2025, 13:36
Китайские автогиганты выиграли суд у блогеров за клевету и получили крупную компенсацию
В Китае завершились громкие судебные разбирательства между автоконцернами и блогерами. Компании добились компенсаций за ложные публикации. Сумма взысканий оказалась внушительной. Подробности судебных решений удивляют. Как блогеры пытались избежать ответственности?Читать далее
-
15.12.2025, 12:55
Декабрьские продажи новых авто: дилеры не ждут обвала, но чудес тоже
Декабрь на рынке новых авто обещает быть напряженным. Дилеры не ждут резких скачков. Спрос держится, но есть нюансы. Эксперты осторожны в прогнозах и не спешат с громкими заявлениями.Читать далее
-
15.12.2025, 12:34
Казахстанский авторынок в ноябре 2025 года установил исторический рекорд продаж
В Казахстане зафиксирован неожиданный всплеск продаж автомобилей. Дилеры удивлены результатами ноября. Лидеры рынка сменились. Итоги года обещают новые рекорды.Читать далее
-
15.12.2025, 11:51
Обновленный Mercedes-Maybach S-Class готовится к премьере с новым дизайном и технологиями
Mercedes готовит рестайлинг флагманского S-Class и версии Maybach. В сети появились рендеры с намеками на будущий стиль. Ожидаются новые технологии и моторы. Дебют намечен на 2027-2028 годы. Подробности пока держатся в секрете.Читать далее
-
15.12.2025, 11:39
Yuejin H500C: новый китайский автодом с дизелем и современным интерьером
Yuejin H500C – свежий взгляд на легкие автодома. Модель сочетает дизельный мотор, автоматическую трансмиссию и продуманный интерьер. Внутри – максимум комфорта и современные технологии. Узнайте, чем еще удивляет этот дом на колесах.Читать далее
-
15.12.2025, 11:28
В Петербурге остался только один дилер BAIC: что происходит с брендом
В Петербурге неожиданно остался лишь один дилер BAIC. Количество автосалонов резко сократилось. Продажи при этом показывают неожиданный рост. Что стоит за этими переменами, выясняем в материале.Читать далее
-
15.12.2025, 11:21
Продажи гибридных автомобилей в России в ноябре 2025 года взлетели до рекорда
Российский рынок гибридов удивил всех в ноябре. Продажи выросли неожиданно резко. Лидеры сегмента сменились. Что стало причиной такого всплеска? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
15.12.2025, 11:12
Электрический хайп сходит на нет: водители возвращаются к бензиновым авто
Мир меняет свои автомобильные привычки. Спрос на электрокары неожиданно упал. Водители снова смотрят на бензин. Что стоит за этим резким разворотом? Новое исследование раскрывает интересные детали.Читать далее