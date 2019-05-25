25 мая 2019, 17:00
Яндекс рассказал о новых функциях «Яндекс.Авто»
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Компания «Яндекс» анонсировала обновленную систему «Яндекс.Авто», которая появится в бортовых компьютерах «Яндекса» до конца 2019 года. Автомобиль станет еще больше похож на умный гаджет. Он сможет самостоятельно оплатить парковку и топливо или проехать по маршруту в отсутствие GPS-сигнала. Удаленно управлять настройками машины можно будет при помощи смартфона.
«Яндекс» планирует придать понятию «личный автомобиль» новый смысл. «Личный» означает не принадлежащий кому-либо на правах собственности, а «личный» – настроенный в соответствии с индивидуальными предпочтениями водителя. По словам Романа Чернина, руководителя геосервисов «Яндекса», многие автомобилисты сейчас совмещают каршеринг, такси и личный транспорт. Поэтому необходимо, чтобы на связи друг с другом были не только наши устройства, но и разные автомобили, которые мы используем. Например, вы слушаете музыку, собираясь на работу, затем садитесь в такси, а в машине продолжает играть та же станция. Система «Яндекс.Авто» уже успешно устанавливается в автомобили каршеринг-сервиса «Яндекс.Драйв». В настоящее время компания начала оснащать ею и машины «Яндекс.Такси». Автомобильную мультимедиа уже тестируют на сотне автомобилей такси.
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В ближайшем будущем автомобили станут гаджетами: взаимодействие с ними будет простым и интуитивным, а управление многими функциями они возьмут на себя. Например, машина сможет самостоятельно оплатить парковку. Новая версия Яндекс.Авто будет большим шагом в этом направлении: она снимет с водителя часть рутинных забот и обеспечит ему больший комфорт.
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Роман Чернин, руководитель геосервисов компании "Яндекс".
Обновленная система «Яндекс.Авто» поможет управлять системами автомобиля удаленно. При помощи смартфона можно будет открывать и закрывать двери, запускать двигатель, активировать климатическую систему. Причем сделать все это поможет голосовой ассистент «Алиса». Кроме того, система сможет сама оплатить заправку и парковку, а при эвакуации автомобиля отправит водителю предупреждающее сообщение. В отсутствии сигнала спутника «Яндекс.Навигатор» сможет самостоятельно вести автомобиль по маршруту, используя данные о пройденном пути и углах поворота колес. Новая версия «Яндекс.Авто» выйдет до конца нынешнего года и будет доступна в бортовых компьютерах «Яндекса», продажи которых недавно стартовали онлайн.
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