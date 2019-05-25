25 мая 2019, 17:00

Яндекс рассказал о новых функциях «Яндекс.Авто»

  • 615
  • 0
Компания «Яндекс» анонсировала обновленную систему «Яндекс.Авто», которая появится в бортовых компьютерах «Яндекса» до конца 2019 года. Автомобиль станет еще больше похож на умный гаджет. Он сможет самостоятельно оплатить парковку и топливо или проехать по маршруту в отсутствие GPS-сигнала. Удаленно управлять настройками машины можно будет при помощи смартфона.
«Яндекс» планирует придать понятию «личный автомобиль» новый смысл. «Личный» означает не принадлежащий кому-либо на правах собственности, а «личный» – настроенный в соответствии с индивидуальными предпочтениями водителя. По словам Романа Чернина, руководителя геосервисов «Яндекса», многие автомобилисты сейчас совмещают каршеринг, такси и личный транспорт. Поэтому необходимо, чтобы на связи друг с другом были не только наши устройства, но и разные автомобили, которые мы используем. Например, вы слушаете музыку, собираясь на работу, затем садитесь в такси, а в машине продолжает играть та же станция. Система «Яндекс.Авто» уже успешно устанавливается в автомобили каршеринг-сервиса «Яндекс.Драйв». В настоящее время компания начала оснащать ею и машины «Яндекс.Такси». Автомобильную мультимедиа уже тестируют на сотне автомобилей такси. 
 
Роман Чернин, руководитель геосервисов компании "Яндекс". « В ближайшем будущем автомобили станут гаджетами: взаимодействие с ними будет простым и интуитивным, а управление многими функциями они возьмут на себя. Например, машина сможет самостоятельно оплатить парковку. Новая версия Яндекс.Авто будет большим шагом в этом направлении: она снимет с водителя часть рутинных забот и обеспечит ему больший комфорт. »
Роман Чернин, руководитель геосервисов компании "Яндекс".
 
 
Обновленная система «Яндекс.Авто» поможет управлять системами автомобиля удаленно. При помощи смартфона можно будет открывать и закрывать двери, запускать двигатель, активировать климатическую систему. Причем сделать все это поможет голосовой ассистент «Алиса». Кроме того, система сможет сама оплатить заправку и парковку, а при эвакуации автомобиля отправит водителю предупреждающее сообщение. В отсутствии сигнала спутника «Яндекс.Навигатор» сможет самостоятельно вести автомобиль по маршруту, используя данные о пройденном пути и углах поворота колес. Новая версия «Яндекс.Авто» выйдет до конца нынешнего года и будет доступна в бортовых компьютерах «Яндекса», продажи которых недавно стартовали онлайн.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Липучка vs Шиповка
Я долго думал и решил попробовать сам, что бы точно понять, для меня лучше Липучка или Шипованая шина. Поставил на AVEO 195/ 55R15 NEXEN WinGUARDice еще до того как выпал снег. В лужах никакого аквапланирования, в самой машине тишина, не слышно цоканья шипов, на кочках стат мягче. Перед Новым годом проехал ...
Виталий
АКРОС Hyundai | отзывы
Могу выделить хорошие и плохие стороны, начну с плохого. Вялый персонал, девушка у входа не реагирует на новых посетителей, страховщица живет своей жизнью, кассир заставляет клиента ждать. Следствием такого отношения становится длительное оформление всего от тест-драйва до покупки. Из хорошего отмечу ...
Stanislav
Автоцентр на Волгоградке | отзывы
Я откровенно в шоке от сервиса. Это точно официалы? В гаражах бы лучше справились! Меня направили на Волгоградку по страховке. Требовалось выполнить мелкий ремонт и восстановить ЛКП на всем правом боку. Около месяца я не могла добиться, чтобы к работам хотя бы приступили. Через страховую надавила и ...
Лена
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Чем богат музей ретро-техники в эстонском LaitseRallyPark
Русские снегоходы и ATV активно вкатываются в рынок
Что Вас привлекает на автомобильных выставках?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс А Exclusive
Smart ForTwo и еще 2 модели
Класс E
Peugeot 607 и еще 21 модель
Класс Мини-вэны
KIA Ray и еще 43 модели
Класс D
Geely Vision и еще 41 модель
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Яндекс рассказал о новых функциях «Яндекс.Авто»
«Яндекс» планирует придать понятию «личный автомобиль» новый смысл. «Личный» означает не принадлежащий кому-либо на правах собственности, а «личный» – настроенный в соответствии с индивидуальными предпочтениями водителя. По словам Романа Чернина, руководителя геосервисов «Яндекса», многие автомобилисты сейчас совмещают каршеринг, такси и личный транспорт. Поэтому необходимо, чтобы на связи друг с другом были не только наши устройства, но и разные автомобили, которые мы используем. Например, вы слушаете музыку, собираясь на работу, затем садитесь в такси, а в машине продолжает играть та же станция. Система «Яндекс.Авто» уже успешно устанавливается в автомобили каршеринг-сервиса «Яндекс.Драйв». В настоящее время компания начала оснащать ею и машины «Яндекс.Такси». Автомобильную мультимедиа уже тестируют на сотне автомобилей такси.  {{person_249_ В ближайшем будущем автомобили станут гаджетами: взаимодействие с ними будет простым и интуитивным, а управление многими функциями они возьмут на себя. Например, машина сможет самостоятельно оплатить парковку. Новая версия Яндекс.Авто будет большим шагом в этом направлении: она снимет с водителя часть рутинных забот и обеспечит ему больший комфорт.}}  Обновленная система «Яндекс.Авто» поможет управлять системами автомобиля удаленно. При помощи смартфона можно будет открывать и закрывать двери, запускать двигатель, активировать климатическую систему. Причем сделать все это поможет голосовой ассистент «Алиса». Кроме того, система сможет сама оплатить заправку и парковку, а при эвакуации автомобиля отправит водителю предупреждающее сообщение. В отсутствии сигнала спутника «Яндекс.Навигатор» сможет самостоятельно вести автомобиль по маршруту, используя данные о пройденном пути и углах поворота колес. Новая версия «Яндекс.Авто» выйдет до конца нынешнего года и будет доступна в бортовых компьютерах «Яндекса», продажи которых недавно стартовали онлайн.
2019-05-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Магнитогорск Ижевск Тула
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007—2019 При цитировании гиперссылка на 110km.ru обязательна. Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018 При поддержке PDG