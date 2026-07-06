Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

6 июля 2026, 08:41

«Яндекс» тестирует карту наличия топлива на АЗС для таксистов по всей России

«Яндекс» тестирует карту наличия топлива на АЗС для таксистов по всей России

Почему новая карта от Яндекса может изменить поиск топлива и что думают эксперты

«Яндекс» тестирует карту наличия топлива на АЗС для таксистов по всей России

В России стартовало тестирование интерактивной карты, позволяющей таксистам быстро находить АЗС с бензином и дизелем. Мало кто знает, что сервис анализирует реальные заправки и собирает обратную связь от водителей. Какие преимущества и риски это несет - объясняем с деталями.

В России стартовало тестирование интерактивной карты, позволяющей таксистам быстро находить АЗС с бензином и дизелем. Мало кто знает, что сервис анализирует реальные заправки и собирает обратную связь от водителей. Какие преимущества и риски это несет - объясняем с деталями.

В условиях нестабильных поставок топлива и периодических очередей на заправках, появление нового сервиса от «Яндекса» может стать настоящим спасением для российских автомобилистов. Теперь водители такси получили доступ к интерактивной карте, которая в режиме реального времени показывает, где на АЗС есть бензин и дизель. Это решение особенно актуально на фоне недавних перебоев с топливом в ряде регионов, когда поиск работающей заправки превращался в лотерею.

Как сообщает Autonews, сервис анализирует обезличенные данные о последних заправках, чтобы отображать актуальную информацию о наличии топлива на более чем 10 тысячах АЗС по всей стране. Такой подход позволяет минимизировать риск попасть на пустую колонку и экономит время, что критично для таксистов, чей доход напрямую зависит от скорости обслуживания клиентов. Водители могут не только увидеть, где недавно заправлялись коллеги, но и сразу построить маршрут до нужной станции.

Особенность нового инструмента - активное участие самих пользователей. Во время заезда на АЗС или даже просто проезжая мимо, таксисты могут пройти короткий опрос в приложении «Яндекс Про» и сообщить, есть ли топливо на месте. Эта обратная связь помогает поддерживать актуальность данных и быстро реагировать на изменения ситуации. По словам представителей компании, именно таксисты стали первыми участниками теста, поскольку чаще других сталкиваются с нехваткой топлива в течение дня.

После завершения тестирования «Яндекс» планирует оценить эффективность сервиса и, если результаты окажутся положительными, сделать карту доступной для всех автомобилистов. Такой шаг может существенно упростить жизнь не только профессиональным водителям, но и обычным владельцам машин, особенно в периоды повышенного спроса или перебоев с поставками. Кстати, ранее эксперты уже отмечали, что массовые проверки ГАИ и новые рейды на дорогах, о которых недавно рассказывалось в материале о новых мерах контроля, также влияют на повседневную работу таксистов и частных водителей.

Для справки: по данным отраслевых аналитиков, в России насчитывается более 25 тысяч автозаправочных станций, и около 15% из них периодически сталкиваются с перебоями в поставках топлива. Введение интерактивных сервисов, подобных разработке «Яндекса», может повысить прозрачность рынка и снизить нагрузку на популярные АЗС. Важно отметить, что сбор и обработка данных происходит с соблюдением анонимности, а обратная связь от водителей позволяет оперативно выявлять проблемные точки. Если проект получит широкое распространение, это может стать новым стандартом для поиска топлива в России.

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