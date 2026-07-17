Что изменилось в навигаторе Яндекса и как это поможет экономить топливо по мнению экспертов

17 июля 2026, 15:22
Яндекс внедрил маршруты с приоритетом экономии топлива в навигаторе
Яндекс внедрил маршруты с приоритетом экономии топлива в навигаторе
В сервисах «Яндекса» появилась новая функция, позволяющая строить маршруты с учетом расхода топлива. Теперь водители могут выбирать не только самые быстрые, но и более экономичные пути. Это особенно актуально на фоне роста цен на бензин и увеличения пробок в крупных городах. Мало кто знает, что обновление затронуло сразу несколько популярных приложений, а данные о наличии топлива и очередях на АЗС стали доступны в реальном времени.
Для российских автомобилистов новость о появлении в «Яндекс Навигаторе» и «Яндекс Картах» маршрутов с приоритетом экономии топлива может стать настоящим подспорьем в условиях нестабильных цен на бензин и постоянных городских пробок. Теперь сервисы предлагают не только самые быстрые, но и более экономичные варианты пути, что позволяет снизить расходы на топливо без существенной потери времени.
Новая функция работает за счет анализа дорожной ситуации, количества светофоров и плавности скоростного режима. В результате пользователи могут выбрать маршрут, который, возможно, займет немного больше времени, но позволит сэкономить на заправке. Такой подход особенно востребован среди тех, кто ежедневно преодолевает большие расстояния по городу или междугородним трассам.
Еще одним важным обновлением стало появление информации о наличии топлива и очередях на АЗС прямо в интерфейсе «Яндекс Карт», «Навигатора», Go и «Заправок». Теперь водители могут заранее узнать, где есть нужное топливо и насколько загружена заправка, что помогает избежать лишних простоев и неприятных сюрпризов на маршруте. Данные собираются из разных источников: заказов через сервис «Заправки», информации от таксистов, анализа дорожной обстановки и отзывов пользователей. Это позволяет поддерживать актуальность сведений и быстро реагировать на изменения ситуации.
Информация о наличии топлива и очередях уже доступна в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Волгограде, Воронеже и ряде других городов. Такой подход к информированию водителей становится все более востребованным, особенно в периоды повышенного спроса или перебоев с поставками топлива. К слову, похожие сервисы развивают и другие крупные компании, включая «Сбер», а также сети АЗС, такие как «Роснефть», «Татнефть», «ЛУКОЙЛ» и «Газпромнефть».
Стоит отметить, что развитие цифровых сервисов для автомобилистов идет рука об руку с общим трендом на повышение эффективности и экономичности поездок. В условиях, когда даже небольшая экономия топлива может существенно сказаться на бюджете, такие инструменты становятся не просто удобством, а необходимостью. По мнению специалистов, интеграция данных из разных источников и возможность выбора оптимального маршрута - это шаг к более осознанному и рациональному использованию личного транспорта.
В контексте новых функций «Яндекса» интересно вспомнить, как меняются привычки водителей и отношение к экономии ресурсов. Например, недавно обсуждалась тема безопасности на трассах и появления новых видов транспорта - подробнее об этом можно узнать в материале о рисках питбайков на скоростных дорогах в специальном обзоре. Это подчеркивает, что современные технологии не только делают поездки удобнее, но и помогают решать актуальные проблемы дорожной инфраструктуры.
В заключение важно добавить несколько фактов: по данным отраслевых аналитиков, до 30% расходов на содержание автомобиля в крупных городах приходится на топливо; внедрение маршрутов с учетом экономии может снизить эти траты на 5-10% в год; а интеграция информации о заправках и очередях позволяет экономить не только деньги, но и время. Для многих водителей такие обновления становятся реальным инструментом для оптимизации повседневных маршрутов и повышения комфорта поездок.
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