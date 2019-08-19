19 августа 2019, 15:44
«Яндекс» выведет на российские дороги тысячу беспилотников
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В течение ближайших полутора лет компания «Яндекс» обещает вывести на дороги общего пользования в России порядка 1 000 автомобилей, оснащенных системой автопилота четвертого уровня. Большой парк беспилотников позволит существенно повысить темпы развития беспилотных технологий.
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Для адекватного совершенствования беспилотных технологий необходимо проехать не менее миллиона километров. В компании резонно рассудили, что 1 000 автомобилей сделают это быстрее, чем пять или даже сто. К 2022 году по российским дорогам общего пользования будут ездить не менее тысячи машин «Яндекса», оснащенных системой автопилота четвертого уровня. Сейчас такие автомобили тестируют на МКАДе и ТТК и в спальных районах столицы: Ясенево, Бутово и Коммунарка. В дальнейшем географию расширят на Санкт-Петербург и Ленинградскую область, а также Владимирскую, Новгородскую, Нижегородскую, Самарскую области, Татарстан, Чувашию и Краснодарский край.
Автопилот четвертого уровня не требует постоянного внимания водителя. При этом полностью автоматическое вождение осуществляется лишь в определенных обстоятельствах, например, при равномерном движении по автомагистрали или в пробке. Но для обучения искусственного интеллекта необходимо «намотать» сотни тысяч километров. На этапе тестирования за рулем каждого автомобиля сидит инженер, который готов в любой момент вмешаться в управление. Все беспилотные автомобили промаркируют знаком «А».
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