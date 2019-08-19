Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
19 августа 2019, 15:44

«Яндекс» выведет на российские дороги тысячу беспилотников

  • 26
  • 0
В течение ближайших полутора лет компания «Яндекс» обещает вывести на дороги общего пользования в России порядка 1 000 автомобилей, оснащенных системой автопилота четвертого уровня. Большой парк беспилотников позволит существенно повысить темпы развития беспилотных технологий.
Яндекс выведет на российские дороги тысячу беспилотников

 

Ранее мы писали
Инженеры Toyota работают над совершенно новым вседорожником. Автомобиль, который построят «с нуля», пополнит ...
Читать далее
В июне нынешнего года «Яндекс» приступил с масштабному тестированию беспилотных автомобилей и вывел на улицы Москвы первые пять машин. Тогда компания пообещала к концу декабря увеличить их численность до ста. Сейчас в пресс-службе «Яндекса» сообщили, что намерены существенно расширить парк тестовых автомобилей.

Для адекватного совершенствования беспилотных технологий необходимо проехать не менее миллиона километров. В компании резонно рассудили, что 1 000 автомобилей сделают это быстрее, чем пять или даже сто. К 2022 году по российским дорогам общего пользования будут ездить не менее тысячи машин «Яндекса», оснащенных системой автопилота четвертого уровня. Сейчас такие автомобили тестируют на МКАДе и ТТК и в спальных районах столицы: Ясенево, Бутово и Коммунарка. В дальнейшем географию расширят на Санкт-Петербург и Ленинградскую область, а также Владимирскую, Новгородскую, Нижегородскую, Самарскую области, Татарстан, Чувашию и Краснодарский край.

Автопилот четвертого уровня не требует постоянного внимания водителя. При этом полностью автоматическое вождение осуществляется лишь в определенных обстоятельствах, например, при равномерном движении по автомагистрали или в пробке. Но для обучения искусственного интеллекта необходимо «намотать» сотни тысяч километров. На этапе тестирования за рулем каждого автомобиля сидит инженер, который готов в любой момент вмешаться в управление. Все беспилотные автомобили промаркируют знаком «А».

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Автохолдинг Ф Renault | отзывы
Информация на сайте, только одна реклама, точных данных нет. Везде перезвонить, указать телефон и т.д. Консультации он менеджеров толком ничего какой. Едешь в салон через весь город, свое тратишь время. Приезжаешь машины нужной комплектации нет, объясняют на пальцах плюс то, минус это. Вот как эта ...
Рената
Mazda Центр Кунцево | отзывы
Кредитный отдел хуже не найти. Сидела там блондинка, очень ушлая. Попыталась тайно втиснуть в договор страхование жизни, чтобы я подписал не глядя. Когда я ее спалил, начала врать, что это обязательный пункт, иначе кредит не одобрят. Я позвонил в банк на горячую линию, где мне четко сказали, что страховка ...
Руслан
Авилон Genesis | отзывы
Цитата:| Кому: Кирилл Я ничего такого не заметила. Автоцентр большой, светлый, удобно расположен, персонала много. Стоило зайти в салон Генезиса, как подошла девушка, спросила, чего желаю, и позвала консультанта. Через пять минут подошел молодой человек, Вадим, поздоровался и провел экскурсию по шоу-руму ...
Мила
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Тест-драйв Changan CS35Plus: еще не великий, но уже значительный
Тест-драйв Lada Granta Cross: естественный отбор
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Кабриолеты и родстеры
MG Auto MGB и еще 28 моделей
Класс D
Geely Vision и еще 41 модель
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Toyota RAV4 и еще 7 моделей
Класс Спортивные внедорожники
BMW X5M и еще 1 модель
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
«Яндекс» выведет на российские дороги тысячу беспилотников
{{material_126948}}В июне нынешнего года «Яндекс» приступил с масштабному тестированию беспилотных автомобилей и вывел на улицы Москвы первые пять машин. Тогда компания пообещала к концу декабря увеличить их численность до ста. Сейчас в пресс-службе «Яндекса» сообщили, что намерены существенно расширить парк тестовых автомобилей.Для адекватного совершенствования беспилотных технологий необходимо проехать не менее миллиона километров. В компании резонно рассудили, что 1 000 автомобилей сделают это быстрее, чем пять или даже сто. К 2022 году по российским дорогам общего пользования будут ездить не менее тысячи машин «Яндекса», оснащенных системой автопилота четвертого уровня. Сейчас такие автомобили тестируют на МКАДе и ТТК и в спальных районах столицы: Ясенево, Бутово и Коммунарка. В дальнейшем географию расширят на Санкт-Петербург и Ленинградскую область, а также Владимирскую, Новгородскую, Нижегородскую, Самарскую области, Татарстан, Чувашию и Краснодарский край.Автопилот четвертого уровня не требует постоянного внимания водителя. При этом полностью автоматическое вождение осуществляется лишь в определенных обстоятельствах, например, при равномерном движении по автомагистрали или в пробке. Но для обучения искусственного интеллекта необходимо «намотать» сотни тысяч километров. На этапе тестирования за рулем каждого автомобиля сидит инженер, который готов в любой момент вмешаться в управление. Все беспилотные автомобили промаркируют знаком «А».
2019-08-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Новосибирск Тула Ярославль
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.