21 февраля 2018, 11:15
Яндекс запустил каршеринг
На рынок московского каршеринга вышел новый крупный игрок – Яндекс.Драйв. На старте его автопарк насчитывает 750 автомобилей, завершать аренду можно в пределах МКАД. Тариф динамический – от 5 до 8 рублей в минуту.
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Яндекс.Драйв предлагает взять в поминутную аренду Kia Rio, Kia Rio X-Line и Renault Kaptur. Тариф динамический и зависит от дорожной ситуации. Например, рано утром минута может стоит 5 – 6 рублей, а ближе к вечеру подорожать до 7 – 8 рублей. Стоимость минуты ожидания колеблется от 1,5 до 3,5 рублей. В дальнейшем пользователям предложат фиксированный тариф, по аналогии с сервисами такси. Стоимость поездки по определенному маршруту клиент будет знать заранее и сможет не беспокоиться, что застрянет в пробке.
Первые пользователи сегодня столкнулись с ошибкой в работе приложения Яндекс.Драйв: автомобили не отображались на карте. Решить проблему можно, только удалив приложение. Затем надо заново уставить его на свой смартфон.
Каршеринг активно развивается в России уже третий год. Помимо Москвы, операторы каршеринга работают в Петербурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Самаре, Уфе, Екатеринбурге, в Краснодарском крае и в Чечне. Для регистрации необходимо скачать мобильное приложение, загрузить фото паспорта и водительского удостоверения, привязать банковскую карту. После проверки потенциального клиента службой безопасности, он может бронировать автомобили и управлять арендой при помощи мобильного приложения. В автопарках разных компаний как бюджетные автомобили (Kia, Hyundai), так и премиальные бренды (BMW, Mercedes).
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