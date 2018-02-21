21 февраля 2018, 11:15

Яндекс запустил каршеринг

На рынок московского каршеринга вышел новый крупный игрок – Яндекс.Драйв. На старте его автопарк насчитывает 750 автомобилей, завершать аренду можно в пределах МКАД. Тариф динамический – от 5 до 8 рублей в минуту.
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  Яндекс запустил каршеринг Яндекс запустил каршеринг
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Услуга каршеринга, поминутной аренды автомобилей, развивается в Москве очень динамично. Сейчас в столице работают 14 операторов, суммарный размер парка превышает 6 000 автомобилей. В автопарке большинства из них 100 – 200 машин. В тройку лидеров до недавнего времени входили Belkacar (1 700 автомобилей), Делимобиль (1 500) и Youdrive (1000). Сегодня, 21 февраля, в Москве стартовал каршеринг Яндекс.Драйв с 750 автомобилями. И это только начало. Говорят, что компания планирует вывести на линию до 5 000 машин.

Яндекс.Драйв предлагает взять в поминутную аренду Kia Rio, Kia Rio X-Line и Renault Kaptur. Тариф динамический и зависит от дорожной ситуации. Например, рано утром минута может стоит 5 – 6 рублей, а ближе к вечеру подорожать до 7 – 8 рублей. Стоимость минуты ожидания колеблется от 1,5 до 3,5 рублей. В дальнейшем пользователям предложат фиксированный тариф, по аналогии с сервисами такси. Стоимость поездки по определенному маршруту клиент будет знать заранее и сможет не беспокоиться, что застрянет в пробке.

Первые пользователи сегодня столкнулись с ошибкой в работе приложения Яндекс.Драйв: автомобили не отображались на карте. Решить проблему можно, только удалив приложение. Затем надо заново уставить его на свой смартфон.

Каршеринг активно развивается в России уже третий год. Помимо Москвы, операторы каршеринга работают в Петербурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Самаре, Уфе, Екатеринбурге, в Краснодарском крае и в Чечне. Для регистрации необходимо скачать мобильное приложение, загрузить фото паспорта и водительского удостоверения, привязать банковскую карту. После проверки потенциального клиента службой безопасности, он может бронировать автомобили и управлять арендой при помощи мобильного приложения. В автопарках разных компаний как бюджетные автомобили (Kia, Hyundai), так и премиальные бренды (BMW, Mercedes).

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Яндекс запустил каршеринг
{{material_115797}}Услуга каршеринга, поминутной аренды автомобилей, развивается в Москве очень динамично. Сейчас в столице работают 14 операторов, суммарный размер парка превышает 6 000 автомобилей. В автопарке большинства из них 100 – 200 машин. В тройку лидеров до недавнего времени входили Belkacar (1 700 автомобилей), Делимобиль (1 500) и Youdrive (1000). Сегодня, 21 февраля, в Москве стартовал каршеринг Яндекс.Драйв с 750 автомобилями. И это только начало. Говорят, что компания планирует вывести на линию до 5 000 машин.Яндекс.Драйв предлагает взять в поминутную аренду Kia Rio, Kia Rio X-Line и Renault Kaptur. Тариф динамический и зависит от дорожной ситуации. Например, рано утром минута может стоит 5 – 6 рублей, а ближе к вечеру подорожать до 7 – 8 рублей. Стоимость минуты ожидания колеблется от 1,5 до 3,5 рублей. В дальнейшем пользователям предложат фиксированный тариф, по аналогии с сервисами такси. Стоимость поездки по определенному маршруту клиент будет знать заранее и сможет не беспокоиться, что застрянет в пробке.Первые пользователи сегодня столкнулись с ошибкой в работе приложения Яндекс.Драйв: автомобили не отображались на карте. Решить проблему можно, только удалив приложение. Затем надо заново уставить его на свой смартфон.Каршеринг активно развивается в России уже третий год. Помимо Москвы, операторы каршеринга работают в Петербурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Самаре, Уфе, Екатеринбурге, в Краснодарском крае и в Чечне. Для регистрации необходимо скачать мобильное приложение, загрузить фото паспорта и водительского удостоверения, привязать банковскую карту. После проверки потенциального клиента службой безопасности, он может бронировать автомобили и управлять арендой при помощи мобильного приложения. В автопарках разных компаний как бюджетные автомобили (Kia, Hyundai), так и премиальные бренды (BMW, Mercedes).
2018-02-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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