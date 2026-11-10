Отделали салон нефритом и шелком: как новый люкс-седан от BYD бросил вызов Rolls-Royce

10 ноября 2026, 00:37
Выдает больше 1000 сил и едет 1000 км: чем еще удивил новый флагман BYD за 300 тысяч долларов
Выдает больше 1000 сил и едет 1000 км: чем еще удивил новый флагман BYD за 300 тысяч долларов
BYD представила в Абу-Даби крупный седан Yangwang Altior с четырьмя электромоторами. В отделке использованы кожа и дерево; в салоне есть и шелк. В Китае на момент публикации уже принимали предзаказы. Цена лимитированной версии - $311 540.
Длина новинки достигает 5,6 м, а задние двери открываются против хода. 7 ноября 2026 года в Абу-Даби BYD впервые представила публике седан Altior, новый четырехместный флагман премиальной марки Yangwang. Это отдельная ультралюксовая разработка для конкуренции с Rolls-Royce Ghost и Mercedes-Maybach S-Class. Altior также нацелен на покупателей других представительских автомобилей.
По габаритам автомобиль занимает промежуточное положение между Rolls-Royce Ghost и Phantom. Длина составляет 5600 мм, ширина - 2030 мм; высота - 1590 мм, колесная база - 3500 мм. Altior примерно на 201 мм длиннее Ghost. Классические пропорции дополняет обильный хром. Для колес предусмотрены три варианта 21-дюймовых дисков с неподвижными колпачками на ступицах; шины имеют размерность 275/45.
В салоне ставка сделана на пассажиров сзади. Четырехместная компоновка включает два отдельных кресла с подогревом и массажем. У каждого есть подставка для ног; между креслами расположен центральный модуль. Над рядом установлен 21,4-дюймовый экран, а аудиосистема Dynaudio Platinum Evidence насчитывает 39 динамиков. Для пассажиров предусмотрено и холодильное оборудование. Багажник вмещает 532 л.
В отделке использованы натуральная кожа и деревянный шпон. Желтый нефрит дополняют шерсть и шелк. Так в салоне сочетаются традиционные материалы и персональные функции для пассажиров второго ряда.
Силовая установка BYD e4 объединяет четыре электродвигателя, по одному на каждое колесо. Их суммарная отдача превышает 1000 л.с. Индивидуальное управление моторами дает возможность перераспределять тягу между колесами. Среди заявленных возможностей есть «танковый» разворот на месте.
Тяговая аккумулятор относится ко второму поколению Blade Battery. Заявленный запас хода превышает 1000 км по китайскому циклу CLTC. Altior использует 1000-вольтовую электрическую архитектуру и фирменную технологию сверхбыстрой зарядки BYD Flash Charging. В оснащение входят активная подвеска DiSus с адаптивными амортизаторами и система помощи водителю God’s Eye A. Она рассчитана на работу как на загородных магистралях, так и на городских улицах.
Yangwang создана BYD для статусных моделей с высокой мощностью. Первенцем марки стал рамный внедорожник Yangwang U8. Затем гамму пополнили седан U7 и электрический гиперкар U9. Последний установил рекорд скорости среди автомобилей для дорог общего пользования, превысив 500 км/ч.
В Китае уже принимали предзаказы на Altior. Для ограниченной серии Shanhe Dingyun назывался ориентир в 2,08 млн юаней, около $311 540 по курсу; депозит при оформлении заказа составлял 300 тыс. юаней. Тираж этой специальной версии ограничен 399 автомобилями по всему миру. Более простые варианты должны были появиться позже.
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