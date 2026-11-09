Bugatti, подвинься! Серийный BYD стал самым быстрым в мире: почему новый рекорд вызвал ожесточенные споры

9 ноября 2026, 00:23
Разогнали до 503 км/ч: как китайский суперкар BYD стал быстрейшим в мире
Разогнали до 503 км/ч: как китайский суперкар BYD стал быстрейшим в мире
BYD приписывает электрическому гиперкару рекордные 503,17 км/ч на шоссе в Абу-Даби. Подробности замеров компания пока не раскрыла. Для статуса серийной модели есть отдельная оговорка: мировой тираж ограничат 30 машинами.
Для подтверждения скоростного рекорда нужны как минимум две попытки в разных направлениях. Итогом становится их среднее значение.
BYD заявила, что электрический гиперкар Yangwang U9 Xtreme разогнался до 503,17 км/ч и стал быстрейшим автомобилем в мире. Компания назвала его первой серийной машиной, преодолевшей отметку в 500 км/ч. Об этом сообщает «Российская Газета». FIA признала скоростное достижение, зафиксированное 1 ноября 2026 года. За рулем находился немецкий гонщик Марк Бассенг.
Но подробности проведения заездов BYD пока не предоставила. Замер скорости проходил на шоссе Шейха Халифы Бен Зайда Аль Нахайяна в Абу-Даби, на закрытом для движения участке Sheikh Khalifa Bin Zayed International Road E11 в районе Аль-Дафра. FIA сообщила, что показатель 503,17 км/ч был достигнут после дополнительных заездов.
Подготовка к заезду проходила на фоне серьезного ДТП в Китае. Пилоты все же продолжили попытку и добились заявленного результата. Чтобы превысить 500 км/ч, команда корректировала аэродинамику и настройки машины. По данным Auto Express, после первых заездов перенастроили подвеску и заднее антикрыло. Затем уточнили давление в шинах и тепловой баланс силовой установки.
Серийность здесь условная: мировой тираж Yangwang U9 Xtreme ограничат 30 экземплярами. Это малосерийная модификация электрического гиперкара U9, а не новое поколение модели. Она построена на четырехмоторной платформе e⁴ (Yi Si Fang) и получила 1200-вольтовую архитектуру. BYD называет ее первой серийной автомобильной системой такого класса. Гиперкар получил четыре независимых электромотора суммарной мощностью 3018 лошадиных сил. Каждый развивает до 555 кВт и может вращаться со скоростью до 30 000 об/мин. От стандартного U9 версия отличается собственной системой распределения крутящего момента. У нее также более агрессивное аэродинамическое оперение с массивным антикрылом.
До рекордного заезда в Абу-Даби U9 Xtreme показал 496,22 км/ч в сентябре 2025 года на испытательном полигоне Automotive Testing Papenburg в Германии. Результат 503,17 км/ч выше этого показателя на 6,95 км/ч. В сравнении с Bugatti Chiron Super Sport 300+ и SSC Tuatara скоростные рекорды учитывают разные критерии серийности и проведения заездов. Издание Evo отмечает, что новый результат не прекращает споры вокруг рекордов других гиперкаров.
Китайский автопром представлен и более привычными моделями: в обзоре седанов из КНР сравниваются машины с разными моторами и коробками.
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