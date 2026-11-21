«Китайский Тигр» или законный наследник? Что скрывается за YJ2080

Китайский «Стражник» YJ2080 часто называют копией «Тигра». Но документы говорят об обратном: в 2008 году Пекин официально купил лицензию у «Рособоронэкспорта». Как российская платформа стала самостоятельной моделью — в нашем разборе.

Китайский «Стражник» YJ2080 часто называют копией «Тигра». Но документы говорят об обратном: в 2008 году Пекин официально купил лицензию у «Рособоронэкспорта». Как российская платформа стала самостоятельной моделью — в нашем разборе.

Пока одни спорят о копировании, другие изучают документы. Китайский бронеавтомобиль YJ2080, известный как «Стражник», часто называют «китайским Тигром». Однако история его появления — это не история промышленного шпионажа, а пример официальной сделки. Разбираемся, как российская техническая документация легла в основу самостоятельной китайской модели.

К 2016 году китайский производитель освоил полный цикл выпуска и показал локализованную машину на выставке China Military and Civilian Integration Expo. Выставка прошла в Пекине 4-6 июля 2016 года: Beijing Yanjing Motor Co. представила бронеавтомобиль YJ2080 — китайский вариант «Тигра» в исполнении СПМ-2, связанного с надежным ГАЗ-2330-36.

Это предшествовало лицензионной сделке с Россией. В 2008 году компания Beijing Yanjing Motor Co. приобрела у «Группы ГАЗ» через «Рособоронэкспорт» техническую документацию на ГАЗ-2330-36 «Тигр» (СПМ-2). В комплект поставки были включены и пять готовых бронеавтомобилей и пять машинокомплектов. Позднее стороны заключили новый контракт: он предусматривал поставку еще десяти готовых машин и комплектов для сборки.

Собранные автомобили получили обозначение YJ2080 и название «Стражник». Сначала их выпускали из российских комплектов, затем производили на местах. Поэтому Яньцзин («Страж», «Стражник») YJ2080C связан с российским конституционным соглашением, а не незаконным копированием. На выставке в 2016 году был представлен региональный YJ2080.

Китайская версия однако отличается от исходного «Тигра» внешним видом и оснащением. Вместо круглых передних фар установили прямоугольные, задние фонари также изменились; переработали и салон. Для YJ2080C предусмотрены дизельные двигатели мощностью 6,4 л мощностью 300 л.с. и 6,7 л мощность 240 л.с.

На базе «Стражника» появились собственные варианты, которых не было в российском оригинале. Среди них трехосные машины и версия с удлиненной колесной базой. Яньцзин также выпустила цельнометаллические фургоны; специальные модификации получили вооружение. Так лицензионная платформа превратилась в самостоятельную модель.