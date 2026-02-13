Дилеры рассказали, почему россияне стали реже покупать новые машины

13 февраля 2026, 10:58
Январский спад: почему продажи новых авто в России резко пошли вниз в 2026 году
Январский спад: почему продажи новых авто в России резко пошли вниз в 2026 году
Вышло исследование: в январе 2026 года российский рынок новых легковых автомобилей впервые за три месяца ушел в минус. Продажи просели почти на 10% по сравнению с прошлым годом. Какие факторы повлияли на ситуацию, почему даже льготные программы не спасли дилеров и что ждет покупателей - разбираемся в деталях.
По данным агентства «АВТОСТАТ», в январе 2026 года в России было реализовано 80,6 тысячи новых легковых автомобилей. Это почти на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такой спад стал первым за последние три месяца, ведь в ноябре и декабре 2025-го рынок демонстрировал уверенный рост. Однако начало нового года оказалось для автодилеров не самым радужным: спрос заметно просел, а покупатели стали осторожнее относиться к крупным тратам.
Генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич отметил, что январь выдался непростым не только из-за суровой зимы. Продажи новых машин оказались ниже даже по сравнению с не самым удачным январем 2025 года. По его словам, оптимистичные ожидания буквально «завалило снегом» - на рынке остались в основном те автомобили, которые были ввезены по прежним ставкам утилизационного сбора. Именно они и обеспечили основной объем продаж, но этого оказалось недостаточно для поддержания прежних темпов.
Директор департамента продаж новых автомобилей компании «РОЛЬФ» Николай Иванов объяснил, что январский результат - это следствие «вымытого» спроса. В конце 2025 года, когда стало известно о грядущем изменении правил расчета утильсбора и увеличении НДС, покупатели массово ринулись в салоны. В результате значительная часть потенциальных сделок, которые могли бы состояться в январе, была заключена еще в четвертом квартале прошлого года. Таким образом, рынок фактически «перенес» часть спроса вперед, оставив январь с заметным дефицитом покупателей.
Ситуацию усугубило и сокращение программ льготного автокредитования. Как подчеркнул директор по продажам новых автомобилей компании MAJOR Дмитрий Паршенцев, список моделей, подпадающих под государственную поддержку, существенно уменьшился. Это лишило рынок важного стимула, а вместе с ужесточением банковских требований и ростом ставок по кредитам, покупка нового автомобиля стала для многих россиян менее доступной. Финансирование стало сложнее получить, а одобрения - реже, что дополнительно охладило интерес к новым машинам.
В конце 2025 года российский рынок легковых автомобилей пережил настоящий ажиотаж. Причиной стал не только рост цен, но и ожидание изменений в налоговой и таможенной политике. Многие дилеры отмечали, что спрос на отдельные модели превышал предложение, а покупатели были готовы оформлять сделки буквально за считанные часы. Однако уже в январе 2026 года ситуация резко изменилась: на складах скопились автомобили, а покупатели стали выжидать, опасаясь дальнейших изменений на рынке.
Интересно, что снижение продаж новых автомобилей в январе совпало с падением объемов импорта. Как показал недавний анализ, опубликованный в материале о минимальных показателях ввоза легковых авто в Россию, январь стал одним из самых слабых месяцев по поставкам за последний год. Это дополнительно повлияло на ассортимент и ценовую политику дилеров, которые оказались в условиях ограниченного выбора и необходимости пересматривать свои стратегии продаж.
По информации «АВТОСТАТ», эксперты сходятся во мнении: январский спад - это не просто сезонное явление, а результат совокупности факторов. Изменения в законодательстве, сокращение льготных программ, ужесточение условий кредитования и общее снижение потребительской активности создали идеальный шторм для рынка новых автомобилей. В ближайшие месяцы дилеры будут вынуждены искать новые подходы к работе с клиентами, чтобы вернуть интерес покупателей и стабилизировать продажи.
Похожие материалы
-
15.02.2026, 19:33
КАМАЗ на «Дакаре»: почему спортивные победы не превращаются в мировые продажи
КАМАЗ уверенно лидирует на ралли «Дакар», но его успехи в спорте не отражаются на мировой коммерции. Почему российский бренд не может конкурировать с мировыми гигантами и что мешает ему выйти на новый уровень - разбираемся в деталях.Читать далее
-
15.02.2026, 19:25
Почему Toyota Land Cruiser 100 до сих пор вызывает споры среди владельцев и экспертов
Toyota Land Cruiser 100 - автомобиль, который не оставляет равнодушными ни поклонников, ни скептиков. В материале разобраны ключевые достоинства и недостатки этой модели, которые до сих пор вызывают жаркие обсуждения.Читать далее
-
15.02.2026, 12:47
Porsche Panamera 2027: обновление дизайна и технологий для флагманского лифтбека
Porsche готовит масштабное обновление Panamera: изменения коснутся как внешности, так и технической начинки. Модель обещает стать еще безопаснее и технологичнее, сохраняя при этом узнаваемый стиль. Эксперты уже обсуждают, как новинка повлияет на сегмент люксовых лифтбеков.Читать далее
-
15.02.2026, 10:52
Импорт подержанных авто из Японии в Россию: новые правила не изменили спрос
В России сохраняется интерес к японским автомобилям. Новые правила не повлияли на объемы ввоза. В январе 2026 года зафиксирован рост импорта. Лидеры среди моделей остались прежними.Читать далее
-
15.02.2026, 10:44
Ужесточение утильсбора на авто из ЕАЭС: дилеры и покупатели готовятся к росту цен
В России обсуждают новые условия для уплаты утильсбора. Изменения затронут всех участников рынка. Ожидаются перемены в ценах и спросе. Эксперты прогнозируют непростое будущее для покупателей.Читать далее
-
15.02.2026, 10:29
Китай готовит новый запрет для автомобильных рулей
В Китае обсуждают новые правила для автомобильных рулей. Власти планируют изменить стандарты безопасности. Ожидаются ограничения для нестандартных конструкций. Решение может повлиять на рынок электрокаров.Читать далее
-
15.02.2026, 09:42
Tenet: российский бренд на базе завода Volkswagen, новые кроссоверы и цены 2026
В России производят автомобили под маркой Tenet на бывшем заводе Volkswagen. В линейке - три кроссовера с разными характеристиками и ценами. Разбираемся, что стоит за этим проектом и как он может повлиять на рынок.Читать далее
-
15.02.2026, 08:43
Что делать с СТС при смене адреса: новые правила и штрафы для водителей
Вышло новое разъяснение: при смене прописки автомобилистам теперь обязательно менять СТС. Какие документы потребуются, сколько стоит процедура и что грозит за игнорирование - мало кто знает все нюансы. Разбираемся, почему это важно именно сейчас.Читать далее
-
15.02.2026, 08:39
Реальные расходы на содержание Honda Accord 7: сколько стоит каждый километр пути
Владельцы Honda Accord 7 часто спорят о реальных расходах на содержание. Мы разобрали все траты на обслуживание, ремонт и топливо, чтобы понять, во сколько обходится эта модель сегодня. Актуальные цифры и неожиданные выводы.Читать далее
-
15.02.2026, 08:26
ГАЗ-51: советский грузовик, изменивший автопром и экспортировавшийся по всему миру
ГАЗ-51 стал символом целой эпохи и задал стандарты для грузовых автомобилей в СССР. Его история - это не только про технику, но и про влияние зарубежных идей, массовое производство и уникальные решения, актуальные и сегодня.Читать далее
Похожие материалы
-
15.02.2026, 19:33
КАМАЗ на «Дакаре»: почему спортивные победы не превращаются в мировые продажи
КАМАЗ уверенно лидирует на ралли «Дакар», но его успехи в спорте не отражаются на мировой коммерции. Почему российский бренд не может конкурировать с мировыми гигантами и что мешает ему выйти на новый уровень - разбираемся в деталях.Читать далее
-
15.02.2026, 19:25
Почему Toyota Land Cruiser 100 до сих пор вызывает споры среди владельцев и экспертов
Toyota Land Cruiser 100 - автомобиль, который не оставляет равнодушными ни поклонников, ни скептиков. В материале разобраны ключевые достоинства и недостатки этой модели, которые до сих пор вызывают жаркие обсуждения.Читать далее
-
15.02.2026, 12:47
Porsche Panamera 2027: обновление дизайна и технологий для флагманского лифтбека
Porsche готовит масштабное обновление Panamera: изменения коснутся как внешности, так и технической начинки. Модель обещает стать еще безопаснее и технологичнее, сохраняя при этом узнаваемый стиль. Эксперты уже обсуждают, как новинка повлияет на сегмент люксовых лифтбеков.Читать далее
-
15.02.2026, 10:52
Импорт подержанных авто из Японии в Россию: новые правила не изменили спрос
В России сохраняется интерес к японским автомобилям. Новые правила не повлияли на объемы ввоза. В январе 2026 года зафиксирован рост импорта. Лидеры среди моделей остались прежними.Читать далее
-
15.02.2026, 10:44
Ужесточение утильсбора на авто из ЕАЭС: дилеры и покупатели готовятся к росту цен
В России обсуждают новые условия для уплаты утильсбора. Изменения затронут всех участников рынка. Ожидаются перемены в ценах и спросе. Эксперты прогнозируют непростое будущее для покупателей.Читать далее
-
15.02.2026, 10:29
Китай готовит новый запрет для автомобильных рулей
В Китае обсуждают новые правила для автомобильных рулей. Власти планируют изменить стандарты безопасности. Ожидаются ограничения для нестандартных конструкций. Решение может повлиять на рынок электрокаров.Читать далее
-
15.02.2026, 09:42
Tenet: российский бренд на базе завода Volkswagen, новые кроссоверы и цены 2026
В России производят автомобили под маркой Tenet на бывшем заводе Volkswagen. В линейке - три кроссовера с разными характеристиками и ценами. Разбираемся, что стоит за этим проектом и как он может повлиять на рынок.Читать далее
-
15.02.2026, 08:43
Что делать с СТС при смене адреса: новые правила и штрафы для водителей
Вышло новое разъяснение: при смене прописки автомобилистам теперь обязательно менять СТС. Какие документы потребуются, сколько стоит процедура и что грозит за игнорирование - мало кто знает все нюансы. Разбираемся, почему это важно именно сейчас.Читать далее
-
15.02.2026, 08:39
Реальные расходы на содержание Honda Accord 7: сколько стоит каждый километр пути
Владельцы Honda Accord 7 часто спорят о реальных расходах на содержание. Мы разобрали все траты на обслуживание, ремонт и топливо, чтобы понять, во сколько обходится эта модель сегодня. Актуальные цифры и неожиданные выводы.Читать далее
-
15.02.2026, 08:26
ГАЗ-51: советский грузовик, изменивший автопром и экспортировавшийся по всему миру
ГАЗ-51 стал символом целой эпохи и задал стандарты для грузовых автомобилей в СССР. Его история - это не только про технику, но и про влияние зарубежных идей, массовое производство и уникальные решения, актуальные и сегодня.Читать далее