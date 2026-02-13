Дилеры рассказали, почему россияне стали реже покупать новые машины

Январский спад: почему продажи новых авто в России резко пошли вниз в 2026 году

Вышло исследование: в январе 2026 года российский рынок новых легковых автомобилей впервые за три месяца ушел в минус. Продажи просели почти на 10% по сравнению с прошлым годом. Какие факторы повлияли на ситуацию, почему даже льготные программы не спасли дилеров и что ждет покупателей - разбираемся в деталях.

Вышло исследование: в январе 2026 года российский рынок новых легковых автомобилей впервые за три месяца ушел в минус. Продажи просели почти на 10% по сравнению с прошлым годом. Какие факторы повлияли на ситуацию, почему даже льготные программы не спасли дилеров и что ждет покупателей - разбираемся в деталях.

По данным агентства «АВТОСТАТ», в январе 2026 года в России было реализовано 80,6 тысячи новых легковых автомобилей. Это почти на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такой спад стал первым за последние три месяца, ведь в ноябре и декабре 2025-го рынок демонстрировал уверенный рост. Однако начало нового года оказалось для автодилеров не самым радужным: спрос заметно просел, а покупатели стали осторожнее относиться к крупным тратам.

Генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич отметил, что январь выдался непростым не только из-за суровой зимы. Продажи новых машин оказались ниже даже по сравнению с не самым удачным январем 2025 года. По его словам, оптимистичные ожидания буквально «завалило снегом» - на рынке остались в основном те автомобили, которые были ввезены по прежним ставкам утилизационного сбора. Именно они и обеспечили основной объем продаж, но этого оказалось недостаточно для поддержания прежних темпов.

Директор департамента продаж новых автомобилей компании «РОЛЬФ» Николай Иванов объяснил, что январский результат - это следствие «вымытого» спроса. В конце 2025 года, когда стало известно о грядущем изменении правил расчета утильсбора и увеличении НДС, покупатели массово ринулись в салоны. В результате значительная часть потенциальных сделок, которые могли бы состояться в январе, была заключена еще в четвертом квартале прошлого года. Таким образом, рынок фактически «перенес» часть спроса вперед, оставив январь с заметным дефицитом покупателей.

Ситуацию усугубило и сокращение программ льготного автокредитования. Как подчеркнул директор по продажам новых автомобилей компании MAJOR Дмитрий Паршенцев, список моделей, подпадающих под государственную поддержку, существенно уменьшился. Это лишило рынок важного стимула, а вместе с ужесточением банковских требований и ростом ставок по кредитам, покупка нового автомобиля стала для многих россиян менее доступной. Финансирование стало сложнее получить, а одобрения - реже, что дополнительно охладило интерес к новым машинам.

В конце 2025 года российский рынок легковых автомобилей пережил настоящий ажиотаж. Причиной стал не только рост цен, но и ожидание изменений в налоговой и таможенной политике. Многие дилеры отмечали, что спрос на отдельные модели превышал предложение, а покупатели были готовы оформлять сделки буквально за считанные часы. Однако уже в январе 2026 года ситуация резко изменилась: на складах скопились автомобили, а покупатели стали выжидать, опасаясь дальнейших изменений на рынке.

Интересно, что снижение продаж новых автомобилей в январе совпало с падением объемов импорта. Как показал недавний анализ, опубликованный в материале о минимальных показателях ввоза легковых авто в Россию, январь стал одним из самых слабых месяцев по поставкам за последний год. Это дополнительно повлияло на ассортимент и ценовую политику дилеров, которые оказались в условиях ограниченного выбора и необходимости пересматривать свои стратегии продаж.

По информации «АВТОСТАТ», эксперты сходятся во мнении: январский спад - это не просто сезонное явление, а результат совокупности факторов. Изменения в законодательстве, сокращение льготных программ, ужесточение условий кредитования и общее снижение потребительской активности создали идеальный шторм для рынка новых автомобилей. В ближайшие месяцы дилеры будут вынуждены искать новые подходы к работе с клиентами, чтобы вернуть интерес покупателей и стабилизировать продажи.