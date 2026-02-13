Дилеры рассказали, почему россияне стали реже покупать новые машины

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дмитрий Новиков

13 февраля 2026, 10:58

Январский спад: почему продажи новых авто в России резко пошли вниз в 2026 году

Январский спад: почему продажи новых авто в России резко пошли вниз в 2026 году

Дилеры рассказали, почему россияне стали реже покупать новые машины

Январский спад: почему продажи новых авто в России резко пошли вниз в 2026 году

Вышло исследование: в январе 2026 года российский рынок новых легковых автомобилей впервые за три месяца ушел в минус. Продажи просели почти на 10% по сравнению с прошлым годом. Какие факторы повлияли на ситуацию, почему даже льготные программы не спасли дилеров и что ждет покупателей - разбираемся в деталях.

Вышло исследование: в январе 2026 года российский рынок новых легковых автомобилей впервые за три месяца ушел в минус. Продажи просели почти на 10% по сравнению с прошлым годом. Какие факторы повлияли на ситуацию, почему даже льготные программы не спасли дилеров и что ждет покупателей - разбираемся в деталях.

По данным агентства «АВТОСТАТ», в январе 2026 года в России было реализовано 80,6 тысячи новых легковых автомобилей. Это почти на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такой спад стал первым за последние три месяца, ведь в ноябре и декабре 2025-го рынок демонстрировал уверенный рост. Однако начало нового года оказалось для автодилеров не самым радужным: спрос заметно просел, а покупатели стали осторожнее относиться к крупным тратам.

Генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич отметил, что январь выдался непростым не только из-за суровой зимы. Продажи новых машин оказались ниже даже по сравнению с не самым удачным январем 2025 года. По его словам, оптимистичные ожидания буквально «завалило снегом» - на рынке остались в основном те автомобили, которые были ввезены по прежним ставкам утилизационного сбора. Именно они и обеспечили основной объем продаж, но этого оказалось недостаточно для поддержания прежних темпов.

Директор департамента продаж новых автомобилей компании «РОЛЬФ» Николай Иванов объяснил, что январский результат - это следствие «вымытого» спроса. В конце 2025 года, когда стало известно о грядущем изменении правил расчета утильсбора и увеличении НДС, покупатели массово ринулись в салоны. В результате значительная часть потенциальных сделок, которые могли бы состояться в январе, была заключена еще в четвертом квартале прошлого года. Таким образом, рынок фактически «перенес» часть спроса вперед, оставив январь с заметным дефицитом покупателей.

Ситуацию усугубило и сокращение программ льготного автокредитования. Как подчеркнул директор по продажам новых автомобилей компании MAJOR Дмитрий Паршенцев, список моделей, подпадающих под государственную поддержку, существенно уменьшился. Это лишило рынок важного стимула, а вместе с ужесточением банковских требований и ростом ставок по кредитам, покупка нового автомобиля стала для многих россиян менее доступной. Финансирование стало сложнее получить, а одобрения - реже, что дополнительно охладило интерес к новым машинам.

В конце 2025 года российский рынок легковых автомобилей пережил настоящий ажиотаж. Причиной стал не только рост цен, но и ожидание изменений в налоговой и таможенной политике. Многие дилеры отмечали, что спрос на отдельные модели превышал предложение, а покупатели были готовы оформлять сделки буквально за считанные часы. Однако уже в январе 2026 года ситуация резко изменилась: на складах скопились автомобили, а покупатели стали выжидать, опасаясь дальнейших изменений на рынке.

Интересно, что снижение продаж новых автомобилей в январе совпало с падением объемов импорта. Как показал недавний анализ, опубликованный в материале о минимальных показателях ввоза легковых авто в Россию, январь стал одним из самых слабых месяцев по поставкам за последний год. Это дополнительно повлияло на ассортимент и ценовую политику дилеров, которые оказались в условиях ограниченного выбора и необходимости пересматривать свои стратегии продаж.

По информации «АВТОСТАТ», эксперты сходятся во мнении: январский спад - это не просто сезонное явление, а результат совокупности факторов. Изменения в законодательстве, сокращение льготных программ, ужесточение условий кредитования и общее снижение потребительской активности создали идеальный шторм для рынка новых автомобилей. В ближайшие месяцы дилеры будут вынуждены искать новые подходы к работе с клиентами, чтобы вернуть интерес покупателей и стабилизировать продажи.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Калибр для Lada Azimut: на АвтоВАЗе появился эталонный кузов для нового кроссовера
Гибридный Deepal G318: старт сборки в Калининграде и особенности для России
Changan CS35MAX: старт продаж нового поколения кроссовера в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электромобили
Baojun Yunduo и еще 48 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Lexus RZ и еще 50 моделей
Мини-вэны
WEY 80 и еще 138 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Благовещенск Магнитогорск Тверь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться