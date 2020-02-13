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13 февраля 2020, 15:23

Январский ТОП-10 автомобильных продаж в Петербурге

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Фото: pinterest.com
Эксперты аналитического агентства «Автостат» подвели итоги январских продаж новых автомобилей в Санкт-Петербурге. После двухмесячного перерыва лидерские позиции вернул себе компактный кроссовер Hyundai Creta.
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По данным «Автостата», в январе 2020 года петербургские дилеры реализовали 284 кроссовера Hyundai Creta. Рост продаж почти в 1,5 раза (+47,9%) позволил модели вырваться в лидеры. Предыдущий раз «Крета» занимала первое место в Петербурге в октябре 2019 года, но по итогам года удержать титул бестселлера ей все-таки не удалось.

Второе место в январе досталось лидеру прошлого года, семейству Kia Rio. За месяц дилеры продали 231 экземпляр или на 13,8% больше, чем в январе 2019-го. Третья строчка досталась Lada Vesta, которая завершила январь с результатом 218 проданных автомобилей и плюс 37,1%.

Замыкают пятерку лидеров петербургского авторынка в январе седаны Volkswagen Polo (207 экз., +24%) и кроссоверы Mitsubishi Outlander (175 экз.; +3,5%). Также в ТОП-10 самых востребованных моделей по итогам минувшего месяца вошли: Volkswagen Tiguan (173 экз.; +50,4%), Hyundai Solaris (159 экз.; -43,0%), Lada Largus (147 экз.; -3,3%), Skoda Octavia (131 экз.; +47,2%) и Skoda Kodiaq (129 экз.; +79,2%).

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Отзывы по теме
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Январский ТОП-10 автомобильных продаж в Петербурге
{{material_128657}}По данным «Автостата», в январе 2020 года петербургские дилеры реализовали 284 кроссовера Hyundai Creta. Рост продаж почти в 1,5 раза (+47,9%) позволил модели вырваться в лидеры. Предыдущий раз «Крета» занимала первое место в Петербурге в октябре 2019 года, но по итогам года удержать титул бестселлера ей все-таки не удалось.Второе место в январе досталось лидеру прошлого года, семейству Kia Rio. За месяц дилеры продали 231 экземпляр или на 13,8% больше, чем в январе 2019-го. Третья строчка досталась Lada Vesta, которая завершила январь с результатом 218 проданных автомобилей и плюс 37,1%.Замыкают пятерку лидеров петербургского авторынка в январе седаны Volkswagen Polo (207 экз., +24%) и кроссоверы Mitsubishi Outlander (175 экз.; +3,5%). Также в ТОП-10 самых востребованных моделей по итогам минувшего месяца вошли: Volkswagen Tiguan (173 экз.; +50,4%), Hyundai Solaris (159 экз.; -43,0%), Lada Largus (147 экз.; -3,3%), Skoda Octavia (131 экз.; +47,2%) и Skoda Kodiaq (129 экз.; +79,2%).
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Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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