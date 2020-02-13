13 февраля 2020, 15:23
Январский ТОП-10 автомобильных продаж в Петербурге
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Фото: pinterest.com
Эксперты аналитического агентства «Автостат» подвели итоги январских продаж новых автомобилей в Санкт-Петербурге. После двухмесячного перерыва лидерские позиции вернул себе компактный кроссовер Hyundai Creta.
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В минувшем году в Санкт-Петербурге было продано 96,2 тысячи новых легковых автомобилей. По сравнению с 2018 ...Читать далее
Второе место в январе досталось лидеру прошлого года, семейству Kia Rio. За месяц дилеры продали 231 экземпляр или на 13,8% больше, чем в январе 2019-го. Третья строчка досталась Lada Vesta, которая завершила январь с результатом 218 проданных автомобилей и плюс 37,1%.
Замыкают пятерку лидеров петербургского авторынка в январе седаны Volkswagen Polo (207 экз., +24%) и кроссоверы Mitsubishi Outlander (175 экз.; +3,5%). Также в ТОП-10 самых востребованных моделей по итогам минувшего месяца вошли: Volkswagen Tiguan (173 экз.; +50,4%), Hyundai Solaris (159 экз.; -43,0%), Lada Largus (147 экз.; -3,3%), Skoda Octavia (131 экз.; +47,2%) и Skoda Kodiaq (129 экз.; +79,2%).
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Секонд-тест Volkswagen Pointer: малый ход
20.01.2020, 00:22
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15.01.2020, 00:15
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Комментарии пользователей
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Интересно, дешевый это сколько по мнению порше. Если сейчас минимум 4,2 млн рублей, ну сколько они скинут... Навряд ли народ, у кого есть 4,2 будет покупать бюджетную версию порше
Задняя дверь открывается, как у японских автомобилей, т.е. в наших условиях - в сторону проезжей части, а не в сторону тротуара. Кроме того и подвеска запасного колеса сокращает видимость при движении задним ходом. Странно, что это не видят наши конструкторы, слепо копируя японцев.
Хочу с Вами поделиться моей ситуацией , вчера на Бронницкой попала в ДТП , так бывает
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