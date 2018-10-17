17 октября 2018, 13:58

Японцы оставят Европу без дизелей

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Японские автопроизводители постепенно выводят с европейского рынка дизельные версии своих автомобилей. Ранее о прекращении поставок дизельных машин в Европу сообщили Toyota и Nissan. Теперь стало известно об аналогичных планах Suzuki и Mitsubishi. Единственным крупным японским автопроизводителем, который сохраняет дизельные версии своих моделей в Европе, остается Mazda.
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Японцы оставят Европу без дизелей Suzuki, Mitsubishi
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Компания Suzuki планирует прекратить продажи дизельных автомобилей в Европе к концу нынешнего года. Производство версий на тяжелом топливе на заводе в Венгрии японская марка остановила еще в начале 2018-го. Доля дизельных машин в общем объеме европейских продаж Suzuki в последнее время не превышала 10%.

У Mitsubishi наблюдается схожая ситуация. Но компания пока решила ограничиться только двумя крупнейшими европейскими рынками. Дизельные Mitsubishi не будут продавать в Великобритании и Германии. Постепенно к ним могут присоединиться и другие страны Европы. В любом случае, автопроизводители следуют за потребительским спросом. В последнее время покупатели в Европе резко утратили интерес к дизельным автомобилям. Хотя дизельные Mitsubishi пользуются большей популярностью, чем дизельные Suzuki. Их доля составляет до 30% в европейских продажах марки.

Интерес к дизельным автомобилям стал падать с 2015 года, после скандала с фальсификацией выбросов в Volkswagen. Если в 2011 году доля продаж дизельных машин составляла до 50%, то в 2017 году она сократилась до 44,4%. Если тенденция сохранится и дальше, то к 2022 году их доля уменьшится до 35,2%.

По собственной информации 110km.ru
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Японцы оставят Европу без дизелей
{{material_124599}}Компания Suzuki планирует прекратить продажи дизельных автомобилей в Европе к концу нынешнего года. Производство версий на тяжелом топливе на заводе в Венгрии японская марка остановила еще в начале 2018-го. Доля дизельных машин в общем объеме европейских продаж Suzuki в последнее время не превышала 10%.У Mitsubishi наблюдается схожая ситуация. Но компания пока решила ограничиться только двумя крупнейшими европейскими рынками. Дизельные Mitsubishi не будут продавать в Великобритании и Германии. Постепенно к ним могут присоединиться и другие страны Европы. В любом случае, автопроизводители следуют за потребительским спросом. В последнее время покупатели в Европе резко утратили интерес к дизельным автомобилям. Хотя дизельные Mitsubishi пользуются большей популярностью, чем дизельные Suzuki. Их доля составляет до 30% в европейских продажах марки.Интерес к дизельным автомобилям стал падать с 2015 года, после скандала с фальсификацией выбросов в Volkswagen. Если в 2011 году доля продаж дизельных машин составляла до 50%, то в 2017 году она сократилась до 44,4%. Если тенденция сохранится и дальше, то к 2022 году их доля уменьшится до 35,2%.
2018-10-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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