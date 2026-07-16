Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

16 июля 2026, 13:56

Японцы придумали бак-душ для кроссоверов: 40 литров воды на крыше без потери места

Японцы придумали бак-душ для кроссоверов: 40 литров воды на крыше без потери места

40 литров воды на крыше и душ из салона: CRAFT WORKS показала инновационный бак для внедорожников

Японцы придумали бак-душ для кроссоверов: 40 литров воды на крыше без потери места

В Японии появился необычный аксессуар для кроссоверов и внедорожников - 40-литровый бак с душем, который крепится на крышу и не занимает место в багажнике. Решение актуально на фоне роста популярности автотуризма и спроса на практичные гаджеты для отдыха.

В Японии появился необычный аксессуар для кроссоверов и внедорожников - 40-литровый бак с душем, который крепится на крышу и не занимает место в багажнике. Решение актуально на фоне роста популярности автотуризма и спроса на практичные гаджеты для отдыха.

Японский рынок автомобильных аксессуаров снова удивляет: компания CRAFT WORKS вывела на рынок 40-литровый бак для воды, который крепится на крышу кроссоверов, внедорожников и минивэнов. Это решение сразу привлекло внимание автолюбителей, ведь оно позволяет не только перевозить запас воды, но и использовать автомобиль как полноценную мобильную душевую.

В последние годы в Японии наблюдается настоящий бум на товары для автотуризма. Спрос на компактные кухни, складные кровати и автономные душевые системы растёт, а производители ищут новые способы рационального использования пространства машины. Новый бак CRAFT WORKS — запоминающийся пример такого решения: он не занимает места в багажнике, а устанавливается на экспедиционный багажник с Т-образными направляющими, что особенно удобно для длительных поездок и отдыха на природе.

Главная техническая особенность — встроенный механический насос, который подключается к 12-вольтовой розетке автомобиля. Пользователь может выбирать между мощной струёй и мягким туманом, что делает устройство универсальным: после купания можно ополоснуть ноги от песка, промыть оборудование, вымыть руки или даже помыть лапы питомцу перед посадкой в салон. При этом бак легко превращается в обычный контейнер для хранения, если вода не требуется.

Габариты бака составляют 1500×450×160 мм, вес полностью заполненного резервуара достигает 40 кг. Перед установкой производитель рекомендует убедиться, что крыша и багажник автомобиля рассчитаны на такую нагрузку. Бак подходит для большинства популярных моделей кроссоверов, внедорожников, а также минивэнов, что расширяет круг покупателей.

На японском рынке уже открыт приём предварительных заказов на бак CRAFT WORKS, рекомендованная цена начинается с 39 тысяч иен (примерно 18 500 рублей по текущему курсу). Для российского рынка подобное решение может быть особенно актуальным: многие автолюбители сталкиваются с нехваткой места в багажнике, а мобильный душ пригодится не только на природе, но и в условиях перебоев с централизованным водоснабжением. Важно помнить, что при выборе таких аксессуаров следует учитывать допустимую нагрузку на крышу и особенности крепления, чтобы избежать повреждений автомобиля.

Интересно, что подобные решения становятся всё более востребованными не только среди любителей походов, но и среди тех, кто заботится о запасе воды на случай непредвиденных ситуаций. Запас воды может пригодиться при отключении водоснабжения или длительном нахождении в автомобиле. Эксперты отмечают, что японские производители часто опережают конкурентов в части практичности и инноваций. Например, в материале о том, как владельцы спорткаров проводят эксперименты с багажниками, можно увидеть, как меняются требования к функциональности даже в самых современных моделях — подробнее об этом рассказывается в разборе эксперимента с багажником Acura NSX и Honda Motocompo .

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