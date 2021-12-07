7 декабря 2021, 12:25
Японцы придумали новую зимнюю опцию: она должна понравиться российским водителям
Японский производитель автокомпонентов PIAA выпустил в продажу новую интересную зимнюю опцию. Она представляет собой кольцо прозрачной пленки, которая клеится на поверхность фар и фонарей.
Автор: автожурналист Фото: PIAA
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Фото: PIAA
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Фото: PIAA
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Фото: PIAA
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Система автоматически включается, когда температура воздуха опускается ниже 5 градусов Цельсия и способна разогреваться до 60 градусов. Пленка плотно держится на фарах и не боится мойки высокого давления. Однако производитель рекомендует менять пленку раз в год. В Японии комплект из двух наклеек стоит 16 тысяч иен или порядка 10 тысяч рублей в пересчете по курсу.
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