Японцы пришли в восторг от российского Aurus
Фото: РИА Новости
В комментариях читатели отметили некоторое внешнее сходство с автомобилями Rolls-Royce, но все сошлись во мнении, что Aurus – достойный автомобиль для президента супердержавы. Вот лишь некоторые восторженные отзывы о российской новинке:
«Внешне — представительский лимузин высшего класса. Внутри — бронетранспортер. Да, такой и должна быть машина самого сильного президента на планете!»
«Да, серьезная машина! А мне казалось, что русские умеют производить только «коммунистических уродцев»! 7 тонн весом и такая динамика. Выдержит взрыв мины и попадание ракеты!»
«Сильная вещь! Интересно, что двигатель и электрика разрабатывались в сотрудничестве с Германией. Кажется, Берлин и Москва в политическом отношении спорят друг с другом, а в экономическом активно сотрудничают. Вот как надо!»
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