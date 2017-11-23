Японцы признали Suzuki Swift «Автомобилем года»
Автомобиль дебютировал на Международном Женевском автосалоне в марте 2017 года. Он базируется на платформе Heartect и отличается сверхлёгким кузовом и спортивным функциональным интерьером. Продажи «Стрижа» в Европе стартовали в текущем году. В российских прайс-листах такой модели, увы, пока нет.
3,8-метровый автомобиль оснащается 2 типами моторов на выбор - 1-литровым и 1,2-литровым. Средний расход топлива составляет 4-4,6 л/100 км пути. У версии Swift Sport под капотом 1,4-литровый 140-сильный агрегат серии Boosterjet. Стоимость самого доступного варианта - 13 250 евро. В самой оснащенной вариации автомобиль стоит почти 17 тыс. евро. «Спортсмен» еще дороже.
Интересно, Swift получает звание «Автомобиль года» уже третий раз подряд, а для Suzuki награда стала 7-й по счёту. Ранее автомобилями года становились такие модели, как Wagon R+ (1993 год), Wagon R+ и Wagon R+ Stingray (2008 год), Swift (2005 и 2010 года), Hustler (2014 год) и Alto (2015 год).
На сей раз эксперты Конференции автомобильных исследователей и журналистов отметили многогранность линейки Swift, отвечающей разным покупательским потребностям. И особняком тут стоят динамичная и маневренная версия Swift Sport, представленная этой осенью во Франкфурте, а также гибридная модификация Swift, с трансмиссией Auto Gear Shift.
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