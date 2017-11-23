23 ноября 2017, 13:32

Японцы признали Suzuki Swift «Автомобилем года»

На Конференции автомобильных исследователей и журналистов в Японии объявлен лауреат премии «Автомобиль года 2017». Этот тиутл достался субкомпактному Suzuki Swift третьего поколения.
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Японцы признали Suzuki Swift «Автомобилем года» Suzuki Swift

Автомобиль дебютировал на Международном Женевском автосалоне в марте 2017 года. Он базируется на платформе Heartect и отличается сверхлёгким кузовом и спортивным функциональным интерьером. Продажи «Стрижа» в Европе стартовали в текущем году. В российских прайс-листах такой модели, увы, пока нет.

3,8-метровый автомобиль оснащается 2 типами моторов на выбор - 1-литровым и 1,2-литровым. Средний расход топлива составляет 4-4,6 л/100 км пути. У версии Swift Sport под капотом 1,4-литровый 140-сильный агрегат серии Boosterjet. Стоимость самого доступного варианта - 13 250 евро. В самой оснащенной вариации автомобиль стоит почти 17 тыс. евро. «Спортсмен» еще дороже.

Интересно, Swift получает звание «Автомобиль года» уже третий раз подряд, а для Suzuki  награда стала 7-й по счёту. Ранее автомобилями года становились такие модели, как Wagon R+ (1993 год), Wagon R+ и Wagon R+ Stingray (2008 год), Swift (2005 и 2010 года), Hustler (2014 год) и Alto (2015 год).

На сей раз эксперты Конференции автомобильных исследователей и журналистов отметили многогранность линейки Swift, отвечающей разным покупательским потребностям. И особняком тут стоят динамичная и маневренная версия Swift Sport, представленная этой осенью во Франкфурте, а также гибридная модификация Swift, с трансмиссией Auto Gear Shift.

Новости Судзуки, Сузуки Свифт

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Я бы луше не спрашивал совета тут, а повез на СТО, там мб что-то намутят с ней нормельное
JohnParker
схватывает,но не заводится
| Менял насос в баке, мыл бак, менял фильтр.машина 1992года.проехал километров 200.вечером все в норме.утром схватываетсразу, но не заводится.поменял свечи-тот же резульиат.подсаажите в чем причина.
dinya
спасите помогите свист под капотом
Привет, да пробег тут не причем! Просто не качественно сделали! у тебя маховик подтянуть нужно ) ) ) позвони сюда +7 (926) 681 81 29
Бугай
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Японцы признали Suzuki Swift «Автомобилем года»
Автомобиль дебютировал на Международном Женевском автосалоне в марте 2017 года. Он базируется на платформе Heartect и отличается сверхлёгким кузовом и спортивным функциональным интерьером. Продажи «Стрижа» в Европе стартовали в текущем году. В российских прайс-листах такой модели, увы, пока нет.3,8-метровый автомобиль оснащается 2 типами моторов на выбор - 1-литровым и 1,2-литровым. Средний расход топлива составляет 4-4,6 л/100 км пути. У версии Swift Sport под капотом 1,4-литровый 140-сильный агрегат серии Boosterjet. Стоимость самого доступного варианта - 13 250 евро. В самой оснащенной вариации автомобиль стоит почти 17 тыс. евро. «Спортсмен» еще дороже. Интересно, Swift получает звание «Автомобиль года» уже третий раз подряд, а для Suzuki  награда стала 7-й по счёту. Ранее автомобилями года становились такие модели, как Wagon R+ (1993 год), Wagon R+ и Wagon R+ Stingray (2008 год), Swift (2005 и 2010 года), Hustler (2014 год) и Alto (2015 год). На сей раз эксперты Конференции автомобильных исследователей и журналистов отметили многогранность линейки Swift, отвечающей разным покупательским потребностям. И особняком тут стоят динамичная и маневренная версия Swift Sport, представленная этой осенью во Франкфурте, а также гибридная модификация Swift, с трансмиссией Auto Gear Shift.
2017-11-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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