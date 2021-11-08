Японцы продолжают обсуждать нашу «Ниву»: вот, что они думают
Сейчас новую Lada Niva можно купить и в Японии. Цены начинаются от 2,98 млн иен. Читатели в комментариях отмечали, что японские автомобили в последнее время становятся все дороже, и российская Niva могла бы стать разумной альтернативой Suzuki Jimny, особенно ее 5-дверная версия, которой у «Джимни» пока нет.
Также многим японским автолюбителям нравится классический дизайн внедорожников с квадратным кузовом и круглыми фарами. Тем более, что сейчас по всему миру наблюдается бум на ретро. А надежность и неприхотливость российской «Нивы» не вызывает сомнений.
Тем не менее, некоторые читатели выражали недоумение, почему в статье нет ни слова о недостатках «Нивы». Они, в частности, указывали на необходимость оснастить внедорожник мощным кондиционером и модернизированной системой охлаждения, чтобы автомобиль и его пассажиры не перегревались в жару.
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