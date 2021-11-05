Японцы сделали необычную лодку, которую надо заправлять водородом: вот как она выглядит
Фото: Asahi
На заливе близ Осаки (Япония) прошли демонстрационные заплывы лодки, вмещающей на своем борту 10 человек и оснащенной водородной системой сравни той, что применяет корпорация Toyota на своем автомобиле Mirai. Электричество вырабатывается посредством химической реакции водорода и кислорода.
Самой важной особенностью новой системы является то, что она не выделяет CO2 или другой вид выхлопных газов. При этом водородный мотор способен ускорять лодку быстрее, чем двигатели, использующие традиционное горючее. Разница, по оценкам производителя, может достигать тройной величины.
Yanmar взяла на себя обязательство разработать экологичную лодку 3 года назад. При этом для коммерческого использования водородные катера и яхты могут массово появиться к 2025 году, отмечают представители компании.
В аналогичном направлении работает другая японская компания – Iwatani, которая в минувшем в августе начала сотрудничать с Kansai Electric Power Co. и Токийским университетом морской науки и техники. Цель у партнеров та же – создание лодки на водородном топливе. Шаги компаний-конкурентов происходят на фоне глобальной тенденции сокращения выбросов CO2 на воде.
Международная морская организация заявляет, что выбросы парниковых газов от международного судоходства должны быть сведены к нулю «как можно скорее». Аналогичным образом японское правительство объявило о планах сделать страну полностью свободной от углерода к 2050 году. Параллельно был учрежден фонд в 2 трлн иен (17,54 млрд долларов), чтобы помочь укрепить развитие альтернативных топливных технологий. Из средств фонда в общей сложности 35 млрд иен выделяется на изобретение двигателей для судов, работающих на водороде и аммиаке.
Пока что не решена основная проблема: ограниченный уровень мощности и производительности водородных двигателей затрудняет их использование на больших судах, осуществляющих дальние морские круизы. По этой причине водородная технология сегодня может применяться только на небольших лодках, выходящих в море на короткие расстояния. Но, как известно, дальняя дорога начинается с первого шага…
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