Японцы восхитились российской «Буханкой»: у нее есть своя изюминка, которой нет у Land Cruiser
В комментариях пользователи хвалили классический дизайн «Буханки» с округлыми фарами на «симпатичной мордашке», надежное долговечное шасси и агрегаты, которые способны с легкостью переносить суровые русские зимы. «Зачем обновлять модельный ряд, если есть надежная конструкция и четкая концепция», - вопрошают читатели. Они уверены, что у фургона УАЗ есть своя изюминка, которой нет у Land Cruiser и Chevrolet, поэтому он продается так долго.
Другие писали, что «Буханке» не хватает дизельной версии, или что есть претензии к работе бензинового мотора. Его слабое место – недоработанный инжектор и проблемы с электрикой. Некоторые владельцы также жаловались, что на новых автомобилях подтекает не только масло, но даже бензин. Именно трудности с обслуживанием и нехватка запчастей отпугивает японских любителей простых и надежных внедорожников.
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