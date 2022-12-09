Японцы выбрали лучший автомобиль года
Второе место с результатом 320 баллов досталось Honda Civic e:HEV / Civic Type R. На третьем месте со значительным отставанием от лидеров расположился Toyota Crown, набравший 236 баллов. Замыкают пятерку лидеров кроссоверы Mazda CX-60 (141 балл) и Nissan X-Trail (84 балла).
Лучшим автомобилем среди иностранных брендов стал корейский электрический кроссовер Hyundai Ioniq 5, набравший всего 75 баллов. Renault Arkana получил 70 баллов, а электрический BMW iX – только 45 баллов. Изначально список состоял из 48 автомобилей, победителя выбирали из 11 финалистов. В прошлом году лучшим автомобилем в Японии признали Nissan Note / Note Aura.
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-
09.12.2022, 08:53
Стало известно, кто будет осваивать бывший завод Nissan в Петербурге
В ноябре завершилась сделка по передаче российских активов Nissan Минпромторгу РФ в лице ФГУП «НАМИ». Новый собственник сразу заявил, что планирует возобновить на предприятии сборку автомобилей. Сейчас стало известно, какому производителю доверят оперативное управление.Читать далее
-
08.12.2022, 17:30
Беларусы приглашают россиян за автомобилями Lada: с ABS и новогодними скидками
Дилерская сеть Lada в Республике Беларусь объявила о начале новогодней распродажи имеющихся в наличии автомобилей Lada. Машины могут купить граждане стран Таможенного союза, в том числе и за российские рубли. За седан Lada Vesta просят 1 099 000 рублей.Читать далее
-
08.12.2022, 16:38
Самые долговечные автомобили в мире: в ТОП-10 вошли шесть моделей Toyota
Эксперты агентства ISeeCars изучили миллионы автомобилей, выпущенных за последние два десятилетия, чтобы определить, какие модели можно назвать наиболее долговечными. Они остаются в строю, пока на одометре одна сотня тысяч километров сменяет другую.Читать далее
-
08.12.2022, 14:39
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Очередная зловещая новость о сбоях в автоэлектронике пришла из Китая. На этот раз героем ЧП оказалась не Tesla, а кроссовер Haval H6, который взял водителя в заложники и пять часов катал его по оживленному шоссе на скорости в 100 км/ч.Читать далее
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