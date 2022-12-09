Японцы выбрали лучший автомобиль года

Ранее мы писали Объявлены финалисты премии «Автомобиль года 2023» Жюри европейской премии «Автомобиль года» назвало имена семи финалистов, которые продолжат борьбу за звание ... Читать далее

Жюри конкурса, состоящее из 60 независимых японских журналистов, назвало лучшими автомобилями 2022-2023 годов в Японии электрические кей-кары Nissan Sakura и Mitsubishi eK X EV. Родственные модели набрали 399 баллов. Электрокары длиной 3,4 метра оснащены моторами мощностью 64 л.с. (195 Нм). Емкость тяговой батареи составляет 20 кВт-ч, что позволяет автомобилям проезжать без подзарядки по 180 километров. Кей-кар Nissan стоит порядка 1,1 млн рублей в пересчете по текущему курсу, а Mitsubishi – 1,3 млн рублей.

Второе место с результатом 320 баллов досталось Honda Civic e:HEV / Civic Type R. На третьем месте со значительным отставанием от лидеров расположился Toyota Crown, набравший 236 баллов. Замыкают пятерку лидеров кроссоверы Mazda CX-60 (141 балл) и Nissan X-Trail (84 балла).

Лучшим автомобилем среди иностранных брендов стал корейский электрический кроссовер Hyundai Ioniq 5, набравший всего 75 баллов. Renault Arkana получил 70 баллов, а электрический BMW iX – только 45 баллов. Изначально список состоял из 48 автомобилей, победителя выбирали из 11 финалистов. В прошлом году лучшим автомобилем в Японии признали Nissan Note / Note Aura.

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