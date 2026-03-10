К 2040 году Япония намерена контролировать свыше 30 % мирового рынка чипов для роботов и прочих ИИ-устройств

Япония идет в лидеры «физического ИИ»: к 2040 году страна займет 30% рынка чипов для роботов и автопилотов

Япония объявила о масштабной стратегии по увеличению производства чипов для физического искусственного интеллекта. Власти рассчитывают занять 30% мирового рынка к 2040 году, что может изменить баланс сил в отрасли и повлиять на развитие робототехники и автопилотируемых систем.

Япония вновь заявляет о себе как о претенденте на лидерство в мировой полупроводниковой индустрии. После того, как страна решила вернуться в игру, перед ней сразу же была поставлена ​​сверхамбициозная цель: к 2040 году занять до 30% мирового рынка чипов для так называемого «физического ИИ». Под этим термином понимаются микросхемы, которые используются в роботах, автопилотируемых транспортных средствах и других устройствах, где искусственный интеллект проявляется в физических физических действиях.

Как пишет Nikkei Asian Review, правительство Санаэ Такаити уже в ближайшее время представит версию плана развития науки. К лету документа должен получить официальный статус. Власти полагают, что за два десятилетия объем производства полупроводников в стране вырастет в восемь раз и достигнет 254 миллиардов долларов. Это позволит Японии не только догнать, но и в ряде сегментов конкурировать с США и Китаем.

Особое внимание уделяется сегменту чипов для робототехники - традиционно независимой стороны японской промышленности. Власти уверены: именно здесь страна способна предложить рынку уникальные решения и стать поставщиком номер один для производителей роботов и автопилотов во всем мире. По прогнозам, к 2035 году мировой рынок полупроводников вырастет почти в четыре раза и достигнет 1,2 триллиона долларов, а значит, борьба за долю будет только нарастать.

Для достижения поставленных целей Япония готова вложить значительные средства в развитие отрасли. В планах - субсидии на покупку земли для новых продуктов, развитие инженерной деятельности и поддержка компаний, разработка в сфере чипов для ИИ. Кроме того, намечены законодательные реформы, которые упростят доступ к водным ресурсам, адаптеру для производства микросхем и охлаждению дата-центров.

Правительство уже определило 17 приоритетных отраслей экономики, среди которых - искусственный интеллект, полупроводники, робототехника, а также фармацевтика, судостроение, медицина и квантовые технологии. Для 27 видов продукции и технологий будут разработаны долгосрочные планы развития.

В случае успеха японская стратегия способна не только изменить расстановку сил на мировом рынке, но и задать новый импульс по развитию робототехники, автопилотируемых транспортных средств и других сфер, где физическая ИИ становится ключевым фактором. Как сообщает Nikkei Asian Review, в последние годы именно Япония может стать основным драйвером глобальной индустрии чипов.