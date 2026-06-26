К 2040 году Япония намерена контролировать свыше 30 % мирового рынка чипов для роботов и прочих ИИ-устройств

Япония нацелилась на 30% мирового рынка чипов для роботов и автопилотов к 2040

Япония запускает амбициозную программу по развитию производства чипов для физического искусственного интеллекта, чтобы к 2040 году занять треть мирового рынка. Это решение может повлиять на глобальное распределение сил в сфере робототехники и автопилотируемых систем.

Япония запускает амбициозную программу по развитию производства чипов для физического искусственного интеллекта, чтобы к 2040 году занять треть мирового рынка. Это решение может повлиять на глобальное распределение сил в сфере робототехники и автопилотируемых систем.

Япония делает ставку на возвращение статуса мирового лидера в полупроводниковой отрасли, объявив масштабную стратегию по разработке чипов для физического искусственного интеллекта. Власти страны намерены к 2040 году занять 30 % мирового рынка микросхем, используя их в робототехнике, автопилотируемых средствах и других устройствах, где ИИ управляется физическими процессами.

По информации Nikkei Asian Review, правительство под руководством Санаэ Такаити уже в ближайшие месяцы представит обновлённый план научно-технического развития, который к лету получит официальный статус. В документе заложен восьмикратный рост объёма производства полупроводников — до 254 миллиардов долларов в год. Такой рывок позволит Японии не только догнать, но и в ряде случаев конкурировать с США и Китаем.

Особое внимание уделяется сегменту чипов для робототехники — традиционно сильной стороны японской промышленности. Власти уверены, что именно в этой области страна способна предложить рынку уникальные решения и стать ключевым поставщиком для производителей роботов и автопилотов по всему миру.

Согласно прогнозам экспертов, к 2035 году мировой рынок полупроводников увеличится почти вдвое и достигнет 1,2 триллиона долларов. Это означает, что конкуренция за долю рынка будет только усиливаться, а новые игроки смогут изменить баланс сил в отрасли.

Для достижения поставленных целей Япония готова инвестировать значительные средства в развитие отрасли. В планах — субсидии на приобретение земли для новых производств, поддержка инженерных разработок, стимулирование компаний, работающих в сфере ИИ-чипов. Также предусмотрены законодательные реформы, которые упростят доступ к водным ресурсам, адаптерам для производства микросхем и эффективной обработке данных в центрах обработки данных.

Правительство определило 17 приоритетных отраслей, среди которых — искусственный интеллект, полупроводники, робототехника, а также фармацевтика, судостроение, медицина и квантовые технологии. Для 27 видов продукции и технологий будут разработаны долгосрочные планы развития, которые должны создать устойчивую основу для технологического роста.

Если японская стратегия окажется успешной, страна сможет не только изменить расстановку сил на мировом рынке, но и получить новый импульс для развития робототехники, автопилотируемых транспортных средств и других сфер, где физический ИИ станет ключевым фактором. Важно отметить, что Япония уже сейчас является потенциальным лидером мировой индустрии микросхем, и её опыт может стать ориентиром для других стран, стремящихся к технологической независимости.

Интересно, что подобные изменения на рынке чипов уже происходят и в смежных областях. Например, в автомобильной промышленности дефицит комплектующих и сложность ремонта становятся всё более актуальными, как и проблемы с качеством китайских автомобилей, наблюдаемые в России - подробности о влиянии дефицита запасных частей на рынке .