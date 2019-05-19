19 мая 2019, 12:48

Японские автомобили, с которыми владельцы не спешат расставаться

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Японские машины славятся своей надежностью. Это их качество неоднократно подтверждалось профессиональными тестами и отзывами автолюбителей. Расскажем о пяти моделях японского автопрома, которые долгие годы служат своим владельцам верой и правдой.
Японские автомобили с которыми владельцы не спешат расставаться
Японские автомобили с которыми владельцы не спешат расставаться
Японские автомобили с которыми владельцы не спешат расставаться
Японские автомобили с которыми владельцы не спешат расставаться
Японские автомобили с которыми владельцы не спешат расставаться
Японские автомобили с которыми владельцы не спешат расставаться
Японские автомобили с которыми владельцы не спешат расставаться
Японские автомобили с которыми владельцы не спешат расставаться
Японские автомобили с которыми владельцы не спешат расставаться
Японские автомобили с которыми владельцы не спешат расставаться
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Журналисты издания «Тарантас-Ньюс» провели опрос владельцев японских машин и составили свой рейтинг самых любимых моделей. Список не претендует на абсолютную истину, и каждый читатель может дополнить его по своему вкусу.

Первой в импровизированном рейтинге значится Toyota Camry в кузове XV30, которая выпускалась с 2001 по 2006 годы. Кстати, у автомобиля есть брат-близнец по имени Daihatsu Altis. В России Camry продавалась с 2,4-литровым двигателем мощностью 152 л.с. в сочетании с 4-диапазонным «автоматом» или 5-ступенчатой МКПП или же с 3,0-литровым бензиновым мотором на 186 л.с. В перечень оснащения входили ксеноновые фары, «противотуманки», аудиосистема с CD-чейнджером, климат-контроль, обогрев передних сидений, датчики дождя и света, фотохромное салонное стекло заднего вида. Дополнительным преимуществом модели стал вместительный багажник на 587 литров.

Рестайлинговый кроссовер Toyota RAV4 второго поколения (индекс СА20) отлично себя зарекомендовал. Его полюбили за интересный дизайн и комфорт, который сочетался с неплохими внедорожными качествами. Автомобиль надежен, прост в обслуживании, а цены на запчасти вполне доступные. Toyota RAV4 оснащался системой постоянного полного привода и проверенным мотором объемом 2,0 литра, который устанавливался и на Camry. Агрегат работает в паре с 5-ступенчатой «механикой» или с 4-диапазонным «автоматом».

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Еще один достойный вариант - Honda CR-V второго поколения (рестайлинг). Продажи в России стартовали в 2002 году. Кроссовер оснащался 2,0-литровым мотором мощностью 150 л.с., который сочетался с 5-ступенчатой «механикой» или с 4-диапазонной АКПП. Автомобили Honda любят за надежность, выносливость, экономичность, отличные эксплуатационные и технические характеристики. Дополнительным преимуществом является хороший уровень безопасности. Уже в «базе» кроссовер оснащался 4 подушками безопасности, трехканальной системой ABS с четырьмя сенсорами и EBD, а также гидроусилителем с переменными характеристиками, благодаря которым рулевое управление на высоких скоростях становилось более острым.

Третий кроссовер в рейтинге - Nissan X-Trail второго поколения (индекс T31). Производство началось в 2007 году. Модель построена на одной платформе с Nissan Qashqai. Для российского рынка кроссовер оснащался бензиновыми моторами объемом 2,0 литра (141 л.с.) и 2,5 литра (169 л.с.), а также турбодизелем объемом 2,0 литра (150 л.с.). Коробки: вариатор, 6-ступенчатая «механика или «автомат» того же диапазона. Система полного привода имела три режима работы: 2WD, Auto и Lock. Nissan X-Trail ценят за хорошую проходимость и стойкий к коррозии кузов.

Завершает список автомобили Mazda 3 первого поколения. Продажи модели начались в 2003 году, и она сразу завоевала популярность благодаря своей надежности, яркому дизайну, отличным динамическим характеристикам и неприхотливости в обслуживании. Модель построена на модульной платформе Ford C1. В моторную гамму вошли два агрегата: 1,6 литров (105 л.с.) и 2,0 литра (150 л.с.). Коробки: 5-ступенчатая «механика» или 4-диапазонный «автомат». После рестайлинга 2006 года автомобилю немного освежили внешность, улучшили шумоизоляцию, а системы ABS и DSC (EBD) вошли в список базового оснащения. Тогда же появились спортивные версии MPS и Flash Edition.


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Форум Toyota Camry
Цитата:| Кому: ЖОНИ А чем мы тебе можем помочь? Взад тебя толкать что ли, когда ты заднюю включаешь. Вам на СТО ехать надо, своим ходом или эвакуатор. Если меняли масло на сервисе туда же и обращайтесь, это их косяк. Если сами, то вперед на сервис. Но вообще перспективы у нас не радужные. Может дойти ...
Михаил Степанов
Форум Toyota RAV 4
Цитата:| Кому: сергей До этого был RAV4 2012 года, взял посвежее. Хочу заметить, что эта машина едет значительно тише, плавнее, управлять ей приятнее. Проходимость отличная, амортизация на 5+. Сама машина в этой комплектации стала больше, места в салоне прибавилось, но свободного пространства в гараже ...
Александр
Форум Honda CR-V
В хонду срв я влюбился в первого взгляда, как только увидел её в салоне ещё в 2015 году. С тех пор мечтал свою тойоту прадо поменять на новенькую хонду. И у меня спустя два года это получилось. Сейчас езжу на данном кроссовере и не могу нарадоваться. Если у тойты при разгоне был определенный люфт, то ...
Антон
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Японские автомобили, с которыми владельцы не спешат расставаться
{{material_122490}}Журналисты издания «Тарантас-Ньюс» провели опрос владельцев японских машин и составили свой рейтинг самых любимых моделей. Список не претендует на абсолютную истину, и каждый читатель может дополнить его по своему вкусу.Первой в импровизированном рейтинге значится Toyota Camry в кузове XV30, которая выпускалась с 2001 по 2006 годы. Кстати, у автомобиля есть брат-близнец по имени Daihatsu Altis. В России Camry продавалась с 2,4-литровым двигателем мощностью 152 л.с. в сочетании с 4-диапазонным «автоматом» или 5-ступенчатой МКПП или же с 3,0-литровым бензиновым мотором на 186 л.с. В перечень оснащения входили ксеноновые фары, «противотуманки», аудиосистема с CD-чейнджером, климат-контроль, обогрев передних сидений, датчики дождя и света, фотохромное салонное стекло заднего вида. Дополнительным преимуществом модели стал вместительный багажник на 587 литров.Рестайлинговый кроссовер Toyota RAV4 второго поколения (индекс СА20) отлично себя зарекомендовал. Его полюбили за интересный дизайн и комфорт, который сочетался с неплохими внедорожными качествами. Автомобиль надежен, прост в обслуживании, а цены на запчасти вполне доступные. Toyota RAV4 оснащался системой постоянного полного привода и проверенным мотором объемом 2,0 литра, который устанавливался и на Camry. Агрегат работает в паре с 5-ступенчатой «механикой» или с 4-диапазонным «автоматом».{{material_123261}}Еще один достойный вариант - Honda CR-V второго поколения (рестайлинг). Продажи в России стартовали в 2002 году. Кроссовер оснащался 2,0-литровым мотором мощностью 150 л.с., который сочетался с 5-ступенчатой «механикой» или с 4-диапазонной АКПП. Автомобили Honda любят за надежность, выносливость, экономичность, отличные эксплуатационные и технические характеристики. Дополнительным преимуществом является хороший уровень безопасности. Уже в «базе» кроссовер оснащался 4 подушками безопасности, трехканальной системой ABS с четырьмя сенсорами и EBD, а также гидроусилителем с переменными характеристиками, благодаря которым рулевое управление на высоких скоростях становилось более острым.Третий кроссовер в рейтинге - Nissan X-Trail второго поколения (индекс T31). Производство началось в 2007 году. Модель построена на одной платформе с Nissan Qashqai. Для российского рынка кроссовер оснащался бензиновыми моторами объемом 2,0 литра (141 л.с.) и 2,5 литра (169 л.с.), а также турбодизелем объемом 2,0 литра (150 л.с.). Коробки: вариатор, 6-ступенчатая «механика или «автомат» того же диапазона. Система полного привода имела три режима работы: 2WD, Auto и Lock. Nissan X-Trail ценят за хорошую проходимость и стойкий к коррозии кузов.Завершает список автомобили Mazda 3 первого поколения. Продажи модели начались в 2003 году, и она сразу завоевала популярность благодаря своей надежности, яркому дизайну, отличным динамическим характеристикам и неприхотливости в обслуживании. Модель построена на модульной платформе Ford C1. В моторную гамму вошли два агрегата: 1,6 литров (105 л.с.) и 2,0 литра (150 л.с.). Коробки: 5-ступенчатая «механика» или 4-диапазонный «автомат». После рестайлинга 2006 года автомобилю немного освежили внешность, улучшили шумоизоляцию, а системы ABS и DSC (EBD) вошли в список базового оснащения. Тогда же появились спортивные версии MPS и Flash Edition.
2019-05-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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