19 мая 2019, 12:48
Японские автомобили, с которыми владельцы не спешат расставаться
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Японские машины славятся своей надежностью. Это их качество неоднократно подтверждалось профессиональными тестами и отзывами автолюбителей. Расскажем о пяти моделях японского автопрома, которые долгие годы служат своим владельцам верой и правдой.
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Первой в импровизированном рейтинге значится Toyota Camry в кузове XV30, которая выпускалась с 2001 по 2006 годы. Кстати, у автомобиля есть брат-близнец по имени Daihatsu Altis. В России Camry продавалась с 2,4-литровым двигателем мощностью 152 л.с. в сочетании с 4-диапазонным «автоматом» или 5-ступенчатой МКПП или же с 3,0-литровым бензиновым мотором на 186 л.с. В перечень оснащения входили ксеноновые фары, «противотуманки», аудиосистема с CD-чейнджером, климат-контроль, обогрев передних сидений, датчики дождя и света, фотохромное салонное стекло заднего вида. Дополнительным преимуществом модели стал вместительный багажник на 587 литров.
Рестайлинговый кроссовер Toyota RAV4 второго поколения (индекс СА20) отлично себя зарекомендовал. Его полюбили за интересный дизайн и комфорт, который сочетался с неплохими внедорожными качествами. Автомобиль надежен, прост в обслуживании, а цены на запчасти вполне доступные. Toyota RAV4 оснащался системой постоянного полного привода и проверенным мотором объемом 2,0 литра, который устанавливался и на Camry. Агрегат работает в паре с 5-ступенчатой «механикой» или с 4-диапазонным «автоматом».
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Третий кроссовер в рейтинге - Nissan X-Trail второго поколения (индекс T31). Производство началось в 2007 году. Модель построена на одной платформе с Nissan Qashqai. Для российского рынка кроссовер оснащался бензиновыми моторами объемом 2,0 литра (141 л.с.) и 2,5 литра (169 л.с.), а также турбодизелем объемом 2,0 литра (150 л.с.). Коробки: вариатор, 6-ступенчатая «механика или «автомат» того же диапазона. Система полного привода имела три режима работы: 2WD, Auto и Lock. Nissan X-Trail ценят за хорошую проходимость и стойкий к коррозии кузов.
Завершает список автомобили Mazda 3 первого поколения. Продажи модели начались в 2003 году, и она сразу завоевала популярность благодаря своей надежности, яркому дизайну, отличным динамическим характеристикам и неприхотливости в обслуживании. Модель построена на модульной платформе Ford C1. В моторную гамму вошли два агрегата: 1,6 литров (105 л.с.) и 2,0 литра (150 л.с.). Коробки: 5-ступенчатая «механика» или 4-диапазонный «автомат». После рестайлинга 2006 года автомобилю немного освежили внешность, улучшили шумоизоляцию, а системы ABS и DSC (EBD) вошли в список базового оснащения. Тогда же появились спортивные версии MPS и Flash Edition.
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26.10.2017, 08:35
Тест-драйв Mazda CX-5: бессовестно красивый
16.07.2017, 23:52
Выписываем круги на пока что недоступной Mazda MX-5
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