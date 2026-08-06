«Пуленепробиваемые» японцы: от ветерана Accord 1990 до гибридной Camry 2026 — полный рейтинг двигателей, проезжающих по 1,6 млн км

Японские автомобили с самыми живучими моторами: рейтинг 2026 года по версии США

Американские специалисты составили рейтинг японских автомобилей с двигателями, которые выдерживают экстремальные пробеги. В условиях роста цен на обслуживание и ограниченного выбора, эти данные особенно актуальны для тех, кто ищет машину на долгие годы.

Американские специалисты составили рейтинг японских автомобилей с двигателями, которые выдерживают экстремальные пробеги. В условиях роста цен на обслуживание и ограниченного выбора, эти данные особенно актуальны для тех, кто ищет машину на долгие годы.

В 2026 году интерес к автомобилям с максимальным сроком службы заметно вырос. На фоне особенностей зарубежного рынка и стоимости обслуживания, американские эксперты отобрали десятки японских моделей, двигатели которых практически невозможно вывести из строя. В этот список вошли как классические седаны прошлых лет, так и современные автомобили, отражающие выбор взыскательных покупателей.

Лидером рейтинга признана Honda Accord 1990 года — четвертое поколение этой модели, издавна считающееся символом выносливости. Известны случаи, когда такие машины проезжали более 1,6 миллиона километров при регулярном обслуживании. Второе место занял Lexus LS 460 2011 года с 4,6-литровым V8 серии 1UR. Эксперты советуют обратить внимание на моторы серий UZ и UR, если важен ресурс V8.

Третью позицию заняла Toyota Camry 2014 года с базовым 2,5-литровым двигателем, который устанавливался на разные модели почти десять лет. Для тех, кто предпочитает мощность, есть вариант с двигателем V6 от Lexus ES 350 — без ущерба для надежности. Четвертое место — Lexus ES 2015 года, доступный как в гибридной версии ES 300h (200 л.с.), так и с 3,5-литровым V6 (268 л.с.), построенный на платформе Toyota Avalon. Пятерку замыкает Honda Accord 2015 года, где можно выбрать между 2,4-литровой «четверкой» (185 л.с.) и V6 (278 л.с.).

В десятку также вошли: Acura TLX 2016 года, Toyota Prius Prime 2022 года, Mazda3 2024 года, Subaru Outback 2024 года и Toyota Camry 2026 года — впервые в гибридном исполнении, с запасом хода более 1060 км.

Для российского рынка этот рейтинг особенно актуален: японские автомобили традиционно ценятся за простоту обслуживания, доступность запчастей и высокий ресурс моторов. В условиях ограниченного выбора новых машин, проверенные временем японские модели становятся разумным выбором для тех, кто рассчитывает на долгосрочную эксплуатацию без дополнительных затрат.

Если опираться на данные последних лет, японские автомобили сохраняют лидерство по надежности среди массовых моделей. Их популярность обусловлена не только технической выносливостью, но и доступностью обслуживания, что особенно важно в условиях российского рынка. Для тех, кто ищет машину на долгий срок, такие рейтинги помогают сделать правильный выбор, избежать чрезмерных расходов и обрести уверенность в будущем.

Гибридные версии последних лет позволяют экономить топливо и соответствовать современным экологическим требованиям, что важно для крупных городов. Многие из этих моделей выбирают для дальних поездок и семейных путешествий. Эксперты отмечают, что японские автомобили часто вне конкуренции по сочетанию надежности и комфорта на трассе.