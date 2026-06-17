Внезапный скачок спроса - какие японские бренды выбирают россияне в 2026 году

Японские автомобили в России: продажи новых машин выросли почти втрое

В России отмечен резкий рост интереса к японским авто. Эксперты фиксируют необычные тенденции. Какие марки оказались в лидерах, выяснили аналитики. Подробности - в нашем материале.

В России отмечен резкий рост интереса к японским авто. Эксперты фиксируют необычные тенденции. Какие марки оказались в лидерах, выяснили аналитики. Подробности - в нашем материале.

В 2026 году российский рынок новых автомобилей японских брендов переживает настоящий бум. За январь-май в стране зарегистрировано 30,9 тысячи новых легковых машин из Японии. Это почти втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда на учет было поставлено лишь 10,5 тысячи таких авто. Как сообщает в своем телеграм-канале глава Автостата Сергей Целиков, столь значительный прирост стал неожиданностью даже для специалистов отрасли.

Наибольшей популярностью среди россиян традиционно пользуются автомобили Toyota. За пять месяцев 2026 года в стране появилось 12 717 новых машин этой марки, что почти вдвое превышает прошлогодний показатель. Второе место заняла Mazda, продажи которой увеличились в 9,5 раза по сравнению с прошлым годом. На третьей позиции оказалась Honda - за отчетный период было реализовано 2770 автомобилей этого бренда.

В пятерку лидеров также вошли Nissan и Lexus. За январь-май 2026 года на учет поставлено 2062 новых Nissan и 1766 Lexus. Оба бренда показали значительный рост: Nissan - в 5,5 раза, Lexus - на 74%. В десятке самых востребованных японских марок оказались Mitsubishi, Suzuki, Subaru, Infiniti и Daihatsu. Mitsubishi реализовала 1022 автомобиля, Suzuki - 722, Subaru - 229, Infiniti - 194, а Daihatsu - 17 машин. Все эти бренды также продемонстрировали положительную динамику по сравнению с прошлым годом.

Интересно, что почти каждый десятый новый японский автомобиль, прибывший в Россию за этот период, оснащен правым рулем. Это свидетельствует о сохранении спроса на такие машины, несмотря на особенности эксплуатации в российских условиях. Кроме того, 77% новых японских автомобилей, проданных в 2026 году, были произведены на китайских заводах, что отражает современные тенденции глобального автопрома.

Ранее стало известно, что Toyota по-прежнему входит в десятку самых популярных автомобильных брендов на российском рынке. Среди новых моделей этой марки наибольшим спросом пользуется кроссовер RAV4, а также Highlander и Camry. Эти автомобили остаются выбором многих покупателей, ценящих надежность и комфорт.

Таким образом, японские бренды уверенно возвращают себе позиции на российском рынке, несмотря на все сложности последних лет. Эксперты отмечают, что интерес к новым моделям продолжает расти, а разнообразие предложений позволяет каждому найти подходящий вариант.