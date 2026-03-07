Японский бренд из Китая: почему россияне снова бросились покупать Mazda и Toyota

7 марта 2026, 05:41
Японский ренессанс: Toyota и Mazda обошли китайские бренды в России в 2026 году
В феврале 2026 года спрос на автомобили Toyota и Mazda в России вырос в разы, несмотря на доминирование китайских марок. Японские бренды вновь оказались в числе лидеров рынка, что может изменить расстановку сил среди автопроизводителей. Эксперты отмечают неожиданные перемены в предпочтениях покупателей.
Рынок новых автомобилей в России в 2026 году преподнес сюрприз даже опытным аналитикам: японские бренды Toyota и Mazda, несмотря на жесткую конкуренцию с китайскими производителями, сумели не только вернуться в топ-10, но и показали впечатляющий рост продаж. Это событие стало одним из главных трендов зимы, поскольку еще недавно казалось, что китайские марки окончательно вытеснили привычные японские автомобили с российских дорог.
По итогам февраля Mazda заняла шестое место среди самых популярных брендов страны. За месяц россияне приобрели 2773 автомобиля этой марки — это почти в двадцать раз больше, чем год назад. Такой скачок вызван не только ностальгией по японскому качеству, но и тем, что большинство новых Mazda теперь выходят на российский рынок из Китая, что позволяет обходить ограничения и поддерживать доступность.
Спрос на новую Toyota также вырос в два раза по сравнению с прошлым годом. В феврале 1975 россиян выбрали именно этот бренд, что на 102,4% превысило показатели февраля 2025 года. Интересно, что и эти автомобили чаще всего поставляются из Китая, что создает сложную структуру современного импорта и адаптирует рынок к новым условиям.
Тем не менее, абсолютным лидером по-прежнему остается LADA: 19 040 проданных машин, хотя это на 22,5% меньше, чем годом ранее. Второе место удерживает китайский Haval с результатом 10 155 автомобилей, что на 6,1% больше прошлогоднего. Третью строчку занимает отечественный бренд Tenet, который выпускает ребрендированные копии Chery на бывшем заводе Volkswagen в Калуге, — 8626 реализованных машин.
Не остался без внимания и белорусский бренд Belgee, продажи которого выросли почти в 2,5 раза, достигнув 4694 автомобилей. В то же время импорт оригинальных китайских Chery в Россию практически прекратился: за первые два месяца 2026 года ввезен всего 41 новый автомобиль этой марки, что в сто раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Такая динамика свидетельствует о том, что российский авторынок продолжает меняться под влиянием внешних факторов и новых логистических схем. Покупатели все чаще делают выбор в пользу проверенных и привычных брендов, даже если они приходят из неожиданных источников. Это может стать началом новой эры для японских марок в России, несмотря на сохраняющееся давление со стороны китайских производителей.
