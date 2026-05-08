Рейтинг надежности автомобилей 2026: на чем не разориться, а что брать страшно

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

8 мая 2026, 16:55

Японские бренды укрепляют лидерство: свежий рейтинг надежности авто 2026 года

Японские бренды укрепляют лидерство: свежий рейтинг надежности авто 2026 года

Рейтинг надежности автомобилей 2026: на чем не разориться, а что брать страшно

Японские бренды укрепляют лидерство: свежий рейтинг надежности авто 2026 года

Consumer Reports представил новый рейтинг надежности автомобилей, где японские марки вновь оказались впереди, а Tesla совершила заметный скачок вверх. Исследование охватило мнения сотен тысяч владельцев по всему миру, что делает результаты особенно актуальными для тех, кто выбирает машину в 2026 году.

Consumer Reports представил новый рейтинг надежности автомобилей, где японские марки вновь оказались впереди, а Tesla совершила заметный скачок вверх. Исследование охватило мнения сотен тысяч владельцев по всему миру, что делает результаты особенно актуальными для тех, кто выбирает машину в 2026 году.

В 2026 году автомобильный рынок вновь переживает перемены, а свежий рейтинг надежности от Consumer Reports стал настоящим ориентиром для тех, кто не готов рисковать при покупке машины. В этом году в исследовании приняли участие более 380 тысяч автовладельцев из разных стран, что предоставило самую объективную картину. Каждый бренд получил оценку по 100-балльной шкале, и результаты оказались весьма показательными для всей отрасли.

Японские производители вновь подтвердили свою репутацию: четыре первых места заняли Toyota, Subaru, Lexus и Honda. Toyota с 66 баллами уверенно возглавила список, а за ней следуют Subaru (63), Lexus (60) и Honda (59). Такой расклад не только подтверждает стабильность японских технологий, но и показывает, что конкуренты пока не могут обеспечить столь же высокий уровень надежности. Интересно, что Mazda, еще недавно входившая в лидеры, в этом году опустилась сразу на 14-е место, что стало неожиданностью для многих экспертов.

Среди европейских брендов только BMW удалось пробиться в первую десятку, заняв пятую строчку с 58 баллами. Остальные немецкие марки расположились заметно ниже: Audi — на 13-м месте, Volkswagen — на 16-м, Mercedes-Benz — лишь на 19-м. Это говорит о том, что даже признанные лидеры европейского автопрома сталкиваются с трудностями в обеспечении надежности, несмотря на все усилия по развитию и внедрению новых технологий.

Особое внимание в этом году привлекла Tesla. Американский производитель электромобилей совершил настоящий рывок, поднявшись с 18-го на 9-е место. Такой прогресс объясняется не только улучшением качества сборки, но и активной работой с отзывами владельцев. Tesla набрала 50 баллов, обогнав сразу несколько традиционных брендов, и закрепилась в десятке лучших. Это событие может стать сигналом для всего рынка: электромобили уже не уступают по надежности привычным бензиновым и дизельным моделям.

Эти данные становятся особенно важными на фоне растущей конкуренции и постоянных изменений в автомобильной отрасли. Для покупателей рейтинг служит надежным ориентиром, позволяющим сделать осознанный выбор и избежать неприятных сюрпризов в будущем. А для производителей — это повод задуматься о качестве и пересмотреть подходы к разработке новых моделей.

Упомянутые марки: Toyota, Ford, Chevrolet
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Тойота, Форд, Шевроле

Похожие материалы Тойота, Форд, Шевроле

ADAC выявил скрытую опасность: как химия в новых авто влияет на здоровье
Как перевозить рассаду на дачу: главные ошибки и советы для водителей
Почему покупатели авто ошибаются: как эмоции и тренды влияют на выбор машины
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Архангельск Ставропольский край Челябинск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться