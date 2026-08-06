Не Camry единой: выбираем премиальный кроссовер из Китая без переплаты за утильсбор в 2026 году

6 августа 2026, 14:39
Японские кроссоверы до 160 л.с.: какие модели выгодно ввозить из Китая в 2026
Японские кроссоверы до 160 л.с.: какие модели выгодно ввозить из Китая в 2026
После изменений в утилизационном сборе, часть японских кроссоверов по-прежнему можно привезти из Китая без переплаты. Важно знать, какие комплектации подходят под новые лимиты и на что обратить внимание при выборе.
В 2026 году российский рынок автомобилей столкнулся с очередными изменениями правил игры: ставки утильсбора поднимаются все чаще, и многие автолюбители решили, что ввозить иномарки теперь невыгодно. Однако ситуация оказалась не столь однозначной. Некоторые японские кроссоверы, собранные в Китае и оснащенные моторами до 160 л.с., по-прежнему можно приобрести без миллионной переплаты. Главное – внимательно отнеситесь к выбору комплектации и ознакомьтесь с техническими тонкостями.
В сегменте премиальных кроссоверов выделяется Lexus NX200. В рестайлинговой версии Z10 доступна модификация с двухлитровым атмосферным мотором 3ZR-FAE на 150 л.с. - ровно столько, чтобы попасть под льготный порог. Этот двигатель известен своей выносливостью, простой конструкцией, цепным приводом, отсутствием капризов к топливу и способностью проезжать до 400 тысяч километров при регулярном обслуживании. Единственный нюанс – система Valvematic в ранних версиях, которая иногда требует ограничения к 120-150 тысячам км. Решение - либо замена, либо перепрошивка блока управления. Вариатор Aisin K114 также считается надежным, если менять масло через 50-60 тысяч км и игнорировать агрессивную езду. Из слабых мест - помпа охлаждения, которую иногда приходится менять до 100 тысяч км, но это не критично.
Mazda CX-5 второго поколения с мотором 2.0 Skyactiv-G (155 л.с. в средней версии) - удачный компромисс между экономичностью, динамикой и надежностью. Двигатель цепной, не склонен к перегреву, спокойно работает на российском топливе и выдерживает более 300 тысяч км. Из всех - электронный термостат, который на машинах после 2018 года иногда требует замены уплотнителя. Коробка - 6-ступенчатый автомат Aisin FW6A-EL, проверенный временем. Китайская сборка отличается перенастроенной подвеской: клиренс чуть ниже, но управляемость стала острее, комфорт остался на уровне.
Nissan Qashqai с двухлитровым мотором MR20DE (151 л.с. для Китая) — рабочая лошадка, отличающаяся простотой и выносливостью. Разница с адаптированными версиями - только в прошивке. Двигатель не боится морозов, спокойно переваривает 92-й бензин и ходит до 350 тысяч км. Вариатор Jatco JF016E при правильном обслуживании служит 200-250 тысяч км, обновленная конструкция обеспечивает более динамичный разгон. Средний расход в городе – около 8,5 литров, разгон до 100 км/ч – 9,9 секунды.
Honda XR-V - модель, официально не представленная в России, но популярная в Китае. По размерам она попадает в нишу между HR-V и Qashqai, обеспечивая комфорт в городской эксплуатации. Под капотом — 1,5-литровый атмосферник L15B (131 л.с.), один из самых удачных моторов Honda: цепной привод, хорошая тяга на низах, устойчивость к перегреву и возможность работы на 92-м бензине. Ресурс - до 400 тысяч км. Вариатор Jatco, адаптированный под этот мотор, не доставляет проблем при своевременном обслуживании. Клиренс - 150 мм, подвеска собрана плотно, кренов почти нет, управляемость - как в легковом авто.
Nissan X-Trail с мотором MR20DD и вариатором JF016E — по сути, увеличенный Qashqai. Китайская версия мощнее российской (151 против 144 л.с.), что положительно сказывается на динамике. Важное отличие — усиленные комплектующие трансмиссии: ремня, насоса и системы охлаждения, что продлевает срок службы вариатора, особенно при нагрузках и в жару. Подвеска мягче, чем в России, но энергоемкая - ямы и грунтовка не являются проблемой.
Honda Vezel — более яркая альтернатива XR-V. Технически это та же машина: мотор L15B, вариатор Jatco, платформа от Civic. Главное отличие - отделка салона: лучшая шумоизоляция, больше мягких материалов, аккуратная строчка на сиденьях. За это придется доплатить 10-15% по сравнению с XR-V.
Стоит отметить, что, несмотря на ужесточение условий ввоза, японские кроссоверы продолжают пользоваться спросом благодаря сочетанию надежности, устойчивости к климату и адаптации к традиционным условиям.
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