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Автор: Мария Степанова

2 ноября 2026, 06:02

Топ компактных кроссоверов 4WD для города: что проверить перед покупкой и какие модели не подведут зимой

Топ компактных кроссоверов 4WD для города: что проверить перед покупкой и какие модели не подведут зимой

Топ полноприводных кроссоверов из Японии: почему шины и подвеска решают больше, чем привод

Топ компактных кроссоверов 4WD для города: что проверить перед покупкой и какие модели не подведут зимой

Полный привод помогает на заснеженных улицах и мокрой грунтовке, но сам по себе не превращает кроссовер во внедорожник. Сравниваем компактные Toyota Yaris Cross и Raize с более просторными Nissan X-Trail и Toyota Harrier: смотрим на моторы и поведение перед покупкой.

Полный привод помогает на заснеженных улицах и мокрой грунтовке, но сам по себе не превращает кроссовер во внедорожник. Сравниваем компактные Toyota Yaris Cross и Raize с более просторными Nissan X-Trail и Toyota Harrier: смотрим на моторы и поведение перед покупкой.

Зимой преимущество исправного полного привода особенно заметно при старте на укатанном снегу и на скользких подъемах. Но возможности японских кроссоверов зависят не только от привода: важны шины, дорожный просвет и состояние узлов. Большинство моделей рассчитаны на город и легкие проселки, а не на глубокую колею.

Как работает полный привод

У многих японских кроссоверов независимая подвеска и подключаемая задняя ось. В обычных условиях машина едет на передних колесах, а электроника подключает задние при пробуксовке. Схема помогает на снегу, мокром асфальте и грунтовке, но ограничения просвета и высоты кузова остаются.

Перед покупкой машины из Японии оцените состояние муфты и коробки передач, проверьте кардан, подвеску и тормоза. Электроника также требует диагностики. Без подходящих шин преимущества AWD заметно уменьшаются.

Компактные модели для города

Toyota Yaris Cross

Toyota Yaris Cross — самостоятельный компактный кроссовер для плотной городской среды. Его удобно парковать, посадка выше, чем у хэтчбека. Версия MXPB15 комплектуется бензиновым двигателем 1.5 M15A-FKS мощностью 120 л.с. и полным приводом. Для повседневной езды мощности хватает, хотя спортивной динамики ждать не стоит. Полный привод пригодится при старте на заснеженном перекрестке или во дворе. Модель подойдет небольшой семье, которой не нужен большой багажник. При частых дальних поездках с полной загрузкой лучше выбрать X-Trail, Forester или CX-5.

Toyota Raize

Toyota Raize еще компактнее и хорошо вписывается в городские маршруты. В версии A210 установлен трехцилиндровый турбомотор 1.0 1KR-VET мощностью 98 л.с. и система 4WD. Высокая посадка сочетается с небольшими размерами. Турбина помогает двигателю в городе, но при обгонах на трассе с полной загрузкой мощность ограничена. Raize подходит для зимних дворов и мокрых дачных дорог, но не для тяжелого бездорожья. Перед покупкой проверьте турбомотор, вариатор, подвеску и полный привод.

Mitsubishi RVR (ASX)

Mitsubishi RVR (ASX) занимает промежуточное место между городскими компактами и семейными кроссоверами. Версия GA3W получила бензиновый двигатель 1.8 4B10 мощностью 139 л.с. и 4WD. Мотор рассчитан на спокойную езду, понятные размеры и высокая посадка удобны в городе. На заднем ряду места меньше, чем в X-Trail или Forester, но для двоих достаточно. RVR уверенно трогается по снегу, если не требовать от него возможностей внедорожника. При осмотре проверьте вариатор, заднюю подвеску и рулевое управление, а также тормоза и нижние элементы кузова на коррозию.

Subaru XV

Subaru XV второго поколения GT7 подойдет тем, кому нужен компактный автомобиль для плохого асфальта и зимних дорог. Двигатель 2.0 FB20 развивает 154 л.с. Машина ниже и легче Forester, сохраняет хороший дорожный просвет и благодаря симметричному полному приводу уверенно ведет себя по снегу. XV уравновешен для города и загородных поездок, хорошо держит дорогу и не кажется громоздким. Багажник скромнее, чем у крупных моделей. Важно следить за уровнем масла, состоянием вариатора и системы охлаждения, проверять свечи и подвеску.

Nissan X-Trail T32 

Nissan X-Trail T32 с двигателем 2.0 MR20DD мощностью 147 л.с. и 4WD рассчитан на семейную эксплуатацию. Третье поколение стало ближе к городскому внедорожнику, сохранив просторный салон и багажник. Посадка мягкая, обзор хороший, эргономика понятная. Двухлитровый мотор подходит для спокойного темпа: в городе его достаточно, а на трассе при обгонах нужно трезво оценивать ситуацию. Полный привод помогает на снегу и скользких подъемах. Главный пункт диагностики — вариатор: оцените скорость работы и отсутствие рывков, перегрева, постороннего шума или ошибок. Проверяйте подвеску, тормоза, кузов и систему полного привода.

Toyota Harrier

Toyota Harrier третьего поколения XU60 в исполнении ZSU65 включает двигатель 2.0 3ZR-FAE мощностью 151 л.с. и 4WD. По характеру это комфортная альтернатива RAV4: мягкая настройка, тихий салон и внимание к отделке, а внедорожные возможности вторичны. Полный привод пригодится на скользких дорогах и в заснеженном дворе. Двухлитровый мотор рассчитан на размеренную езду. Тем, кто ждет резкого ускорения, стоит оценить автомобиль на тестовом драйвере. При покупке проверяйте вариатор, подвеску, электронику, кузов и полный привод.

Suzuki Escudo (Vitara) 

Suzuki Escudo (Vitara) в версии YEA1S сочетает компактный кузов с турбомотором 1.4 K14C мощностью 136 л.с. и системой AllGrip 4WD. Для легкого автомобиля двигатель придает живой характер, AllGrip помогает выбрать режим под покрытие. На снегу и грунтовке модель чувствует себя уверенно при подходящих шинах. По вместительности Escudo уступает X-Trail, Forester и Harrier: багажник и задний ряд скромнее. Для города, где важны компактность и полный привод, Escudo остается удачным вариантом.

Что учесть при выборе

Для городской зимней эксплуатации среди компактных вариантов подойдут Yaris Cross, Raize, RVR и XV. Для просторного салона и дальних поездок обратите внимание на X-Trail или Harrier. Перед покупкой проверьте работу тормозов и редуктора, состояние вариатора, подвески, кузова и электроники. Исправный полный привод помогает на скользкой дороге, но изношенные шины и подвеска лишают его практического преимущества.

Упомянутые модели: Toyota Yaris Cross, Nissan X-Trail (от 1 464 000 Р), Suzuki Escudo, Subaru Impreza XV (от 974 900 Р), Mitsubishi RVR
Упомянутые марки: Toyota, Nissan, Suzuki, Subaru, Mitsubishi
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