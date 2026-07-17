Атмосферный мотор, простая коробка, а цена как у новинки: почему спрос на старые японские кроссоверы не падает

Японские кроссоверы с пробегом дороже новых: что происходит на рынке

Мало кто задумывается, что на вторичном рынке кроссоверов складывается парадоксальная ситуация: пятилетние японские модели стоят дороже новых китайских аналогов. Что скрывается за этим трендом, какие риски подстерегают покупателей и почему эксперт советует быть осторожнее - объясняем, почему это важно именно сейчас.

Мало кто задумывается, что на вторичном рынке кроссоверов складывается парадоксальная ситуация: пятилетние японские модели стоят дороже новых китайских аналогов. Что скрывается за этим трендом, какие риски подстерегают покупателей и почему эксперт советует быть осторожнее - объясняем, почему это важно именно сейчас.

Рынок подержанных кроссоверов в России переживает необычную трансформацию, которая может удивить даже опытных автомобилистов. Сегодня многие японские модели, такие как Toyota RAV4 и Honda CR-V, с пробегом более 100 тысяч километров, выставляются по цене, сопоставимой или даже превышающей стоимость новых китайских автомобилей аналогичного класса. Эта тенденция вызывает вопросы у тех, кто планирует обновить свой автопарк и рассчитывает на разумное соотношение цены и качества.

Как отмечает автомобильный эксперт Александр Ковалев, подобная переоценка японских кроссоверов объясняется не только их репутацией и надежностью, но и устойчивым спросом на вторичном рынке. По его словам, значительная часть стоимости таких машин - это вера покупателей в безотказную эксплуатацию и ликвидность при последующей продаже. Однако за эти деньги покупатель получает уже устаревший автомобиль, зачастую с базовой комплектацией, простым двухлитровым атмосферным мотором и автоматической коробкой старого образца или вариатором. Современные электронные помощники, крупные экраны, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и другие привычные функции в таких авто встречаются редко.

Парадокс в том, что за сумму свыше 3 миллионов рублей можно приобрести новый китайский кроссовер с расширенным набором опций, свежим дизайном и актуальными технологиями. Тем не менее, многие россияне продолжают отдавать предпочтение проверенным временем японским моделям, несмотря на их возраст и моральное устаревание. Как пишет «Российская Газета», этот выбор часто основан на психологической уверенности в надежности, а не на реальных преимуществах по оснащению или комфорту.

Интересно, что подобная ситуация с переоценкой отдельных моделей встречается не только среди кроссоверов. Например, в материале о долгосрочной эксплуатации бюджетного универсала можно найти неожиданные выводы о надежности и стоимости владения - подробнее об этом рассказывает опыт владельца Chevrolet Lacetti после 200 000 км.

Для понимания масштабов: Toyota RAV4 и Honda CR-V с пробегом 100-120 тысяч километров, выпущенные 5-6 лет назад, на вторичном рынке могут стоить от 3 до 3,5 миллионов рублей. При этом новые китайские кроссоверы с аналогичными или лучшими характеристиками предлагаются по тем же ценам или даже дешевле. Эксперты отмечают, что японские автомобили действительно славятся долговечностью и ликвидностью, однако их оснащение и уровень комфорта уже не соответствуют современным ожиданиям. Важно учитывать, что покупка возрастного авто - это не только вопрос надежности, но и компромисс между привычками, технологическим прогрессом и реальными потребностями водителя.