Toyota проходит 400 000 км в 4 раза чаще среднего: какие марки оказались самыми выносливыми по данным 174 тысяч авто

9 июня 2026, 08:56
Японские марки автомобилей уверенно опередили европейцев по пробегу и надежности
Японские марки автомобилей уверенно опередили европейцев по пробегу и надежности
Аналитики сравнили, какие автомобили чаще всего преодолевают 400 тысяч километров. Неожиданные результаты: японские бренды оказались впереди, а некоторые европейские и корейские марки не смогли показать даже минимальный шанс. Почему это важно для тех, кто выбирает машину на долгий срок - подробности в материале.
Для российских автолюбителей вопрос надежности и долговечности машины всегда стоит остро - особенно когда речь идет о покупке на вторичном рынке или выборе нового автомобиля на долгие годы. Как выяснили аналитики iSeeCars, именно японские бренды сегодня задают планку по реальному пробегу и выносливости, что может серьезно повлиять на предпочтения покупателей в России, где эксплуатация часто бывает более суровой, чем в Европе или США.
По информации «Российской Газеты», специалисты изучили данные о пробеге более 174 тысяч автомобилей на американском рынке и определили, какие марки чаще всего способны пройти 250 тысяч миль (примерно 400 тысяч километров). Средний показатель по всем брендам составил 4,8%, но у лидеров цифры оказались в разы выше: Toyota - 17,8%, Lexus - 12,8%, Honda - 10,8%, Acura - 7,2%. В пятерку лучших также вошла GMC с результатом 4,6%. Электрокары Tesla показали аналогичный шанс, что и GMC, что стало неожиданностью для многих экспертов.
В то же время, некоторые известные европейские и корейские бренды не смогли продемонстрировать даже минимального результата. Jaguar, Mini и Maserati не показали ни одного автомобиля, способного преодолеть 250 тысяч миль. Land Rover оказался чуть лучше - 0,1%. Еще восемь марок, среди которых Audi, BMW, Porsche, Hyundai и Kia, не дотянули даже до 1%. Это может стать неприятным сюрпризом для тех, кто рассчитывает на долгий срок службы машины этих марок.
В премиальном сегменте лидируют Lexus, Acura, Tesla, Cadillac и Lincoln. Здесь средний шанс доехать до 400 тысяч километров составляет 3,2%. Аналитики объясняют это тем, что дорогие автомобили часто эксплуатируются менее интенсивно, что сказывается на статистике. В массовом сегменте, помимо Toyota и Honda, в топ-5 вошли GMC, Chevrolet и Mazda. Такой расклад подтверждает устойчивое мнение о том, что японские машины - одни из самых выносливых на рынке.
Интересно, что среди электромобилей Tesla смогла показать результат, сравнимый с лучшими бензиновыми и дизельными моделями. Это может говорить о том, что современные технологии постепенно догоняют традиционные решения по части ресурса и надежности. Для тех, кто рассматривает покупку электрокара, этот факт может стать дополнительным аргументом в пользу новых технологий.
Стоит отметить, что в России многие автомобилисты уже давно обращают внимание на японские марки как на эталон надежности. Как показывает практика, даже на вторичном рынке машины Toyota, Honda и Mazda пользуются стабильным спросом, а их стоимость снижается медленнее, чем у конкурентов. Впрочем, при выборе стоит учитывать не только статистику, но и особенности эксплуатации, климат и качество топлива.
Для сравнения, в одном из недавних обзоров эксперты подробно разбирали, как бюджетные модели показывают себя на треке и в реальных условиях - например, тест Changan Uni-V на треке выявил неожиданные плюсы и минусы недорогих авто. Это еще раз подтверждает: при выборе машины важно смотреть не только на бренд, но и на реальные показатели ресурса и надежности.
В заключение стоит добавить несколько важных фактов: японские автомобили традиционно отличаются простотой конструкции и доступностью обслуживания, что также влияет на их долгий срок службы. Европейские и корейские бренды часто делают ставку на технологии и комфорт, но это не всегда гарантирует высокий ресурс. Для российского рынка, где условия эксплуатации далеки от идеальных, надежность и выносливость остаются ключевыми критериями при выборе машины.
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